YG quyết "rã đông" BABYMONSTER: Đưa "em gái Jennie" trở lại, ngày comeback của BLACKPINK càng xa vời?

BABYMONSTER chính thức comeback, Ahyeon được xác nhận trở lại đội hình

0h ngày 25/1 (theo giờ Hàn Quốc), YG đã có động thái đầu tiên, tung poster nhá hàng cho màn comeback của BABYMONSTER vào đầu tháng 2 tới. Cụ thể, nhóm nữ tân binh sẽ tung single mở đường mang tên Stuck in the Middle, chuẩn bị cho mini album ra mắt vào tháng 4 năm nay. Sau màn debut chưa đạt kì vọng và loạt biến động của G-Dragon, BLACKPINK, YG đã quyết "rã đông", tập trung quảng bá cho thế hệ tương lai BABYMONSTER.

YG tung poster ca khúc mới của BABYMONSTER

Stuck in the Middle được hé lộ với màu sắc thần tiên đầy mộng mơ, được fan mong đợi sẽ là một màu sắc âm nhạc khác thú vị hơn ca khúc debut Batter Up. Bài hát mới của các "quái vật nhỏ" nhà YG sẽ chính thức lên sóng vào đúng 0h ngày 1/2 (theo giờ Hàn Quốc). Sau khi tung thông tin comeback lên các nền tảng, Yang Hyun Suk tiếp thêm động lực cho các fan nhóm tân binh bằng tin mừng Ahyeon trở lại.

Ahyeon chính thức comeback vào đợt quảng bá mini album tháng 4 tới

Dù chưa xuất hiện trong ca khúc sắp ra mắt, nhưng tình hình sức khoẻ của Ahyeon được xác nhận rằng đã ổn định. Cô nàng tham gia vào quá trình thu âm mini album và sẽ chính thức hoạt động cùng nhóm vào tháng 4. Sự trở lại của "em gái Jennie" thu hút nhiều sự chú ý từ fan Kpop, là tín hiệu khởi sắc trong tình hình ảm đạm của YG hiện.

"Át chủ bài" được xác nhận sẽ quay lại cùng BABYMONSTER

YG tiết lộ loạt kế hoạch, ngày comeback của BLACKPINK càng xa vời?

Những ngày gần đây, YG được truyền thông liên tục nhắc đến khi tiết lộ loạt kế hoạch tương lai. Theo đó, Yang Hyun Suk vừa mua thêm 20 tỷ won (~350 tỷ VNĐ) cổ phiếu YG Entertainment, tăng tỉ lệ sở hữu lên 19,3%. Thông qua dự án bồi dưỡng tài năng toàn cầu, YG có mục tiêu debut thêm một nhóm tân binh ngay trong năm nay.

YG còn chuẩn bị kế hoạch comeback cho Treasure, dự kiến ra mắt nhóm tân binh (có thể là nhóm nam)

Về các nghệ sĩ hiện tại, YG sẽ đầu tư cho Treasure comeback, chuẩn bị album Nhật và chạy World Tour. BABYMONSTER sẽ được quảng bá với single mở đường Stuck in the Middle, mini album vào tháng 4 và dự kiến full album nửa cuối năm. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa có bất cứ tiết lộ nào liên quan đến BLACKPINK. Dù trước đó, trong thông báo tái ký, YG đưa ra lời hứa sẽ chuẩn bị cho nhóm nữ toàn cầu comeback hoành tráng cùng World Tour quy mô lớn.

Lisa đã bắt đầu nhận show với tư cách nghệ sĩ solo, sẽ chính thức biểu diễn ngày 26/1 tới

Với tình hình hiện tại, ngày comeback nhóm của BLACKPINK càng khó xác định. Sở dĩ, 4 thành viên BLACKPINK đều đang tập trung cho hoạt động cá nhân. Jennie sẽ sớm ra mắt album solo, Rosé cũng có định hướng tương tự và Jisoo đã xác nhận dự án phim mới. Riêng Lisa vẫn chưa có hướng đi cụ thể, nhưng cô nàng đã bắt đầu nhận show dưới tư cách nghệ sĩ solo. Nhóm được dự đoán sẽ tiếp tục "ở ẩn", ít nhất là trong 6 tháng đầu 2024, thậm chí có thể là 1-2 năm như thời điểm chuẩn bị ra mắt Born Pink.