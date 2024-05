Jennie "nhá hàng" album mới tại hậu trường Met Gala: Nhiều dòng nhạc, kết hợp nhiều nghệ sĩ khác nhau!

Vừa qua, Jennie tái xuất Met Gala 2024. Bất ngờ có lịch trình tại Mỹ, nữ rapper BLACKPINK sớm làm fan "đoán già đoán non" về khả năng tham dự thảm xanh đình đám của năm nay. Nhưng khi cô nàng chính thức có mặt tại Met Gala vẫn không khỏi khiến giới mộ điệu "chấn động". Jennie phá đảo trong bộ cánh xanh hoàng gia cắt xẻ táo bạo, chiếm trọn tâm điểm bởi khí chất ngôi sao toàn cầu, sải bước đầy tự tin chinh phục "Oscar thời trang". Cô còn cùng đàn em Stray Kids gây bão MXH với khung hình chung quyền lực.

Jennie tái xuất Met Gala 2024

Chiếm trọn spotlight với trang phục cắt xẻ táo bạo

Nữ rapper nhà BLACKPINK còn cùng đàn em Stray Kids "phá đảo" MXH

Khuya 8/5 (theo giờ Việt Nam), tạp chí Vogue đăng tải video hậu trường Jennie chuẩn bị cho Met Gala 2024. Video hơn 4 phút tiết lộ quá trình nữ idol lựa chọn trang phục, fitting và makeup, làm tóc để đến bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Đáng chú ý, dù tất bật cho lịch trình thời trang, Jennie vẫn không quên nhắc nhở fan về dự án quan trọng nhất năm - album mới sau hơn nửa thập kỷ kể từ single cá nhân đầu tay SOLO.

Hậu trường Jennie chuẩn bị cho Met Gala 2024 được Vogue đăng tải

Cụ thể, Jennie chia sẻ bản thân cảm thấy hào hứng và vô cùng tận hưởng khi thời gian qua đã làm việc chăm chỉ, thử những điều mới mẻ, nhiều dòng nhạc mới và cả kết hợp cùng các nghệ sĩ khác nhau. “Chỉ trong năm nay thôi, em đã thành lập công ty riêng của mình, đã cộng tác cùng nhiều nhãn hàng khác nhau và bên cạnh đó em cũng thử nghiệm với nhiều dòng nhạc mới cùng với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Đó là một sự khởi đầu đối với em và mọi thứ đã thật tuyệt vời. Chỉ đơn giản là em tận hưởng từng bước đi của mình mà thôi", Jennie hào hứng.

Jennie hào hứng chia sẻ makeup look

và quá trình chuẩn bị trang phục

Cô nàng còn không quên nhá hàng về album mới: "Em có rất nhiều dự định với album mới của mình"

Đặc biệt, Jennie nhá hàng "Em có rất nhiều dự định với album mới của mình" khiến fan đứng ngồi không yên. Dự án solo đã được cô nàng nhiều lần tiết lộ. Jennie đã bắt tay vào làm nhạc kể từ tháng 10/2023 - ngay sau khi kết thúc World Tour Born Pink cùng nhóm. Nữ rapper nhà BLACKPINK thường có lịch trình bí mật tại Mỹ, xuất hiện ở các phòng thu hàng đầu và có nhiều tin collab "chấn động". Truyền thông Hàn dự đoán Jennie sẽ chính thức "thả xích" nhạc mới vào mùa hè năm nay.

Visual "bén đứt tay" ở hậu trường được Jennie đăng tải

Kể từ khi "tách lẻ" với ODDATELIER, Jennie hoạt động hết công suất. Cô nàng phủ kín các billboard trên toàn thế giới, "nổ job" thời trang và liên tiếp collab làm nhạc với Matt Champion và Zico. Ca khúc SPOT! kết hợp cùng "quái vật nhạc số" Zico vừa mới ra mắt đã phá đảo các BXH nhạc số nội địa, tạo trend đình đám trên MXH. Chưa kể, màn góp giọng trong ca khúc nhạc phim One of the Girls cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp cũng trở lại mạnh mẽ trên Billboard Hot 100, giúp Jennie thiết lập thêm nhiều kỷ lục âm nhạc quốc tế.

Ca khúc kết hợp với Zico đang gây sốt trên BXH nhạc số Hàn

Là "một mẩu" BLACKPINK, có hình tượng ảnh hưởng đến giới trẻ, Jennie với impact của mình hứa hẹn sẽ khiến làng nhạc chao đảo khi chính thức trở lại với album cá nhân. Fan cực kỳ hào hứng chờ đến ngày được "thoả cơn đói nhạc". Theo đó, trong năm nay, Jennie, Lisa và Rosé đều có lời hứa quảng bá cá nhân làm dân tình đứng ngồi không yên.

4 mẩu BLACKPINK rộn ràng với các dự án cá nhân trong năm nay

