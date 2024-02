YG vẫn chưa bứt phá với BABYMONSTER: Chọn bài hát an toàn, MV lại "xào nấu" BLACKPINK?

Đúng 0h ngày 1/2 (theo giờ Hàn Quốc), YG "thả xích" MV mới cho BABYMONSTER - Stuck in the Middle. Đây là màn comeback đầu tiên sau khi nhóm nữ mới debut vào tháng 11/2023. Các hoạt động quảng bá mờ nhạt cho tân binh từng khiến YG bị fan chỉ trích không ít. Yang Hyun Suk giới thiệu Stuck in the Middle là thử nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới của BABYMONSTER, mở đường cho mini album sẽ sớm phát hành vào tháng 4.

BABYMONSTER - 'Stuck In The Middle' M/V

Tuy nhiên, với Stuck in the Middle, BABYMONSTER vẫn chưa thể bứt phá. Ca khúc ballad nhẹ nhàng quả thật đối lập với bản phối hip-hop sôi động Batter Up, nhưng vẫn là một sự lựa chọn an toàn, không mấy ấn tượng. Điểm sáng của màn trở lại này chính là giọng hát của 6 thành viên. Quá trình luyện tập vất vả cùng tài năng sẵn có được dịp khoe trọn trong bản phối nhẹ nhàng lấy giọng hát làm trung tâm.

Trong đó, nhân tố bất ngờ nhất chính là thành viên Nhật Asa. Dù thuộc rapline của nhóm, Asa được nhận xét có giọng hát nội lực, xử lý các phân đoạn cần cảm xúc cực kì mượt mà.

MV Stuck in the Middle theo concept cổ tích bay bổng

Visual của các thành viên được khen ngợi

Xây dựng MV theo concept cổ tích, bay bổng đầy nữ tính, Stuck in the Middle là một nỗ lực làm mới hình ảnh nhóm nữ từ YG. Nhan sắc 6 cô nàng tân binh toả sáng trong từng khung hình, hợp với các tạo hình nhẹ nhàng thanh tao. Nhưng, ở BABYMONSTER vẫn có sự gợi nhớ đến nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK. Là fan cứng nhà YG, không khó để nhận ra những phân cảnh tương đồng xuất hiện trong MV Stuck in the Middle được lấy cảm hứng, "xào nấu" những hình ảnh nổi tiếng của BLACKPINK.

Ngay phân cảnh đầu tiên của Stuck in the Middle

... đã gây liên tưởng đến cảnh cá nhân "iconic" của Rosé trong Whistle

Cánh đồng hoa phiên bản ít kinh phí

... so với On The Ground - Rosé?

Tạo hình và set bối cảnh

được lấy cảm hứng từ Jisoo - Lovesick Girls

Phần hình ảnh lần nữa gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng YG thiếu đầu tư cho BABYMONSTER, không tận dụng xây dựng màu sắc riêng cho nhóm. Việc liên tục vận dụng hình tượng đã thành công của BLACKPINK cho nhóm em gái là một "nước cờ sai", khiến BABYMONSTER khó có cơ hội gây ấn tượng.

Chưa kể, thẩm mỹ của YG trong lần quảng bá tân binh này khiến dân tình cảm thấy khó hiểu vì cũ kỹ, như "mắc kẹt ở tầm trung". Ngay từ thời điểm tung ảnh visual cho bài hát, phần tạo hình lẫn thiết kết poster đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay từ thời điểm tung ảnh visual cho bài hát, phần tạo hình lẫn thiết kế poster đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Phản ứng Knet:

- Xem MV mà cứ nghĩ đến Disney.

- Chất lượng tổng thể... quê một cục.

- Như kiểu đang xem Kpop Star. Sao lại mắc kẹt ở 10 năm trước thế?

- Bài này hay thiệt nhưng không thấy có gì đặc biệt. Sáng nhất chắc là giọng hát của các thành viên.

- Cảm giác cũ lắm rồi mà còn lặp lại BLACKPINK!

- YG giờ cũng cho ra thể loại nhạc như này à? Hơi lạ nhưng cũng hay. Làm tui nhớ đến Disney, các bé đã hoàn thành rất tốt.

- Nhạc dở... Có đúng đây là nhóm nhạc của YG không thế.

- Quả nhiên nhóm này phải theo ballad, hát tốt lắm.

- Bài hát an toàn nhưng MV thì...

- BABYMONSTER không "Stuck in the Middle", YG mới là "mắc kẹt ở tầm trung".