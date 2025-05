Tối 4/5, BIGTEAM (tập hợp rapper thuộc team HLV BigDaddy của 2 mùa Rap Việt) chính thức “ra lò” bản cypher cực chiến BIGTEAM BIGDREAM. Dưới sự dẫn dắt của “bố bự”, 20 rapper “flex trình” trên con beat ảo diệu của DuongK. Bản cypher dài hơn 9 phút, biến hóa khôn lường với hàng loạt flow, mỗi rapper một chất riêng, nhả vần lôi cuốn khiến rap fan không thể ngừng replay.

BIGTEAM - BIGTEAM BIGDREAM

Bản phối mở ra không gian âm nhạc với sample Đường Xa Ướt Mưa. DuongK một lần nữa thể hiện khả năng “nấu nhạc” thượng thừa với hơn 9 phút chuyển mượt mà từ “Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng” đến đẩy cao trào cùng âm thanh điện tử, bộ gõ, bass đan xen và trap hip-hop hiện đại, thời thượng. Bản phối đủ không gian cho các rapper thi triển tài năng. BigDaddy đảm nhận verse mở màn, là lời kêu gọi tất cả mọi người cùng đến với BIGTEAM. Đúng vai trò người thầy, BigDaddy hoàn toàn nhường đất diễn cho các học trò.

Đúng vai trò người thầy, BigDaddy hoàn toàn nhường đất diễn cho các học trò

BIGTEAM BIGDREAM là MV Hip-hop Việt có quy mô nhất cho đến hiện tại. BigDaddy không ngại chi khủng để quay MV chất chơi cho team. Không cần bối cảnh cầu kỳ, MV tập trung vào không gian âm nhạc và quy tụ 20 rapper là đủ hoành tráng. Trước thềm ra mắt MV, vợ chồng BigLy còn tổ chức buổi fanmeeting có quy mô như 1 concert all-star cho các học trò. Kết lại 2 mùa Rap Việt ở vị trí HLV, BigDaddy có một gia đình lớn. Không khí BIGTEAM luôn gần gũi, yêu thương lẫn nhau khiến fan cực kỳ ngưỡng mộ.

Ogenus và phần hook được dân tình replay

Sau nửa ngày lên sóng, MV BIGTEAM BIGDREAM thu về hơn 151 nghìn lượt xem và là chủ đề hot nhất trong cộng đồng rap fan. Dân tình đang so kè, chọn ra người có phần thể hiện ấn tượng nhất. Dạo 1 vòng các diễn đàn, Tez, Ogenus, IndieK đang là những rapper có verse được lòng fan Hip-hop nhất. Từ flow, ca từ cho đến cách xử lý, 3 cái tên này đều được đánh giá cao.

“Thái tử Rap Việt” mùa 4 Dangrangto

Viral nhất là Dangrangto và HURRYKNG. Từng là “thái tử Rap Việt” mùa 4, Dangrangto dù không tham gia đêm chung kết nhưng lại là nhân tố có thành tích âm nhạc tốt nhất hậu chương trình. Chỉ flex nhẹ 2 câu “Lên WeChoice anh không đội mũ nhưng mà ai cũng biết anh hẳn 4 cái; 5 bài hits, ở trong top thịnh hành bé ngồi ngoan mỗi khi anh oánh lái”, Dangrangto cho thấy thế nào là rapper tạo nên xu hướng thế hệ mới.

HURRYKNG lấy lại phong độ chỉ với verse riêng vài chục giây

Trong khi đó, HURRYKNG lấy lại phong độ chỉ với verse riêng vài chục giây. HURRYKNG không ngại “var” thẳng với antifan, lôi những lời chế giễu bản thân vào verse để chứng minh thực lực và thành công hiện tại không chỉ là sự may mắn. HURRYKNG diss anti cực mạnh “Mấy nhóc không same vibe, nói móc quen tai ; Nay mai là anh trai say bye không nghe mà chê ai”. Sau màn comeback nhạt nhòa với 1 bản nhạc tình, HURRYKNG cho thấy anh chàng tài năng thế nào khi trở lại sở trường rap. Nhiều fan rap nhận xét, HURRYKNG thực sự là người có “trình” cao nhất nhóm GERDNANG, khá tiếc khi anh chàng chưa phát huy được bản sắc trong màn comeback mới nhất.

“Người miền núi chất” xuất hiện đúng… 3s và thoại 4 chữ “Em đây thầy ơi"

Pháp Kiều cực slay

Double2T - quán quân Rap Việt mùa 3 dưới sự dìu dắt của BigDaddy là nhân tố được trông chờ nhất lại bất ngờ “tàng hình” trong bản thu audio của BIGTEAM BIGDREAM. Trong MV, “người miền núi chất” xuất hiện đúng… 3s và thoại 4 chữ “Em đây thầy ơi”. Màn xuất hiện này chiếm spotlight. Nhiều người thắc mắc tại sao Double2T lại không góp verse trong bài cypher của team BigDaddy. Ngoài ra, Pháp Kiều, 7dnight, Nhật Hoàng,... cũng gây chú ý khi kể được câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng chỉ bằng vài chục giây.

BIGTEAM dành lời shout out lớn nhất cho “bố bự”

Sau Giàu Nhất Khu Phù Hoa - bản cypher quy tụ dàn rapper “lực” nhất 2024 (Wxrdie, Gill, Dangrangto, Robber và JustaTee) được WeChoice Awards phát hành hồi đầu năm, thì nay lại có thêm BIGTEAM BIGDREAM. Màn kết hợp quy mô khiến làng rap rộn ràng hơn bao giờ hết. Các thành viên BIGTEAM dành lời shout out lớn nhất cho “bố bự”. Nhờ có BigDaddy, các thành viên mới được cơ hội góp giọng trong một sản phẩm chung tầm cỡ thế này.