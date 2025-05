Hậu Anh Trai Say Hi, HURRYKNG nâng tầm tên tuổi. Không còn là rapper “bạn thân HIEUTHUHAI”, HURRYKNG thu về lượng fan mới hùng hậu, ủng hộ anh chàng chuyên nghiệp không kém idol quốc tế. Trở thành thần tượng mới, tài năng, ngoại hình có đủ nhưng HURRYKNG vẫn chưa có 1 bản hit xứng tầm để vị thế vững chắc.

Trở thành thần tượng mới, tài năng, ngoại hình có đủ nhưng HURRYKNG vẫn chưa có 1 bản hit xứng tầm để vị thế vững chắc

Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của HURRYKNG sau chương trình là MV Như Cách Anh Đã Từng Thôi không đạt hiệu ứng như mong đợi dù ra mắt giữa thời điểm được cả làng nhạc quan tâm. Lý do là bởi MV bị đánh giá nhạt nhoà, HURRYKNG hát nhiều hơn rap, không để lại ấn tượng mạnh trong mắt đại chúng.

Đây là một MV chỉn chu về mặt âm thanh lẫn hình ảnh, song “chưa đủ wow”. Như Cách Anh Đã Từng Thôi chỉ xuất hiện cầm chừng trong top 10 trending YouTube Việt Nam ở thời điểm ra mắt, sau đó bị cơn bão “tháp rơi” của MCK giật hết spotlight.

BIGTEAM - BIGTEAM BIGDREAM

Mới đây, BIGTEAM ra mắt MV cypher BIGTEAM BIGDREAM. Với sự dẫn dắt của HLV BigDaddy, rapper thuộc BIGTEAM của 2 mùa Rap Việt cùng nhau làm nên 1 bản rap 9 phút cực chất. HURRYKNG lấy lại phong độ chỉ với verse riêng vài chục giây. Không ngại “var” thẳng với antifan, nam rapper lôi những lời chế giễu bản thân vào verse để chứng minh thực lực và thành công hiện tại không chỉ là sự may mắn. HURRYKNG diss anti cực mạnh “Mấy nhóc không same vibe, nói móc quen tai; Nay mai là anh trai say bye không nghe mà chê ai”.

Nhiều fan rap nhận xét, HURRYKNG thực sự là người có “trình” cao nhất nhóm GERDNANG

HURRYKNG cho thấy anh chàng tài năng thế nào khi trở lại sở trường rap. Nhiều fan rap nhận xét, HURRYKNG thực sự là người có “trình” cao nhất nhóm GERDNANG, khá tiếc khi anh chưa phát huy được bản sắc trong màn comeback mới nhất. Thậm chí, có nhiều ý kiến còn chê bai HURRYKNG mất chất, áp đặt “HURRYKNG và HIEUTHUHAI cứ tập trung rap đừng chuyển qua hát”.

Trước tranh cãi tiêu cực hướng về học trò, BigDaddy “var thẳng” cực gắt

Trước tranh cãi tiêu cực hướng về học trò, BigDaddy “var thẳng” cực gắt. Bên dưới phần bình luận của bài đăng kêu gọi HURRYKNG và HIEUTHUHAI đừng hát, BigDaddy đáp trả: “Thầy nó vẫn vừa rap vừa hát có sao đâu chả ai nói gì, nghệ sỹ quan trọng là cảm xúc đưa vào bài nhạc. Vẫn rap và vẫn hát, hát xong lại rap, rap xong lại hát. Mình tạo tranh luận thì cũng ko sai nhưng mà cuối cùng thì đeo tai nghe và nghe 1 bài nhạc để mình cảm nhận bài nhạc đó mng ạ”.

HURRYKNG là trò cưng của BigDaddy trong Rap Việt mùa 3

Chỉ bằng 1 bình luận, BigDaddy “dẹp loạn”. Động thái của “bố bự” nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn, không ngại dư luận bảo vệ học trò của BigDaddy. Đúng là HLV Rap Việt, nói một câu thuyết phục khiến ai nấy đều gật gù!