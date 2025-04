Quá khứ bị đào bới, dân mạng yêu cầu BLACKPINK xin lỗi

Bị dân mạng yêu cầu xin lỗi

Những ngày này, fan Kpop có phen xôn xao trước tài khoản nặc danh, tự xưng là cựu nhân viên YG liên tục tung tin đồn, leak dữ liệu riêng tư của các nghệ sĩ, công ty giải trí Hàn Quốc. Trong đó. BLACKPINK là nạn nhân ảnh hưởng nặng nhất. Tài khoản kể trên không chỉ leak MV chưa phát hành Don’t Know What To Do , mà còn tung ra video luyện tập thời BLACKPINK còn là thực tập sinh, đe doạ sẽ dùng bí mật để huỷ hoại các thành viên. BLINK bức xúc yêu cầu YG có động thái ngăn chặn vấn đề ngay lập tức, nhưng kiếp nạn vẫn chưa dừng lại với nhóm nữ toàn cầu.

BLACKPINK là nạn nhân ảnh hưởng nặng nhất trong việc bị tài khoản nặc danh tung thông tin bất lợi

Trong số các video thời thực tập sinh bị lan truyền, Jennie, Rosé và Lisa bị lộ video rap có chứa n-word (từ ngữ mang nghĩa phân biệt chủng tộc). Điều này đã khiến các cô gái bị lôi vào tranh cãi. Hàng trăm bài đăng trên nền tảng X yêu cầu BLACKPINK xin lỗi vì rap n-word. Cư dân mạng phản ứng dữ dội, liên tục nhắc tên 3 thành viên. Đặc biệt, một số người chỉ ra rằng Jennie đã xin lỗi trước đó vì hút thuốc lá điện tử trong nhà, thì hiện nay cũng cần lên tiếng vì video trong quá khứ.

BLACKPINK bị tung video riêng tư khi còn là thực tập sinh

Jennie, Rosé và Lisa bị lộ video rap có chứa n-word (từ ngữ mang nghĩa phân biệt)

BLINK phản pháo rằng BLACKPINK mới chính là nạn nhân trong câu chuyện này

Đáp lại, các BLINK phản pháo rằng BLACKPINK mới chính là nạn nhân trong câu chuyện này. Video thời thực tập sinh vốn là tài liệu mật, phải được công ty bảo vệ. Ngoài những thước phim được công bố nhằm mục đích quảng bá, thì bất kỳ hành động lan truyền nào liên quan đến các video này cũng là vi phạm pháp luật.

Thời điểm BLACKPINK rap n-word, các cô gái còn quá trẻ, nhận thức về những vấn đề này chưa được hoàn thiện

YG vốn là công ty đặt nặng kỹ năng rap, trong quá trình huấn luyện các thực tập sinh phải cover các bài rap nổi tiếng thế giới là điều có thể hiểu được. Thời điểm BLACKPINK rap n-word, các cô gái còn quá trẻ, nhận thức về những vấn đề này chưa được hoàn thiện. Video luyện tập vốn không thể bị leak trái phép. Vấn đề cần phải được giải quyết bằng 1 cách khác thay vì tấn công nghệ sĩ. Tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ. BLACKPINK là từ khoá hút bình luận tiêu cực nhiều nhất nền tảng X hiện tại.



Video biểu diễn hời hợt bị “đào bới”

Ồn ào việc bị leak thông tin riêng tư chưa lắng xuống, thì nền tảng X lại ngập bài đăng bàn luận về chất lượng concert BLACKPINK. Dù concert cuối cùng của nhóm đã diễn ra cách đây 2 năm, thì dăm bữa nửa tháng cư dân mạng lại tranh cãi vấn đề này 1 lần. Born Pink hiện là tour concert có doanh thu cao nhất lịch sử Kpop, với 331.8 triệu đô, 2.1 triệu khán giả cho 64 đêm diễn trên toàn thế giới. BLACKPINK nắm giữ kỷ lục Hàn Quốc, kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Đặc biệt là Jennie.

Chủ đề Jennie nhảy hời hợt đã bị khơi lại sau loạt show diễn quảng bá album cá nhân The Ruby Experience

Chủ đề Jennie nhảy hời hợt đã bị khơi lại sau loạt show diễn quảng bá album cá nhân The Ruby Experience . Cư dân mạng chỉ ra, Jennie hiện tại biểu diễn nhiệt huyết, vô cùng tận hưởng sân khấu, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh uể oải, mất sức suốt thời gian chạy tour Born Pink. Nữ thần tượng bị chỉ trích là “chỉ lười nhảy khi hoạt động nhóm”.

