10 MV Kpop nhiều view nhất đầu 2025: Hạng 1 gây sốc, Jennie hay Lisa đỉnh hơn?

2025 chưa đi hết nửa năm nhưng đường đua MV Kpop đã vô cùng nóng với loạt sản phẩm đến từ các tên tuổi đình đám. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ BXH Top 10 MV Kpop ra mắt trong năm 2025 và có lượt xem nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại. Không ngoài dự đoán, Jennie, Lisa, Jisoo - 3 thành viên của nhóm nhạc nữ toàn cầu BLACKPINK có MV phát hành trong năm nay lần lượt đều chiếm sóng. Tuy nhiên, tâm điểm bàn tán lại thuộc về vị trí số 1 gọi tên BABYMONSTER với BILLIONAIRE.

#1 BABYMONSTER – BILLIONAIRE (100 triệu lượt xem)

Dù chỉ là phiên bản Exclusive Performance Video, BILLIONAIRE của BABYMONSTER vẫn tạo nên cơn sốt lớn trên YouTube với 100 triệu lượt xem. Tuy nhiên, việc đây không phải là music video chính thức nên cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính công bằng về thứ hạng #1 về lượt view của sản phẩm. Dù vậy, không thể phủ nhận BILLIONAIRE vẫn là một cú nổ lớn, đưa BABYMONSTER thẳng vào hàng ngũ nhóm nhạc đáng gờm đầu năm nay.

Video BILLIONAIRE - BABYMONSTER

Sản phẩm BILLIONAIRE của BABYMONSTER đứng thứ hạng #1 top MV nhiều view nhất đầu năm 2025

#2 Born Again - Lisa ft. Doja Cat, RAYE (~84 triệu lượt xem)

Vào tháng 2/2025, Lisa trở lại với màn kết hợp chất lừ cùng Doja Cat và RAYE khiến dân tình đứng ngồi không yên. MV Born Again đánh dấu màn hợp tác đặc biệt và khiến người xem "xỉu ngang" vì visual Thái Lan – Âu – Mỹ giao thoa cực đỉnh. Không cần quảng bá rầm rộ, MV vẫn cán mốc hàng chục triệu view chỉ sau vài tuần. Chỉ sau khoảng 2 tháng lên sóng, hiện MV của Lisa đã thu hút gần 84 triệu lượt xem.

MV Born Again - Lisa ft. Doja Cat, RAYE

MV Born Again hiện đang thu hút gần 84 triệu lượt xem sau 2 tháng phát hành

#3 Like JENNIE - Jennie (~82 triệu lượt xem)

Like JENNIE của Jennie ngay sau khi ra mắt đã tạo nên cơn sốt cực lớn trên toàn cầu. Với giai điệu bắt tai pha trộn giữa pop trap hiện đại, ca khúc thể hiện rõ phong cách cá tính, tự tin đặc trưng của Jennie. Ngay sau khi phát hành, Like JENNIE đã nhanh chóng leo lên top 1 iTunes tại hơn 40 quốc gia, đồng thời debut ở vị trí cao trên Billboard Global 200. Chỉ sau hơn 1 tháng, hiện MV đang thu hút hơn 82 triệu lượt xem trên YouTube.

MV Like JENNIE - Jennie

MV Like JENNIE của Jennie đang đạt hơn 82 triệu lượt xem

#4 Really Like You - BABYMONSTER (~80 triệu lượt xem)

Trái ngược với BILLIONAIRE, Really Like You là phiên bản MV đúng nghĩa, ghi điểm với người hâm mộ nhờ concept dễ thương, nhẹ nhàng mà vẫn trendy. Đây là ca khúc B-side nhưng sức hút thì không hề kém cạnh những MV chủ đề của album. MV hiện đang đạt hơn 80 triệu lượt xem trên YouTube chứng minh cho sự yêu thích không nhỏ của khán giả dành cho BABYMONSTER.

MV Really Like You - BABYMONSTER

MV Really Like You của BABYMONSTER đạt hơn 80 triệu lượt xem

#5 earthquake - Jisoo (~65 triệu lượt xem)

Đúng như tựa đề MV, earthquake của Jisoo đã tạo nên cơn “động đất” với người hâm mộ của chị cả nhóm BLACKPINK khi cuối cùng cũng đã có thể thưởng thức MV solo sau thời gian dài chờ đợi. Không phụ sự kỳ vọng của các fan, MV đã đạt hơn 65 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm solo thành công nhất của Jisoo.

MV earthquake - Jisoo

MV Earthquake của Jisoo đang sở hữu hơn 65 triệu lượt xem

#6 YELLOW - TREASURE (~60 triệu lượt xem)

YELLOW đánh dấu sự trở lại trưởng thành hơn của TREASURE và nhanh chóng leo thẳng lên top view chỉ sau vài ngày. Với khoảng 60 triệu lượt xem trên YouTube, hiện sản phẩm âm nhạc của TREASURE xuất sắc giữ vị trí #6 trong Top những music video nhiều view nhất ra mắt đầu 2025.

MV YELLOW của TREASURE hiện đang đạt hơn 60 triệu lượt xem

#7 SIGN - Izna (~58 triệu lượt xem)

Izna là nhóm nhạc nữ được thành lập thông qua chương trình sống còn I-LAND 2 của đài Mnet. Đây cũng là nhóm nhạc tân binh gây bất ngờ khi vượt mặt loạt tiền bối để góp mặt trong top 10. SIGN hút fan nhờ giai điệu bắt tai và concept hiện đại và thu hút hơn 58 triệu lượt xem trên YouTube, một con số ấn tượng đối với một nghệ sĩ mới.

MV SIGN của Izna đạt hơn 58 triệu lượt xem

#8 ExtraL - Jennie ft. Doechii (~56 triệu lượt xem)

Jennie chơi lớn khi bắt tay với rapper Doechii cho một bản MV đậm chất thời trang – hip hop. ExtraL gây nghiện từ beat đầu tiên cùng loạt outfit "fashion week vibes" khiến netizen không thể rời mắt. MV hiện đã đạt khoảng 56 triệu lượt xem trên YouTube, tiếp tục khẳng định đẳng cấp của Jennie khi solo.

MV ExtraL của Jennie kết hợp rapper Doechii đạt 56 triệu lượt xem

#9 ZEN - Jennie (~47 triệu lượt xem)

ZEN là sản phẩm âm nhạc nằm trong album RUBY mang màu sắc ma mị, độc lạ. MV mang đậm chất “healing” và thiền định đúng như tên gọi. Jennie gây ấn tượng với phong cách trưởng thành, sâu lắng hơn, khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm trước đây. Hiện MV ZEN đang đạt hơn 47 triệu lượt xem sau 2 tháng ra mắt.

MV ZEN đang đạt hơn 47 triệu lượt xem sau 2 tháng ra mắt

#10 HOT - LE SSERAFIM – HOT (~46 triệu lượt xem)

MV HOT đánh dấu màn tái xuất của LE SSERAFIM vào tháng 3/2025. Ca khúc mang giai điệu pop pha trộn rock và disco, phù hợp với không khí mùa hè và dễ dàng tạo hiệu ứng viral. Sau 1 tháng ra mắt, hiện MV đang đạt hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube.