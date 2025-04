Ngày 12/4 vừa qua, tuần đầu tiên của đại nhạc hội Coachella 2025 đã diễn ra, quy tụ những tên tuổi được yêu mến trong nền âm nhạc thế giới. Trước hàng chục, hàng trăm nghìn khán giả đổ bộ đến vùng sa mạc Colorado, sân khấu đầu tiên của Benson Boone, một tên tuổi còn khá trẻ, được không ít người đón chờ.

Ngoài những ca khúc giúp anh trở thành hiện tượng âm nhạc mới, màn hóa thân thành huyền thoại Freddie Mercury do Benson thể hiện cũng là tâm điểm bàn tán trên MXH. Được sắp xếp khéo léo gần cuối set diễn, dụng tâm của nam ca sĩ trẻ là để tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khơi dậy cảm xúc cao trào.

Màn cover Bohemian Rhapsody của Benson Boone, kết hợp với tay guitar Brian May

Benson đem trở lại Bohemian Rhapsody - ca khúc thuộc hàng kinh điển, tầm ảnh hưởng vượt ngoài khuôn khổ âm nhạc, lan tỏa thứ di sản mang giá trị lớn nhất của ban nhạc Queen đến với người hâm mộ tại Coachella 2025. Anh mở đầu bên cây đàn piano, khoác trên mình chiếc áo lông gợi nhớ đến phong cách biểu tượng của Freddie Mercury trong tour diễn Magic vào năm 1986, trước khi cởi bỏ và để lộ ra bộ jumpsuit lấp lánh.

Điểm sáng nổi bật nhất phải kể đến sự xuất hiện của Brian May, tay guitar huyền thoại của Queen. Dù đã phục hồi lại sức khoẻ sau cơn đột quỵ mới đây, Brian vẫn xuất hiện đầy ấn tượng ở tuổi 77 tuổi, “cháy” hết mình với đam mê âm nhạc qua đoạn solo guitar điện. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ Queen không khỏi thổn thức, rưng rưng xúc động như thời kỳ vàng son, từng được nắm giữ bởi giới Rock n’ Roll, ùa về trong tâm hồn.

Sự xuất hiện của Brian khiến fan nhóm nhạc Queen không khỏi thổn thức

Tuy nhiên, gây bất ngờ hơn cả là phản ứng thờ ơ của đám đông Coachella khi Brian May xuất hiện. Khi Benson hào hứng giới thiệu “Brian May, cả nhà ơi!”, khán giả đáp lại bằng sự im lặng đến sượng trân, dường như nhiều người không nhận ra tay guitar từ ban nhạc Queen. Thậm chí, có ý kiến cho rằng gần như không ai biết hoặc đã lãng quên ông.

Từ đây, nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đều có chung một thắc mắc: “Brian May là ai? Điều gì đã khiến ông chịu sự ‘ghẻ lạnh” từ đám đông khán giả đến vậy?’

Từng là mảnh ghép không thể thay thế của ban nhạc huyền thoại, lối chơi guitar truyền cảm hứng nhiều thế hệ

Brian May, sinh năm 1947, là tay guitar huyền thoại của ban nhạc Rock xứ Anh - Queen, với sự nghiệp và di sản trải rộng trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, khoa học và các hoạt động xã hội. Ở tuổi 23, Brian cùng Freddie Mercury, Roger Taylor và John Deacon, thành lập nên Queen, bắt đầu cuộc “chinh phạt” nền âm nhạc thế giới.

Brian May là tay guitar huyền thoại của ban nhạc Rock xứ Anh - Queen

Brian được gọi là “linh hồn” của Queen, với phong cách chơi guitar đa tầng, giàu giai điệu và sở hữu khả năng sáng tác mang tính cách mạng. Ông “chắp bút” nên các bản hit như We Will Rock You (1977, hơn 1,2 tỷ lượt stream trên Spotify), Fat Bottomed Girls (1978), Save Me (1980), và Who Wants to Live Forever (1986). Ông góp phần định hình chất nhạc độc đáo của Queen qua tư duy làm nhạc đi trước thời đại, như sử dụng hàng chục lớp guitar trong Procession (1974), hay đặc biệt là đoạn solo kinh điển trong Bohemian Rhapsody (1975) - ca khúc đạt hơn 2,3 tỷ lượt stream, đứng đầu bảng xếp hạng UK Singles Chart 9 tuần và cũng là ca khúc được nghe nhiều nhất thế kỷ 20.

