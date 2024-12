Supernova của aespa lọt Top 10 Bài hát hay nhất năm 2024 của NME

Dưới đây là top 10 Bài hát hay nhất năm 2024 do NME bình chọn:

1. Good Luck, Babe - Chappell Roan

2. Not Like Us - Kendrick Lamar

3. Starbuster - Fortaines D.C

4. Girl, So Confusing - Charli XCX

5. Angel of my dreams - Jade

6. Albert Road - English Teacher

7. Alesis - MK.Gee

8. 16 Carriages - Beyoncé

9. Supernova - aespa

10. Hiss - Megan Thee Stallion