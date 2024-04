Khuya 4/4, trang tin SWAY "khui" cặp đôi mới của Kpop - Chaeyoung (TWICE) và "hoàng tử RnB" nhà The Black Label Zion.T đang hẹn hò. Thông tin khiến dân tình xôn xao, showbiz Hàn những ngày qua vô cùng nhộn nhịp với hàng loạt tin đồn tình ái của người nổi tiếng. Sáng 5/4, cả JYP và The Black Label đã xác nhận hai ngôi sao hiện đang hẹn hò.

Chaeyoung (TWICE) đang hẹn hò với Zion.T

SWAY mô tả, cặp đôi gặp nhau lần đầu thông qua một người quen của Chaeyoung. Tình cảm của họ dần vượt xa quan hệ đồng nghiệp và phát triển thành một mối quan hệ người yêu của nhau. Trong vòng bạn bè của Chaeyoung và Zion.T, người gần gũi nhất chính là "bông hồng lai" Jeon Somi.

Trong vòng bạn bè của Chaeyoung và Zion.T, người gần gũi nhất chính là "bông hồng lai" Jeon Somi

Nàng là "em út ngổ ngáo" của TWICE

Chaeyoung sinh năm 1999, là một trong hai em út của nhóm nữ đình đám TWICE. Trong đội hình nhóm, Chaeyoung giữ vai trò main rapper và lead vocalist. Thời mới debut, Chaeyoung cùng TWICE theo đuổi hình tượng thanh xuân tươi trẻ. Visual baby, nữ tính của cô nàng cực kỳ hợp concept.

Theo concept chung, Chaeyoung cũng từng được biết đến với hình tượng đáng yêu, nữ tính

Nhưng dù vậy, cá tính nổi loạn của Chaeyoung đã sớm bộc lộ. Cô nàng được ví như em út ngổ ngáo của TWICE. Chaeyoung có năng khiếu hội hoạ, không ngại khoe những hình xăm đậm chất nghệ thuật đi ngược lại tiêu chuẩn idol nữ. Những năm gần đây, TWICE thay đổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ hơn. Theo đó, Chaeyoung cũng được thoải mái thể hiện bản sắc riêng.

Những hình xăm đậm chất nghệ thuật của Chaeyoung

Trên các sân khấu, nữ idol nổi bần bật với outfit cắt xẻ táo bạo, thử sức nhiều màu tóc độc đáo và đặc biệt là khí chất phóng khoáng như những popstar quốc tế. Ở đời thường, phong cách cá nhân của Chaeyoung cũng rất cá tính, phá vỡ hình tượng ngoan hiền.

Chaeyoung nổi bần bật với khí chất phóng khoáng

Dù cá tính hơn xưa nhưng cô nàng vẫn giữ được nét đáng yêu, tính cách thân thiện gần gũi

Chaeyoung "chiến đét" với style đời thường

Chaeyoung không ngại "gây sốc". Mới đây, cô nàng trượt tay tung ảnh táo bạo bên bạn thân Jeon Somi khiến dân tình đứng ngồi không yên. Hai nữ idol Gen Z thoải mái nô đùa, khoe vẻ quyến rũ khi ở bên nhau. Những thay đổi của Chaeyoung được fan đón nhận tích cực do đó động thái kể trên không mấy gây tranh cãi. Sau bức ảnh này không lâu, Chaeyoung tiếp tục chiếm sóng với tin hẹn hò "quái vật nhạc số" nhà The Black Label.

Ảnh mới nhất của Chaeyoung và Somi gây sốt MXH

Chàng là "hoàng tử RnB" nhà The Black Label

Theo mô tả từ trang SWAY, Chaeyoung có style hẹn hò kiểu quang minh chính đại, do đó cô nàng không ngần ngại công khai bạn trai Zion.T. Anh chàng hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Chaeyoung. Nữ idol thích những người đàn ông mảnh khảnh và có dáng vẻ nghệ sĩ, Chaeyoung yêu thích hình ảnh tự do phóng khoáng, có vibe một người làm âm nhạc của Zion.T.

Zion.T hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Chaeyoung

Với các fan Kpop, Zion.T không còn là cái tên xa lạ. Được mệnh danh là "hoàng tử RnB", anh chàng có sức ảnh hưởng trong cộng đồng nghệ sĩ độc lập theo đuổi thể loại này tại Hàn Quốc. Zion.T có hình tượng bí ẩn và đầy thu hút khi luôn xuất hiện với cặp kính đen. Zion.T hiện tại trực thuộc The Black Label - hãng thu liên kết với YG do chính Teddy thành lập.

Zion.T là một "quái vật nhạc số" thứ thiệt với loạt hit dàn hàng

Zion.T là một "quái vật nhạc số" thứ thiệt với loạt hit dàn hàng như Snow, Complex, No Make Up, Just, The Song, Eat, UNLOVE,... Thành tích âm nhạc nổi bật, anh chàng tham gia các show truyền hình đình đám như Show Me The Money, Vocal's War: God's Voice hay Fantastic Duo. Hoạt động solo, Zion.T là một trong những cái tên nổi bật nhất của làng nhạc Hàn Quốc.

Zion.T và Wren Evans diễn live ca khúc Just

Cuối 2023, Zion.T lần đầu đến Việt Nam trình diễn và có sân khấu kết hợp cùng Wren Evans gây sốt MXH. Cả hai cùng nhau live ca khúc Just (ft. Crush) khiến fan vỡ oà cảm xúc. Chủ nhân album Loi Choi đã viết verse rap lời Việt cho Zion.T. Tương tác đáng yêu giữa "quái vật nhạc số" xứ Hàn và Wren Evans làm dân tình đứng ngồi không yên và kỳ vọng vào sản phẩm collab chính thức trong tương lai.