Tháng 11/2021, cả thế giới “rúng động” trước thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội âm nhạc Astroworld khiến 10 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Nghệ sĩ biểu diễn khi ấy - Travis Scott trở thành tâm điểm chỉ trích. Công chúng cho rằng, trách nhiệm của Travis Scott là không thể chối bỏ khi anh bàng quan biểu diễn giữa lúc khán đài quá khích, khán giả đổ chồng lên nhau làm xảy ra thảm kịch. Thậm chí, kể cả khi có nạn nhân lâm vào tình trạng nguy kịch, Travis Scott cũng không mảy may phát hiện ra, để lại thương vong quá lớn.

Khi ấy, Travis Scott tuyên bố không biết khán giả bị giẫm đạp và bất tỉnh trong đám đông. Trong đoạn video được khán giả đăng tải, Scott chỉ nhận ra điều bất thường khi một xe cứu thương đi tới. Vì giải thích này, Travis Scott phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích và những phản ứng dữ dội. Mặc dù đã ngay lập tức lên tiếng cung cấp tiền bồi thường cho các nạn nhân xấu số và chi trả tiền tang lễ nhưng nam rapper vẫn đối diện với hàng loạt đơn kiện liên tiếp được đệ trình lên tòa án quy kết trách nhiệm.

Tháng 6/2023, Tòa án xác nhận Travis Scott không cần chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tại lễ hội Astroworld khiến 10 người tử vong và hàng trăm người bị thương vào năm 2021. Song, nam rapper vẫn bị gạch tên khỏi các đại nhạc hội quy mô lớn. Đặc biệt là Coachella. Điều này khiến fan Travis Scott vô cùng tiếc nuối, nhưng phần nào hiểu được nguyên do sâu xa đằng sau.

Cuối cùng sau hơn 3 năm, Travis Scott cũng được “mở phong ấn”. Coachella 2025 công bố nam rapper là headliner. Vừa qua, Travis Scott đã hoàn thành 2 đêm diễn ở Coachella 2025. 8 năm sau lần cuối khuấy đảo Coachella, Travis Scott trở lại hoành tráng hơn bao giờ hết.

Sân khấu “thiết kế sa mạc” do chính Travis lên ý tưởng, biến Indio thành không gian thị giác đa tầng, nơi ánh sáng, pháo hoa và hiệu ứng không trọng lực đan xen trong nhịp trap dồn dập. Set diễn được bố trí đa dạng, dàn dựng hoành tráng với dàn nhạc, lửa, pháo hoa bắn không tiếc tiền. Travis Scott mời đến 2 khách mời Playboi Carti và Don Toliver. Nam rapper biểu diễn loạt hit Skyfall, Highest in the Room, FE!N đến ca khúc mới 4X4 như mở ra chương mới trong kỷ nguyên hậu Utopia.

Sân khấu của Travis Scott để lại nhiều ấn tượng cho rap fan, cũng như đánh dấu cột mốc mới cho bản thân nam rapper. Sau nhiều lần lỡ hẹn, bản hit La Flame cũng có cơ hội chinh phục Coachella. Travis Scott thành công khép lại một trong những ngày hội âm nhạc lớn nhất thế giới bằng phong cách đặc trưng của riêng mình. Coachella là nơi Travis Scott khẳng định bản thân và khán giả sẵn sàng bỏ quá khứ lại phía sau để bước tiếp.

Travis Scott gia nhập làng nhạc năm 2008, được coi là “môn đệ” của rapper thị phi Kanye West. Với chất nhạc độc đáo, riêng biệt, Travis Scott nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu, từng được đề cử Grammy 8 lần. Album đầu tay của Travis lên kệ tháng 9/2015 cùng với single mở đường Antidote lọt top 20 bảng xếp hạng âm nhạc 100 Billboard Mỹ. Album thứ hai, Birds in the Trap Sing McKnight nhận được nhiều phản hồi và đánh giá tích cực.

Tại Việt Nam, Travis Scott quen mặt qua mối tình đầy ồn ào với it girl số 1 Hollywood Kylie Jenner. Thảm hoạ Astroworld cũng là 1 trong những lý do tên tuổi Travis Scott phủ sóng.

Đầu năm nay, Travis Scott tái xuất làng nhạc với 4X4, nhanh chóng đạt #1 Billboard Hot 100. Trong số các rapper cùng thế hệ, Travis Scott đang là cái tên giữ sức nóng tốt nhất. Sân khấu Coachella một lần nữa hâm nóng tên tuổi nam rapper, đưa âm nhạc của Travis trở lại trên các BXH.