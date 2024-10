Khán giả bàn tán về sự chênh lệch mức độ nổi tiếng của các thành viên aespa

SM Entertainment mới đây đã phát hành 4 ca khúc solo của các thành viên nhóm nhạc aespa. Đây là những ca khúc các nghệ sĩ từng trình diễn tại các concert trước đó. Tuy nhiên, ngạc nhiên là chỉ có bài hát của Karina xếp hạng cao trên các BXH nền tảng âm nhạc Hàn Quốc, điều này khiến khán giả lập tức tranh luận về sự chênh lệch giữa mức độ nổi tiếng của 4 thành viên.

Thực tế, việc một người nổi tiếng hơn trong một nhóm nhạc là điều không hiếm với K-Pop nhưng Karina được cho là người nổi bật hơn cả. Nhiều khán giả cho rằng aespa là nhóm nhạc đặc biệt khi có sự chênh lệch quá lớn về mức độ nổi tiếng này. Tại Hàn Quốc, trưởng nhóm aespa luôn được coi là một trong những ngôi sao Kpop hàng đầu thế hệ 4. Ngoài ra, Winter cũng là một thành viên nổi bật, luôn là chủ đề được khán giả quan tâm và chú ý. Tuy nhiên, hai thành viên ngoại quốc Ningning và Giselle lại không có mức độ nổi tiếng tương xứng.

Trong khi đó, một số người cho rằng việc bài Up của Karina leo hạng tốt trên các BXH là do đây là một bài hát hay, dễ gây nghiện và nhận được thiện cảm của đông đảo khán giả. Một số người khác tranh luận rằng nữ thần tượng sinh năm 2000 luôn được SM Entertainment ưu ái quảng bá hơn hẳn so với ba thành viên còn lại.

Ở thời điểm hiện tại, Up đã lọt top 5 trên các BXH lớn tại Hàn Quốc, cho thấy vị thế của Karina với tư cách thần tượng hàng đầu thế hệ 4.