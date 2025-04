Người hâm mộ không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến mối quan hệ từng thân thiết giữa Justin Bieber và Benny Blanco – hai nghệ sĩ từng kết hợp ăn ý trong những bản hit như Love Yourself (2015) và Lonely (2020), giờ đây lại trở nên căng thẳng đến mức không ngại đáp trả nhau trên mạng xã hội. Tất cả bắt nguồn từ khoảnh khắc Selena khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Justin bất ngờ đăng story mang tính châm biếm, lấy meme từ bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn với dòng chú thích đầy mỉa mai: "Những cô gái trên mạng xã hội khi họ đính hôn". Nhiều người suy đoán nam ca sĩ đang "cà khịa" tình cũ.

Story bị cho là "cà khịa" của Justin Bieber sau khi Selena khoe ảnh nhẫn đính hôn

Không để hôn thê của mình bị động chạm, Benny Blanco ngay lập tức đăng một story hình con lừa trong phim hoạt hình Shrek - được cư dân mạng hiểu ngầm là đang ám chỉ Justin Bieber phiền phức, quấy rầy mối quan hệ của cả hai. Mạng xã hội như bùng nổ, cuộc chiến ngầm giữa những cái tên đình đám ngày càng căng thẳng và khó đoán hơn bao giờ hết.

Benny Blanco cũng “không phải dạng vừa”, ẩn ý đáp trả lại Justin Bieber để bảo vệ Selena

Không chỉ những tên tuổi nổi tiếng tham gia vào cuộc chiến này, thành phần không thể thiếu trong cuộc chiến này còn phải nhắc đến đó chính là fan của những nhân vật này. Dù Selena hoàn toàn giữ im lặng, người hâm mộ của cô, của Justin, và cả Benny không chịu ngồi yên. Dưới phần bình luận của MV Lonely – nơi Justin và Benny từng hợp tác – hàng loạt bình luận mỉa mai xuất hiện như: “Quá khứ và tương lai của Selena chung một video”, “Ý là hơi kì cục khi chứng kiến bạn trai cũ và chồng sắp cưới của Selena chung khung hình”, “Hai người này ngồi kế nhau nhìn mà ngại dùm…”

Justin Bieber & Benny Blanco - MV Lonely

Dù từng phối hợp ăn ý trong âm nhạc, giờ đây Justin và Benny lại ở hai bờ chiến tuyến, khiến người hâm mộ vừa tiếc nuối vừa hoang mang trước diễn biến khó lường của tình huống tréo ngoe này. Bên cạnh làn sóng chỉ trích và mỉa mai, nhiều fan chân thành vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi hai nghệ sĩ tài năng phải rạn nứt vì một cô gái: “Tôi ước gì hai người bọn họ có thể hợp tác trở lại”, “Tôi hy vọng Benny và Justin làm việc cùng nhau một lần nữa, cả hai đều tài năng trong âm nhạc. Bài hát này buồn nhưng đẹp”.

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì có thể sau này sẽ không nhìn thấy được màn hợp tác của cả hai

Benny Blanco (sinh năm 1988) là nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất cho nhiều bản hit US-UK. Anh được mệnh danh là phù thuỷ âm nhạc khi hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám và cho ra mắt các bài hit vang bóng một thời như: Circus - Britney Spears, Moves like Jagger, Payphone - Maroon 5, California Gurls, Teenage Dream - Katy Perry,... Bên cạnh đó, Benny Balcano còn từng hợp tác với Selena trong các ca khúc Same Old Love và Kill Em with Kindness, vừa qua cả hai đã cho ra mắt album I Said I Love You First gồm 14 ca khúc.