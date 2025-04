Cú trượt dài của Justin Bieber

Hoàng tử nhạc pop ở tuổi 15

Năm 2008, làng nhạc thế giới chào đón một cậu bé trạc 14 tuổi toả sáng như một “hoàng tử bé”, tóc vàng, điển trai và hát hay - Đó chính là Justin Drew Bieber. Không có một tuổi thơ êm đềm hay nền tảng gia đình giàu có, Justin Bieber từ hai bàn tay trắng đã vươn lên đỉnh vinh quang, trở thành hoàng tử nhạc pop nổi tiếng toàn cầu. Justin Bieber nổi lên từ những video hát cover tự đăng tải trên mạng, “lọt mắt xanh” ông bầu nổi tiếng Scooter Braun. Justin được đưa đến gặp Usher thử giọng, một bước thành sao ngay sau album đầu tay và tiếp đến là cú hit Baby phá đảo làng nhạc.

Siêu hit Baby làm nên danh xưng hoàng tử nhạc pop cho Justin Bieber ở tuổi 15

Ở tuổi 15, Justin Bieber đã có tour lưu diễn trị giá hàng chục triệu đô. Tour quảng bá cho album My World và My World 2.0 giúp Bieber ghi tên vào danh sách những ngôi sao trẻ dưới 16 tuổi kếch xù nhất thế giới. Sự nghiệp của Justin Bieber tiếp tục leo thang với album phòng thu thứ 3 Believer. Năm 2015, album Purpose tạo nên loạt hit tỷ view Love Yourself (1.7 tỷ), Sorry (3.9 tỷ), What Do You Mean? (2.2 tỷ), thiết lập nên danh xưng ông hoàng YouTube cho Justin Bieber ở thời điểm nền tảng này được săn đón nhất tại thị trường Mỹ.

Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Justin Bieber

Tuổi 22, Justin Bieber mang về kèn vàng Grammy đầu tiên với bản collab Where Are You Now, hợp tác cùng Skillex ở hạng mục Bản ghi âm nhạc dance hay nhất năm 2016. Ở thời hoàng kim, Justin Bieber nắm giữ loạt kỷ lục về lượt xem YouTube. Siêu hit Baby từng là MV có lượt xem cao nhất thế giới, trước khi bị Gangnam Style và Despacito vượt mặt.

Từng là hoàng tử tóc vàng, hình mẫu trong mơ của hàng triệu cô gái, Justin Bieber thành công quá sớm cũng khiến anh mất thăng bằng

Loạt chấn động đời tư khiến công chúng lo ngại

Xuyên suốt sự nghiệp của Justin Bieber, thành tích âm nhạc luôn đi đôi với đời tư lùm xùm. Chuyện tình hợp tan liên tục với Selena Gomez, cuộc hôn nhân với Hailey Bieber chưa bao giờ ngưng ồn ào suốt 10 năm qua. Justin Bieber công khai hẹn hò với cô đào nóng bỏng Selena Gomez từ năm 2010, đến năm 2018 thì hoàn toàn chia tay sau 7749 lần hợp tan.

Chỉ vài tháng sau khi chia tay Selena, Justin Bieber kết hôn với tiểu thư Hailey. Dù cho nhau lối đi riêng, nhưng bộ ba Selena - Justin - Hailey cứ dăm bữa nửa tháng lại gây sốt mặt báo vì những lần ẩn ý, đụng chạm và fanwar không hồi kết. Lần gần nhất, Justin Bieber bị nghi ngờ cố tình “đá xoáy” Selena Gomez và hôn phu benny blanco.

Lần gần nhất, Justin Bieber bị nghi ngờ cố tình “đá xoáy” Selena Gomez và hôn phu benny blanco

Tất cả bắt nguồn từ khoảnh khắc Selena khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Justin bất ngờ đăng story mang tính châm biếm, lấy meme từ bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn với dòng chú thích đầy mỉa mai "Những cô gái trên mạng xã hội khi họ đính hôn". Không để hôn thê của mình bị động chạm, benny blanco ngay lập tức đăng một story hình con lừa trong phim hoạt hình Shrek - được cư dân mạng hiểu ngầm là đang ám chỉ Justin Bieber phiền phức, quấy rầy mối quan hệ của cả hai.



Mạng xã hội như bùng nổ, cuộc chiến ngầm giữa những cái tên đình đám ngày càng căng thẳng và khó đoán hơn bao giờ hết. Justin và hôn phu của Selena nhiều lần hợp tác trước đó, nay mối quan hệ đổ vỡ vì những động thái khó hiểu trên mạng xã hội.

