Hậu concert Chị Đẹp cross-over vào ngày 12/4 vừa qua, dư âm đại nhạc hội giữa 48 nghệ sĩ nữ và cộng đồng Gió em từng nhiều tỉnh thành vẫn râm ran khắp cõi mạng. Các từ khóa liên quan đến đêm nhạc, các tiết mục và dàn line-up vẫn là chủ đề hot nhận được sự quan tâm lớn.

Trải nghiệm âm nhạc và nghệ thuật từ buổi concert chắc hẳn đã tiếp thêm tinh thần cho người hâm mộ lẫn các Chị Đẹp, bởi ai nấy cũng tích cực “khều” thêm D-2, thậm chí yêu cầu NSX “lên con mã” D-3 luôn để con dân “sẵn ví”. 10 ngày kể từ khi concert ở TP.HCM kết thúc, sự mong đợi về thông báo chính thức về D-2 ở thủ đô Hà Nội vẫn đang không ngừng dâng cao.

Concert Chị Đẹp cross-over bùng nổ vượt ngoài mong đợi

Tuy nhiên, động thái mới từ Lynk Lee có lẽ đã dập tắt đi niềm hy vọng đó. Cụ thể, Lynk Lee đã đăng tải bộ ảnh tạo dáng “xinh xẻo” phía sau hậu trường tiết mục Em Gái Mưa, đồng thời bật mí: “Vậy là không có D-2 rùi. Buồn quá đi”.

Câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy “sát thương” khiến MXH nổi sóng gió. Như thể mọi chuyện sẽ không thể tệ hơn, bình luận: “Chắc không có D-2" của “cá sấu chúa” Quỳnh Nga càng “thêm dầu vào lửa”. Việc này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng vì họ đã đặt nhiều kỳ vọng vào buổi concert tiếp theo của Chị Đẹp.

Dòng trạng thái của Lynk Lee gây tranh cãi

Lynk Lee thẳng thắn chia sẻ sẽ không có concert thứ 2 cho các Gió em

Quỳnh Nga cũng tiết lộ khả năng cao sẽ không có D-2

Dễ nhận thấy, hiệu ứng từ sau chương trình giúp các Chị Đẹp thu về những con số, những tương tác khả quan. Concert phủ sóng MXH và mặt trận truyền thông vượt ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí, đại nhạc hội của 48 Chị Đẹp còn là chủ đề có độ thảo luận cao nhất tuần qua ở hạng mục âm nhạc, và đứng top 2 bảng chung, xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm khác.

Dù vậy, so với những gì “gà cùng 1 mẹ” Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã làm được, hội chị em Đạp Gió cần nhiều hơn thế khi lượt tương tác, sức mua vé và quy mô fandom yếu hơn hẳn. Một phần là do sức hút chương trình đã có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm mạnh sau khi mùa 1 kết thúc. BTC đã để lỡ thời cơ vàng để khởi động concert Chị Đẹp mùa 1 - nơi hội tụ nhiều nhân tố viral “thoát vòng” như “giáo chủ” Mỹ Linh, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Trang Pháp, Lệ Quyên, MLee…

Mùa 1 kết thúc cũng là lúc chương trình Chị Đẹp hạ nhiệt

Sau một khoảng thời gian mở bán vé, concert Chị Đẹp vẫn chưa thể sold out, số vé được “tẩu tán” nhích chậm rãi, đối lập hoàn toàn so với “huyết chiến” tranh vé từ nhà Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước giờ G, dù đêm nhạc đầu tiên tại The Global City đã kịp sold out 99% tổng số ghế ngồi, thu hút hàng chục nghìn khán giả nhưng D-2 vẫn có thể là canh bạc lớn mà NSX lẫn các đơn vị đối tác cần cân đo đong đếm lại.

Trước giờ G, concert đã tẩu tán gần hết số vé

Giữa làn sóng hoang mang trước lời chia sẻ của Lynk Lee, một bộ phận Gió em cho rằng đây rất có thể là “chiêu trò” diễn sâu được các Chị Đẹp lẫn BTC bày ra để tạo “sít rịt” cho người hâm mộ. Một vài ý kiến chỉ ra Lynk Lee và Quỳnh Nga có tính cách thật thà, dễ tin người nên rất có thể là “nạn nhân” chơi khăm của hội Chị Đẹp mùa 2.

Đây cũng có thể được coi là cách NSX đánh tiếng đến người hâm mộ, kêu gọi cộng đồng Gió em năng nổ đẩy mạnh tương tác MXH hơn, sử dụng và quảng bá sản phẩm của các nhãn hiệu, đối tác để họ thấy được tiềm năng chịu chi từ fandom. Sức lan tỏa càng lớn sẽ càng tiếp cận tới nhiều đối tượng non-fan hơn. Người hâm mộ giờ đây vẫn đang hóng từng ngày về thông tin concert Chị Đẹp D-2 - hiện vẫn là ẩn số.