Queen đạt thành công thương mại vang dội, là 1 trong những ban nhạc Rock vĩ đại nhất lịch sử

Brian nói riêng và Queen nói chung, đặt nền móng cho một kỷ nguyên âm nhạc hưng thịnh vào những năm 70 - 80, khi quỹ đạo làng nhạc thế giới xoay vòng xung quanh giới Rock và Disco. Queen có cho mình hàng loạt album triệu bản như A Night At The Opera, News Of The World, The Game, A Kind Of Magic… Sự hiện diện của Queen khiến “đấu trường” Rock trở nên sôi động và cạnh tranh hơn, giữa một rừng tên tuổi “sừng sỏ” trong ngành như Bee Gees Led Zeppelin, Aerosmith, The Beatles, Eagles, Metallica…

Tầm ảnh hưởng của ban nhạc phủ sóng văn hóa đại chúng sau này

Sau khi giọng ca chính Freddie qua đời do căn bệnh thế kỷ, Brian và Roger Taylor “chủ trì” những dự án âm nhạc nhằm tri ân đến Freddie cũng như Queen như sản xuất album Made in Heaven (1995), khởi động chuyến lưu diễn collab với Paul Rodgers (2004–2009) và Adam Lambert (2011–nay).

Brian, với tư cách nghệ sĩ solo, cũng cho ra mắt một vài sản phẩm như EP Star Fleet Project (1983), album Back To The Light (1992), album Another World (1998)... cùng nhiều dự án kết hợp khác. Một trong những tác phẩm âm nhạc giúp Brian trở lại mặt trận mainstream ở đầu thập niên 2010 là sáng tác cũng như chơi guitar cho Lady Gaga qua bản hit You And I (2011), thuộc album Born This Way.

You And I - Lady Gaga ft. Brian May

Ông còn năng nổ tham gia sản xuất các vở nhạc kịch, hát soundtrack… giúp Brian thể hiện được sự linh hoạt, đa dạng, từ rock mạnh mẽ đến ballad sâu lắng đều cân đẹp. Ông hoàn thành chương trình tiến sĩ vật lý thiên văn năm 2007, đồng tác giả nhiều bài báo khoa học và đóng góp công sức vào sứ mệnh New Horizons của NASA. Ông được phong tước hiệp sĩ năm 2023 vì những cống hiến cho âm nhạc và khoa học.

Brian được phong tước hiệp sĩ năm 2023 vì những cống hiến cho âm nhạc và khoa học

Cây đàn Red Special và lối chơi đàn “bách biến” của Brian đã truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ guitar toàn cầu. Ông được xếp hạng trong số những tay guitar xuất sắc nhất mọi thời đại bởi Rolling Stone và Guitar World. Sự nghiệp đa dạng - ngôi sao rock, nhà khoa học, nhà hoạt động, giúp ông trở thành một nhân vật toàn tài.

Cây đàn Red Special và lối chơi đàn “bách biến” của Brian đã truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ guitar toàn cầu

Hết thời ở kỷ nguyên nhạc số và sự kiện bị quên lãng tại Coachella 2025

Vật đổi sao dời, như một lẽ tất yếu không chỉ ở trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, việc bị gán danh hết thời là nút thắt sự nghiệp không nghệ sĩ nào mong muốn nhưng rồi cũng sẽ phải chấp nhận. Số người tách ra solo thành công từ mô hình ban nhạc Rock chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít nhất là tính trong phạm vi từ cuối thập niên 90 đổ về trước, trừ một vài cái tên nổi bật như Mick Jagger (The Rolling Stones) hay Paul McCartney (The Beatles). Brian May cũng không phải ngoại lệ.

Sở trường ông cũng chỉ bó hẹp lại trong khoản chơi nhạc cụ và sáng tác, thiếu đi tố chất của ngôi sao “chủ chốt” như người bạn quá cố Freddie. Dần dà, lớp trẻ, dù không phải tất cả, chẳng còn mấy mặn mà với những thức quà âm nhạc mang vẻ đẹp hoài niệm. Họ ưu tiên những dòng nhạc điện tử “hiện đại hại điện”. Chưa kể, kiểu nhạc remix TikTok vẫn đang xâm chiếm mọi ngõ ngách, càng khiến thị phần của những dòng nhạc khác bị o ép lại.

Brian May là "linh hồn" không thể thiếu của Queen, nhưng lại thiếu tố chất của 1 ngôi sao "chủ chốt" như người bạn quá cố Freddie

Trở lại màn trình diễn của Benson Boone, không thể không ghi nhận nỗ lực từ nam ca sĩ trẻ khi đã chọn trình diễn Bohemian Rhapsody - trường khúc kinh điển và cũng thuộc dạng “khó nhằn” nhất trong tuyển tập âm nhạc của Queen, để tri ân tới tượng đài Freddie và ban nhạc. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: “Đây có phải yếu tố chính khiến đám đông khán giả có mặt tại thời điểm đó hờ hững, lạnh nhạt đến đáng sợ trước Brian May. Liệu vấn đề ở đây là Brian hay là Benson - người vô tình cướp spotlight của tay guitar đình đám?”.

Màn trình diễn của Benson trở nên “lạc quẻ” ở một lễ hội được gọi là “giải Olympic của những KOL, người nổi tiếng, influencer”. Không quá khi nói nơi đây là sân chơi “sống ảo”, ưu tiên check-in chụp choẹt hơn là nắm bắt và hiểu rõ lịch sử âm nhạc. Phản ứng nhạt nhẽo, không một tiếng hò reo phát ra từ đám đông phần nào phản ánh rõ khoảng cách thế hệ và bối cảnh nghe nhạc.

Đặt trong bối cảnh Coachella, sân khấu tri ân Queen của Benson trở nên "lạc quẻ"

Gu nghe nhạc của người trẻ Coachella là minh chứng rõ cho một thế hệ ưu tiên cho âm nhạc hiện đại, dễ tiếp cận, và gắn liền với văn hóa số, khiến màn trình diễn Bohemian Rhapsody của Benson Boone và sự xuất hiện của Brian May không tạo được phản ứng như mong đợi. Tuy nhiên, tình cảnh này không phải là dấu hiệu những giá trị di sản của Queen hay bất kỳ nghệ sĩ, ban nhạc cùng thời nào, trở nên thoái trào hay phai mờ, mà là ví dụ rõ ràng nhất cho sự phân mảnh trong thị hiếu nghe nhạc hiện nay, nơi lịch sử âm nhạc đôi khi bị lu mờ bởi ánh hào quang MXH.

Dù vậy, độ lan tỏa của màn trình diễn đối với các nền tảng MXH lại vô cùng ấn tượng, khi hàng loạt video YouTube và bài đăng của fan thu hút hàng triệu lượt xem, cho thấy Benson và sân khấu cover đã chạm đến khán giả toàn cầu nhiều hơn so với tại Coachella. Nhiều netizen khẳng định, nếu Coachella được tổ chức tại bất kỳ thành phố, địa điểm nào tại Anh Quốc, Brian sẽ nhận được sự hưởng ứng bùng nổ hơn nữa mà ông xứng đáng có được, tham chiếu với những gì ông và các thành viên Queen đã đóng góp suốt chiều dài lịch sử âm nhạc.

Nếu màn cover Bohemian Rhapsody diễn ra tại Anh Quốc, Brian và Benson sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn ở Coachella

Cái thiệt thòi đối của Brian là thời kỳ hoàng kim của Queen đã dừng lại sau khi Freddie qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Những gì ban nhạc Rock để lại cho ngành công nghiệp âm nhạc thế giới là không thể đo đếm được. Trong khi các nghệ sĩ trẻ vẫn sẽ tiếp tục làm dày kho tàng âm nhạc của họ, thì những huyền thoại như Brian lại chỉ có thể được vinh danh qua những di sản thời bấy giờ.

Nói Brian hết thời cũng đúng, nhưng ông sẽ luôn được vinh danh qua những di sản ông và Queen để lại cho nền âm nhạc đại chúng

Qua đây, chúng ta vẫn có thể thấy tia sáng hy vọng. Benson và màn trình diễn cover Bohemian Rhapsody, đại diện cho nhóm người trẻ không ngần ngại làm cầu nối thế hệ. Trong thời đại 5.0, các nền tảng số như TikTok, Instagram, Youtube và những nghệ sĩ trẻ như Benson sẽ góp phần đưa những di sản của Queen và Freddie tiếp cận đến nhiều tệp khán giả hơn, miễn là nó được đặt trong một bối cảnh phù hợp, nơi khán giả sẵn sàng lắng nghe, trân trọng âm nhạc và câu chuyện đằng sau nó. Nói Brian hết thời cũng đúng, nhưng ông vẫn sẽ luôn được nhớ đến là tay guitar “lão làng” của nền công nghiệp âm nhạc thế giới.