Trưa 13/4 (giờ Việt Nam), ENHYPEN - nhóm nam gen 4 nhà HYBE chính thức biểu diễn tại Coachella. Set diễn của ENHYPEN ở sân khấu Sahara, nơi Lisa (BLACKPINK) vừa "phá đảo" truyền thông ngày hôm qua. Theo đó, ENHYPEN là nhóm nhạc Kpop duy nhất tham dự biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh năm nay. Ngay từ sớm, người hâm mộ nhóm đã nô nức chờ đón màn thể hiện của ENHYPEN trong sân khấu đánh dấu cột mốc mới quan trọng.

Liệu ENHYPEN có giúp HYBE "phục thù", lấy lại phong độ đào tạo được idol thực lực hay không, sân khấu Coachella này sẽ là câu trả lời

Sau khủng hoảng hát live của LE SSERAFIM ở Coachella 2024, thực lực của các nhóm nhạc nhà HYBE bị nghi ngờ. Ngoài 2 nhóm nhạc lâu năm BTS và SEVENTEEN, còn lại đều bị công chúng đánh giá khắt khe. Cư dân mạng cho rằng HYBE lợi dụng tài nguyên khủng "kéo job" cho gà nhà bất chấp thực lực. Do đó, khi ENHYPEN được công bố là line-up Coachella sau LE SSERAFIM, không ít khán giả ngờ vực. Liệu ENHYPEN có giúp HYBE "phục thù", lấy lại phong độ đào tạo được idol thực lực hay không, sân khấu Coachella này sẽ là câu trả lời.

Khả năng hát live và vũ đạo của ENHYPEN được chứng thực qua Bite Me

Sân khấu XO (Only If You Say Yes)

Set diễn của ENHYPEN kéo dài 45 phút, diễn live 13 ca khúc, từ bài mới nhất XO (Only If You Say Yes) cho đến những bản hit làm nên tên tuổi như Bite Me, No Doubt, Sweet Venom, Daydream, Drunk-Dazed, Brought The Heat Back,... Trước đó, ENHYPEN đã dành một tháng tập luyện đặc biệt để chuẩn bị cho sân khấu này, trau chuốt từng động tác vũ đạo cho đến từng chi tiết trong cách tương tác với khán giả. Các thành viên đã vượt qua sự mệt mỏi thể chất do luyện tập cường độ cao, vẫn kiên trì rèn luyện ngay cả khi bị ốm.

Âm nhạc được remix phù hợp cho không khí lễ hội, hoà âm giữa các ca khúc liền mạch, cho thấy nhóm và ekip đã thực sự đầu tư tất tay cho màn "chào sân" Coachella

ENHYPEN đã thể hiện khả năng biểu diễn ổn định, vừa hát live, khuấy động sân khấu và nhảy điêu luyện

Màn trình diễn của ENHYPEN chinh phục khán giả bằng sức hút sân khấu mạnh mẽ, lan tỏa tự nhiên

ENHYPEN có lịch trình cực kỳ bận rộn với chuyến lưu diễn toàn cầu vẫn đang diễn ra. Coachella vừa là cơ hội, vừa là thử thách để nhóm chứng minh phong độ boygroup top đầu gen 4. Không làm người hâm mộ thất vọng, ENHYPEN đã thể hiện khả năng biểu diễn ổn định, vừa hát live, khuấy động sân khấu và nhảy điêu luyện. Màn trình diễn của ENHYPEN chinh phục khán giả bằng sức hút sân khấu mạnh mẽ, lan tỏa tự nhiên, tự tin vào thực lực của chính mình.

Coachella vừa là cơ hội, vừa là thử thách để nhóm chứng minh phong độ boygroup top đầu gen 4

Visual "nét căng" của 7 thành viên

Âm nhạc được remix phù hợp cho không khí lễ hội, hoà âm giữa các ca khúc liền mạch, cho thấy nhóm và ekip đã thực sự đầu tư tất tay cho màn "chào sân" Coachella. Sân khấu Coachella của ENHYPEN đạt độ tìm kiếm cực cao tại Trung Quốc, no.1 bảng giải trí vào trưa 13/4. Trên nền tảng X, ENHYPEN cũng có độ thảo luận cao, phản ứng đa số là lời khen tích cực.

Lisa biểu diễn ngày 12/4, Jennie ngày 14/4 mới bắt đầu sân khấu, lượt tìm kiếm về 2 nữ thần tượng toàn cầu liên quan đến Coachella đã "out trình" Kpop ở thời điểm này

Tuy nhiên, về độ chiếm lĩnh truyền thông năm nay, ENHYPEN "thất thế" trước 2 thành viên hot nhất BLACKPINK. Lisa biểu diễn ngày 12/4, Jennie ngày 14/4 mới bắt đầu sân khấu, lượt tìm kiếm về 2 nữ thần tượng toàn cầu đã "out trình" Kpop ở thời điểm này. Riêng việc Lisa có mặt ở set diễn của ENHYPEN, ủng hộ đàn em cũng đã tạo chủ đề hot. Khoảnh khắc Lisa nhún nhảy, quẩy theo ca khúc XO (Only If You Say Yes) đang cực viral trên các diễn đàn. Nhóm nhạc thứ 2 của HYBE đã giúp tập đoàn lấy lại danh tiếng hậu khủng hoảng truyền thông của LE SSERAFIM ở Coachella năm ngoái, nhưng về độ hot lại chưa thể đọ với BLACKPINK.

Lisa theo dõi ENHYPEN trình diễn tại Coachella cũng gây sốt

Điều này không quá ảnh hưởng đến phản ứng của người hâm mộ đối với ENHYPEN. Hiện tại, fan là người hạnh phúc nhất, vô cùng tự hào trước sân khấu mỹ mãn của thần tượng. Sau Coachella, ENHYPEN lập tức livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Nhóm xác nhận sẽ trở lại comeback vào tháng 6 tới đây cùng album mới khiến fan đứng ngồi không yên.

ENHYPEN là nhóm nam gen 4, thuộc quản lý của BELIFT LAB - label dưới trướng tập đoàn HYBE

ENHYPEN là nhóm nam gen 4, thuộc quản lý của BELIFT LAB - label dưới trướng tập đoàn HYBE. Nhóm được thành lập thông qua chương trình sống còn I-Land năm 2020, bao gồm 7 thành viên Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Ni-ki. Suốt 5 năm hoạt động, ENHYPEN đã vươn lên thành nhóm nam hàng top gen 4, có doanh thu album và tour concert cực ổn định. Fandom ENHYPEN nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt đông ở Trung Quốc.