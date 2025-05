14 giờ chiều 4/5, BigDaddy tổ chức buổi fanmeeting BIGTEAM - tề tựu các rapper tham gia đội mình ở Rap Việt mùa 3 - 4. Tại đây, các học trò của BigDaddy suốt 2 mùa Rap Việt như Double2T, HURRYKNG, Pháp Kiều, Ogenus, Dangrangto, Gung0cay, Coldzy, Quân Lee,... góp mặt đông đủ. Riêng rapper sở hữu hiện tượng tỷ views Không Sao Cả - 7dnight không thể tham gia vì bận lịch trình nước ngoài từ trước. Để chuộc lỗi với fan BIGTEAM và “bố bự”, 7dnight gửi về chiếc video đặc biệt, cũng như để các anh em biểu diễn bản remix mới của Không Sao Cả.

BigDaddy tổ chức buổi fanmeeting Big Team - tề tựu các rapper tham gia đội mình ở Rap Việt mùa 3 - 4

Nói là fanmeeting, nhưng sự kiện giống như 1 concert Rap Việt All-Star “trá hình”. Phần lớn thời lượng, các thành viên BIGTEAM tái hiện tại những sân khấu nổi tiếng của bản thân trong Rap Việt. “Bố bự” BigDaddy đóng vai trò MC, dẫn dắt chương trình. Anh chỉ xuất hiện trong những phần giao lưu, khuấy động khán giả, hoàn toàn nhường spotlight biểu diễn cho học trò. Trong khi đó, bà xã Emily thì đảm nhận vai trò kiểm soát sân khấu. Hình ảnh cô nghiêm túc ngồi ở FOH theo dõi cả buổi fanmeeting mà visual vẫn sáng bừng khiến fan mê mẩn.

Emily cực xinh ở khu vực FOH

Fanmeeting mở màn với tiết mục Người Miền Núi Chất của quán quân Double2T. BigDaddy cũng khẳng định, việc chọn Double2T diễn mở màn là vì chiến thắng của anh chàng tại Rap Việt mùa 3. Chàng rapper người Tày lần này xuất hiện cực bảnh bao, visual khác lạ lịch lãm cùng bộ vest chỉn chu từ đầu đến chân. Nghe lại bản rap từng làm mưa làm gió Rap Việt mùa 3, toàn thể fan BIGTEAM hú hét không thôi.

Double2T mở màn với Người Miền Núi Chất

Visual ấn tượng của quán quân Rap Việt mùa 3

Mỗi thành viên BIGTEAM sẽ có một sân khấu trình diễn, có thể là solo hoặc cùng nhau tái hiện stage đáng nhớ của bản thân đã từng trong hành trình Rap Việt. Loạt hit quen thuộc như Khi Cơn Mơ Dần Phai (Tez), Anh Đã Làm Gì Đâu (Nhật Hoàng), Lướt Trên Con Sóng (Dangrangto),... đều lần lượt được điểm qua. Qua đây, có thể thấy BigDaddy rất "mát tay" trong việc dẫn dắt học trò tạo ra hit trong chương trình. Nhiều bài hát của rapper BIGTEAM nổi đình đám, là nhạc trend trên các nền tảng video.

HURRYKNG trình diễn Chưa Phải Là Yêu

Sân khấu của HURRYKNG cũng chính là sân khấu có fanchant bùng nổ nhất

HURRYKNG chiếm trọn tâm điểm khi biểu diễn Chưa Phải Là Yêu. Từ Rap Việt đến Anh Trai Say Hi, HURRYKNG đã có màn bứt phá tên tuổi ấn tượng. Hiện tại, nam rapper chính là thần tượng thế hệ mới, đi đến đâu khiến giới trẻ "rần rần" đến đấy. Do đó, sân khấu của HURRYKNG cũng chính là sân khấu có fanchant bùng nổ nhất.

Pháp Kiều đu xà ấn tượng

Pháp Kiều đến trễ vì lịch trình nhưng là người chơi lớn nhất

Trò cưng của "bố bự"

Pháp Kiều - trò cưng của BigDaddy là "trùm cuối" xuất hiện cuối cùng ở show. Ban đầu, nhiều người còn tưởng Pháp Kiều sẽ lỡ hẹn. Không làm fan thất vọng, Pháp Kiều chính là người biểu diễn solo cuối cùng trong buổi fanmeeting và cũng là người có màn xuất hiện ấn tượng nhất. Pháp Kiều treo mình trên không từ đối diện sân khấu và đáp xuống như một "yêu nữ". Outfit cá tính, lớp makeup cầu kỳ đúng phong độ visual mọi khi giúp Pháp Kiều slay hết nấc.

Tại sự kiện này, fan tham dự có phúc lợi được xem trước MV BIGTEAM BIGDREAM ngay trước giờ G. Chưa hết, cả đội BigDaddy còn cùng nhau biểu diễn bài hát trước toàn thể người hâm mộ. Sự kiện chính kết thúc với nhiều màn trình diễn ấn tượng, quy mô không khác gì concert thu nhỏ của dàn rapper Rap Việt.

B Ray và Gill

JustaTee và Trâm Anh

Bình Gold

Dàn KOLs nổi tiếng

Đến ủng hộ BIGTEAM còn có cả JustaTee, B Ray, Phúc Du, Bình Gold, Gill,... cùng dàn rapper, Hot TikToker nổi bật. Buổi fanmeeting của BIGTEAM như 1 đại hội rapper thứ thiệt, đốt cháy không khí chiều 4/5.

Dàn rapper nổi tiếng tại fanmeeting BIGTEAM

Loạt hình ảnh khác tại sự kiện: