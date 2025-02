Trước khi đặt được chân vào Chung kết Rap Việt 2024, MANBO đã phải chật vật tìm ánh hào quang cho riêng mình sau 3 lần trượt casting tại 3 mùa trước và 2 lần tại King Of Rap. Tại mùa giải mới nhất, MANBO xuất hiện với tư cách thí sinh có độ nhận diện và lượng fan đông nhất nhì show nhờ sức nóng của tổ đội GERDNANG. Ban đầu là lợi thế nhưng điều này cũng là bất lợi đối với MANBO khi anh bị cho là "dựa hơi" mác bạn thân HIEUTHUHAI qua 16 tập phát sóng.

MANBO là gương mặt hot và cũng gây tranh cãi nhất nhì Rap Việt mùa 4

Đặt lên bàn cân so sánh giữa MANBO và các đối thủ khác như dangrangto, Gill, Robber thì nam rapper trẻ có phần yếu thế hơn. Mới đây, trình độ của MANBO lại khiến MXH dậy sóng và bàn tán không ngừng. Cụ thể, tại set diễn GENfest, MANBO đã thay thế vai trò của Pháp Kiều trong bản hit Walk từ Anh Trai Say Hi, tự viết lại lyrics mới hoàn toàn. Chưa bàn đến câu từ, MANBO bị chê chỉ lái đúng 1 flow xuyên suốt verse của mình. Âm vực, phát âm và cách truyền tải cũng không có điểm nhấn nhá nổi bật, khiến phần thể hiện của MANBO tổng thể "ngang ngang", nhạt nhòa.

MANBO thay thế Pháp Kiều, đổi luôn lyrics do chính anh viết

Điểm cộng ở đây chính là nguồn năng lượng MANBO đem lại. Nam rapper trẻ có khả năng làm chủ sân khấu khá tốt. Cộng hưởng từ sự hỗ trợ của HIEUTHUHAI và HURRKYKNG, MANBO thành công khuấy động bầu không khí tại đêm nhạc, duy trì được sức nóng của khán giả.

MANBO bị chê rap 1 màu, giọng rap và flow không có điểm nhấn

Walk là 1 trong những tiết mục hot nhất và đáng nhớ nhất trong show Anh Trai Say Hi. Quy tụ 5 thành viên gồm HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Negav, ISAAC và Pháp Kiều, Walk là 1 ca khúc mang đậm màu sắc Hip-hop sôi động, dồn dập. Spotlight màn trình diễn thuộc về Pháp Kiều với delivery nghịch ngợm rất slay và giọng rap nét, gãy gọn. Pháp Kiều còn gây ấn tượng với màn thả 3 flow 1 lượt, kết thúc trọn vẹn verse của mình cùng sự tự tin điểm 10.

Pháp Kiều chiếm trọn spotlight với delivery bánh cuốn cùng thần thái slay xuất thần

Pháp Kiều có kỹ năng rap live được đánh giá tốt hơn MANBO

Người hâm mộ đều cho rằng cái bóng của "người tiền nhiệm" qúa lớn nên MANBO không thể đem đến phần thể hiện đủ thỏa mãn. Dấu ấn độc đáo mà Pháp Kiều để lại sẽ là bài toán khó cho những ai muốn cover lại. Một số netizen nhận xét MANBO chưa toát ra được cái chất riêng cho riêng mình mà đơn giản chỉ là thay thế vị trí của Pháp Kiều và … rap.

MANBO chưa thể vượt qua cái bóng của Pháp Kiều

Walk, về mặt tổng thể, là 1 bài hát bắt tai, có giai điệu vui tươi, trẻ trung vô cùng phù hợp để "quẩy tới bến" với vũ đạo vui nhộn. Sau khi phát hành video trên YouTube, Walk đã "đi bộ" lên thẳng ngôi vị đầu bảng Top Trending mảng âm nhạc, thu hút gần 10 triệu view tính tới thời điểm hiện tại.