Sau đó, nhiều ý kiến phản bác, cho rằng Jennie chính xác hơn là nhảy hời hợt khi diễn tour ở châu Á. Loạt video so sánh vũ đạo của BLACKPINK ở châu Á với các show diễn ở châu Âu và Mỹ gây sốt. Thậm chí có bài đăng còn thu về 11.3 triệu lượt xem trên X.

Jennie thường vướng chỉ trích vì nhảy hời hợt trong các show Born Pink

BLACKPINK bị chê vì biểu diễn lộn xộn, set nhạc hạn chế, không đến 25 bài lặp đi lặp lại ở 64 show diễn

BLACKPINK bị chê vì biểu diễn lộn xộn, set nhạc hạn chế, không đến 25 bài lặp đi lặp lại ở 64 show diễn. Khán giả dự show chê “phí tiền” khi tốn cả trăm đô la để mua vé xem BLACKPINK, chỉ trích nhóm làm hạ thấp sức hấp dẫn của Kpop. Trước thềm World Tour mới của BLACKPINK sẽ được khởi động vào tháng 7, làn sóng ghét bỏ này thực sự khiến người ta quan ngại. Tận 3 năm không quảng bá nhạc mới, chưa ra album đã công bố lưu diễn, BLACKPINK khiến công chúng hoài nghi khả năng bán vé và sức hút giảm sút. Nhiều người tuyên bố không mua vé xem concert nhóm sắp tới.

Loạt video so sánh vũ đạo của BLACKPINK ở châu Á với các show diễn ở châu Âu và Mỹ gây sốt

Một số tweet đáng chú ý:

- Cách mà chúng ta có thể đoán được BLACKPINK đang biểu diễn ở châu lục nào chỉ bằng việc nhìn vào năng lượng biểu diễn của Jennie ngày hôm đó.

- Mỗi khi BLACKPINK biểu diễn ở châu Á, nhiều fan than phiền rằng Jennie không thèm tương tác với khán giả và không có năng lượng. Nhưng chứng đau đầu buồn nôn chóng mặt của cô ấy bỗng dưng biến mất khi biểu diễn ở Mỹ, đặc biệt là tại các lễ hội lớn như Coachella, nơi khán giả chủ yếu là người bản địa và người nổi tiếng.

- Mắt tôi thực sự rưng rưng nước mắt rồi, họ (BLACKPINK) biểu diễn trông lộn xộn quá.



- Xin lỗi nhưng thẳng thắn mà nói đây không khác gì bị lừa. Hãy thử tưởng tượng bạn bỏ ra hàng trăm đô chỉ để xem họ lười biếng, trông như bị ép phải có mặt ở đó và thậm chí chẳng thèm cố gắng. Thật lòng muốn hỏi là làm sao mà fan của họ có thể chấp nhận chuyện này?



- Sao Born Pink thì tôi sẽ không bao giờ bỏ ra một đồng nào xem concert nhóm này.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến của 1 bộ phận khán giả cực đoan cùng antifan BLACKPINK. Thực chất, mỗi show diễn của nhóm đều có nhiều khoảnh khắc điểm nhấn khác nhau. Điển hình như Born Pink Mỹ Đình , BLACKPINK đã cháy hết mình cùng khán giả Việt Nam, không hề có việc phân biệt khán giả châu Á. Show diễn mà Jennie bị mất sức phải rời sân khấu là ở Úc. Liệt kê ra để thấy, sự cố sức khoẻ có thể đến bất cứ lúc nào.

BLACKPINK và tour diễn cháy vé Born Pink

Bản thân BLACKPINK luôn cảm thấy áy náy và muốn đảm bảo chất lượng concert chất lượng tốt nhất cho người hâm mộ. Song, thời điểm nhóm chạy tour Born Pink, lịch trình nhóm lẫn cá nhân quá dày đặc ảnh hưởng đến thể lực và năng lượng. Mỗi đêm diễn kéo dài 3 tiếng đồng hồ, không thể tránh khỏi những khoảnh khắc không như ý. Người hâm mộ luôn thấu hiểu và động viên thần tượng làm tốt hơn.

BLINK yêu cầu YG quảng bá nhạc mới sớm để nhóm chạy World Tour mới không gặp tình trạng thiếu nhạc

Còn về setlist hạn chế, đây là thực tế không thể chối cãi khi 8 năm hoạt động BLACKPINK ra mắt chưa đến 50 bài hát. BLINK yêu cầu YG quảng bá nhạc mới sớm để nhóm chạy World Tour mới không gặp tình trạng thiếu nhạc. Bên cạnh đó, kho nhạc solo của BLACKPINK sau khi rời YG cũng rất đáng mong chờ nếu được mang vào concert biểu diễn.