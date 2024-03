"Bản sao Jennie" khoe sắc: Được YG ưu ái rõ 1 điểm, visual đứng 1 mình cực xinh nhưng có đủ làm trung tâm nhóm?

0h ngày 15/3 (theo giờ Hàn Quốc), YG đã tung ảnh visual, hé lộ tạo hình của Ahyeon - át chủ bài BABYMONSTER cho mini album đầu tay. Là mảnh ghép được đánh giá cao nhất, Ahyeon vắng mặt trong bài hát debut Batter Up và single mở đường Stuck in the Middle khiến không ít fan trông chờ sự trở lại của cô nàng. Sau thời gian tạm nghỉ vì lý do sức khoẻ, Ahyeon được YG đưa trở lại như một "kho báu" ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.

YG tung ảnh visual cho Ahyeon trong đợt quảng bá mini album đầu tay của BABYMONSTER

Visual Ahyeon khiến dân tình xuýt xoa bởi sự quyết rũ, thần thái hút hồn và ngũ quan sắc nét. Không hổ danh "em gái Jennie", Ahyeon sớm trổ khí chất ngôi sao dù mới là tân binh. Đôi mắt to tròn của nữ idol là "vũ khí" bí mật làm fan không thể rời mắt. Ảnh cận mặt thì lôi cuốn nhờ thần thái, ảnh khoe body thì nhận về cơn mưa lời khen nhờ khả năng "cân đồ" đưa đến diện mạo sang chảnh. Có thể thấy, YG đã làm tốt trong việc tạo hình cho màn debut thật sự của Ahyeon.

Thần thái và body đều "bén đứt tay"

Trong màn tung ảnh visual cá nhân lần này, dân tình thấy rõ sự ưu ái YG dành cho "bản sao Jennie". Nữ tân binh được tung ảnh cá nhân cuối cùng và là người duy nhất chiếm trọn spotlight trong đêm vì công ty dành trọn 1 ngày trong lịch quảng bá để giới thiệu về Ahyeon.

Ahyeon như vedette trong visual film cùng BABYMONSTER

Trước đó, YG đăng ảnh 2 thành viên 1 lượt, có tổng 3 ngày để giới thiệu 6 mảnh ghép BABYMONSTER cho lần comeback này. Ahyeon không chỉ xuất hiện như vedette trong visual film, khiến dân tình bàn tán không thôi chỉ với 2 giây cuối clip mà còn giữ vai trò "chốt sổ" cho nhóm với ảnh cá nhân.

Đội hình đầy đủ 7 thành viên của BABYMONSTER

Có thể thấy rõ YG đang định hướng đưa Ahyeon trở thành "át chủ bài" đại diện cho màu sắc của BABYMONSTER. Ahyeon làm tốt trong khoản thể hiện sức hút cá nhân, nhưng trong ảnh chính thức bên cạnh 6 chị em, dân tình cho rằng thần sắc nữ idol chưa đủ mạnh để trở thành trung tâm nhóm. Hoặc có thể do set up về bố cục và vị trí đứng, nên Ahyeon có phần lọt thỏm giữa Rora, Ruka và Rami.

Hiện tại, sự thể hiện của Ahyeon trong album mới là điều công chúng háo hức nhất. Dân tình mong YG sẽ chuẩn bị kỹ lịch trình cho tân binh trong lần quảng bá này, để các cô gái có cơ hội toả sáng trên các sân khấu lớn.