Justin và Hailey đón con đầu lòng vào năm ngoái

Mỗi lần Justin Bieber xuất hiện với ngoại hình nhếch nhác, tâm trạng thất thường, tin đồn hôn nhân tan vỡ lại rộ lên

Trong khi đó, dù đã có con đầu lòng với Hailey vào năm ngoái, nhưng hôn nhân của cả hai vẫn luôn vướng đồn đoán tan vỡ. Mỗi lần Justin Bieber xuất hiện với ngoại hình nhếch nhác, tâm trạng thất thường, tin đồn này lại rộ lên.

Từ thời niên thiếu, Justin Bieber đã nhiều lần khiến người hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khoẻ của mình. Năm 2022, Justin Bieber phải huỷ nửa tour thế giới Justice vì chứng bệnh liệt nửa mặt, thất thu hàng trăm triệu đô. Justin Bieber có sức khoẻ tâm lý không ổn định, nhiều lần lộ hình ảnh mất kiểm soát hành vi, cảm xúc nơi công cộng.

Ca khúc lonely giãi bày về mọi bất ổn tâm lý của Justin Bieber

Năm 2024, dân mạng bàng hoàng trước vụ án của ông trùm Hip-hop Diddy - người có quan hệ mật thiết với Justin Bieber và Usher. Khán giả bắt đầu chú ý vào các sản phẩm âm nhạc của Justin, giải mã ẩn ý “cầu cứu” trong MV Yummy, Where Are You Now, lonely,... và cho rằng Justin Bieber là nạn nhân bị Diddy lạm dụng từ thời mới vào nghề. Mọi phỏng đoán không có lời giải, nhưng Justin Bieber bất ổn là sự thật. Từ các sản phẩm âm nhạc cho đến hành động mất kiểm soát của nam ca sĩ đều khiến công chúng lo ngại.

Cú trượt dài của Justin Bieber

Đầu năm nay, Justin Bieber lại khiến truyền thông xôn xao trước nghi vấn sử dụng chất cấm. Nam ca sĩ có nhiều hành động thiếu kiểm soát, công khai đăng ảnh chất cấm lên mạng xã hội. Tình hình sức khoẻ đáng báo động khiến người đại diện phải lên tiếng trấn an công chúng. Song, sau nhiều tháng mà Justin Bieber vẫn chưa khá hơn. Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ tại Coachella 2025 càng cho thấy tình trạng đáng buồn.

Tình hình sức khoẻ đáng báo động của Justin Bieber khiến người đại diện phải lên tiếng trấn an công chúng

Justin Bieber gây lo ngại với hình ảnh loạng choạng, đứng không vững. Anh bám vào tay rapper Kendrick Lamar, cố nhún nhảy và hòa mình vào không khí lễ hội xung quanh trong tiết mục Not Like Us . Đoạn clip ghi lại sự bất ổn Justin Bieber tại Coachella lan truyền khắp MXH. Nhiều người hoang mang, không biết giọng ca Peaches gặp phải vấn đề sức khỏe gì.

Hình ảnh gây lo ngại ở Coachella

Không ít netizen suy đoán, nam ca sĩ bị kiệt sức vì tiệc tùng quá sức tại Coachella. Cũng có người nghi vấn Justin Bieber lạm dụng chất kích thích nên ngày càng sa sút, không tỉnh táo. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ mới là mối nghi ngờ của cư dân mạng. Hình ảnh này khiến người hâm mộ xót xa cảm thán, với tuổi nghề của Justin Bieber, đáng lẽ anh phải là người toả sáng trên sân khấu Coachella, chứ không phải say khướt như một “kẻ vô danh” ở dưới khán đài.

Mọi thông tin liên quan đến anh chàng đều chỉ là ồn ào đời tư, hình ảnh gây lo ngại hoặc tin đồn giải nghệ

Nhiều năm chìm trong trạng thái bất ổn, Justin Bieber tự mình gạt đi ánh hào quang. 3 năm kể từ album cuối cùng, Justin Bieber vẫn chưa có động thái comeback. Mọi thông tin liên quan đến anh chàng đều chỉ là ồn ào đời tư, hình ảnh gây lo ngại hoặc tin đồn giải nghệ. Tháng 1/2023, Justin Bieber bán toàn bộ quyền phát hành và bản quyền toàn bộ 291 ca khúc của anh trong suốt sự nghiệp cho công ty đầu tư Hipgnosis. Thương vụ trị giá 200 triệu USD (xấp xỉ 5000 tỷ đồng) đổi toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của Justin Bieber.

3 năm Justin Bieber chưa có động thái comeback

Justin Bieber khiến công chúng hoài nghi liệu anh có còn muốn gắn bó với âm nhạc. Theo nhiều nguồn tin, năm nay Justin Bieber sẽ trở lại với album mới. Justin cũng chăm cập nhật hình ảnh làm nhạc trong phòng thu. Nhưng thời điểm nào vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Justin Bieber thực sự hết thời hay có thể một lần nữa trở lại đỉnh cao thực sự khó trả lời.