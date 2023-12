YG tung video biểu diễn cho BABYMONSTER: Biểu diễn tốt nhưng hình ảnh cũ kỹ hơn cả BLACKPINK cách đây 6 năm

Màn debut nhóm nữ mới BABYMONSTER của YG chưa hết tranh cãi sau gần 2 tuần lên sóng. MV Batter Up bị đánh giá chắp vá, “phiên bản lỗi” của BLACKPINK còn âm nhạc lại kém hấp dẫn. YG tiếp tục bị chỉ trích vì không sắp xếp được lịch quảng bá, ra mắt tân binh quá vội vã. Mới đây, BABYMONSTER đã tung video biểu diễn đặc biệt cho ca khúc đầu tay. Một lần nữa, phần hình ảnh lại bị chê.

BABYMONSTER - Batter Up Live Performance School Ver.

Định hướng theo phong cách Hip-hop đậm chất oldschool, phiên bản biểu diễn đặc biệt của BABYMONSTER lấy bối cảnh học đường Âu - Mỹ, đã từng xuất hiện trong phần hook vũ đạo từ MV chính. Kỹ năng vũ đạo của 6 tân binh được đánh giá cao, bộ kỹ năng khá hoàn thiện dù chỉ mới ra mắt. Trong đó, phần rap của 2 thành viên Nhật Asa - Ruka tiếp tục chiếm trọn tâm điểm.

Set up của sân khấu BABYMONSTER gây liên tưởng đến As If It's Your Last của BLACKPINK

Thần thái và kỹ năng trình diễn của 6 tân binh được khe ngợi

Tuy nhiên, phần hình ảnh vẫn gây tranh cãi

Tuy nhiên, màu sắc video đã khiến dân tình chê phần nhìn của BABYMONSTER. Nhiều người nhận xét, concept học đường như được “bê y nguyên” từ MV As If It's Your Last của BLACKPINK cách đây 6 năm, nhưng nhìn còn cũ kỹ hơn. Một lần nữa, BABYMONSTER lại bị đặt cạnh đàn chị toàn cầu.

Nhiều người nhận xét, concept học đường của BABYMONSTER như được “bê y nguyên" từ BLACKPINK cách đây 6 năm nhưng còn cũ kỹ hơn

Knet dành nhiều lời nhận xét khắt khe về các hoạt động quảng bá YG dành cho BABYMONSTER. Sau khi thông tin tái ký cùng BLACKPINK được công bố, nhiều người lo ngại nhóm nữ mới sẽ mất dần sự chú ý, công ty càng không đầu tư đúng mực. Chất lượng sản phẩm của BABYMONSTER không giữ được phong độ, đặc biệt là phần visual. Theo tiết lộ của nhân viên, hiện tại YG không có giám đốc hình ảnh.

Nhận xét của cư dân mạng Hàn:

- Em nào cũng biểu diễn rất tốt. Nhưng hình ảnh thì quá xu.

- Vũ đạo đẹp nha, kiểu vũ đạo bóng chày.

- Mấy bạn này trông rất nhẹ nhàng, ưng stage nha.

- YG cho mấy nhỏ đi show âm nhạc đi. Rất có khả năng biểu diễn

- Không ngờ YG có thể trông phèn thế này…

- Sao không đi show âm nhạc vậy...? Các em đều rất giỏi mà.

- Tài năng thật nhưng nhạc lỗi thời lắm rồi... Đây là thứ tốt nhất họ có thể làm à?

- Video thật sự cũ kỹ, cứ như BLACKPINK hồi As If It's Your Last nhưng là phiên bản lỗi.

- Sao trông còn cũ hơn BLACKPINK 6 năm trước vậy?