Đúng 11h ngày 2/5 (theo giờ Việt Nam), Maroon 5 đã chính thức thả xích MV Priceless, đánh dấu lần đầu tiên collab với Lisa (BLACKPINK). Đây là sản phẩm âm nhạc “làm ấm” cho album phòng thứ 8 được phát hành vào mùa hè năm nay. Không chỉ là lần tái xuất sau gần 4 năm kể từ album Jordi (2021) mà Priceless còn có sự góp mặt của nữ idol Kpop hàng top - Lisa. Vì vậy, MV được đông đảo người hâm mộ “lót dép” ngóng chờ vô cùng.

Maroon 5 - Priceless ft. Lisa

Priceless theo chân Adam Levine, một tay sát thủ đang tìm kiếm “con mồi” vào tròng và hạ thủ. Trong lúc đợi mục tiêu xuất hiện theo chỉ thị của cấp trên, anh chàng vô tình “va” vào ánh mắt hút hồn của Lisa, đang ngồi bàn đối diện. Mỹ nhân Thái đưa mắt tán tỉnh siêu “bánh cuốn”, khiến trưởng nhóm Maroon 5 bối rối đến xấu hổ.

Lisa đưa mắt tán tỉnh khiến Adam giật mình bối rối

Cốt truyện đến đây đã quá rõ ràng Lisa là mục tiêu của tổ chức ám sát này. Cứ ngỡ cơ duyên đưa đẩy có được “ghệ xinh”, Adam “cứng người” khi giờ đây phải truy sát cô nàng vừa mới gặp gỡ vài giây trước. Không ai bảo ai, cả 2 lao mình vào cuộc rượt đuổi giữa mỹ nhân và sát thủ.

Cả 2 dấn thân vào cuộc đuổi bắt giữa sát thủ và mỹ nhân

Phân cảnh Lisa cắt đuôi Adam, lên thang máy có lẽ là điểm nhấn visual nổi bật nhất MV. Lisa gây sửng sốt với nhan sắc diễm lệ, sắc nét “tuyệt đối điện ảnh” chuẩn trước khung thành phố lờ mờ chập choạng tối. Trong bộ váy ôm sát hoạ tiết da rắn, Lisa bộc lộ biểu cảm quyến rũ, lả lơi xen lẫn thích thú khi vướng vào lưới tình khiến MXH phát cuồng.

Lisa gây ấn tượng với nét quyến rũ, lả lơi ở phân đoạn thang máy

Nàng lên đồ xong xuôi cũng là lúc chàng đuổi kịp đến, chuẩn bị cho trận combat “cẩu huyết” giữa người đẹp và sát thủ. Cả 2 lăn lê bò toài, kéo nhau từ bàn đến sàn nhà, đánh đấm túi bụi. Vài phân đoạn one shot quay 2 hình bóng đen “tương tác vật lý” lẫn nhau hiện lên khá nghệ, dễ thấy trong những bộ phim Hollywood như Mr & Mrs Smith.

Cặp đôi "ngược tâm" xông phi đấu đá, lăn lê bò toài khắp căn phòng

“Chiến” nhau cho đã, Adam bế Lisa lên dựa vào cửa kính, sau đó… trao nhau điệu khiêu vũ tình tứ, ngọt xỉu. Dưới ánh đèn mờ, ngoài kia là thành phố hoa lệ về đêm, chuyện tình ngang trái, tréo ngoe giữa Adam và Lisa hiện lên như thước phim điện ảnh hành động - hài hước.

Cả 2 quay ra khiêu vũ, trao nhau cái ôm tình tứ, đậm sâu

Đúng như tựa đề ca khúc, Priceless là lời bày tỏ tình yêu của người đàn ông, rằng đối phương là món quà vô giá, cho anh thứ cảm xúc chưa từng có trong đời. Không cần phô trương màu mè, khoảng thời gian cả 2 bên nhau chính là điều khiến anh hạnh phúc.

Nếu Adam sẵn sàng từng bỏ tất cả để có được người phụ nữ mình yêu thì Lisa hiểu rõ giá trị bản thân ra sao. Cô khẳng định anh người yêu sẽ không thể tìm thấy ai như mình.

Khác với Animal, Payphone, Maps, Like Mick Jagger, One More Night… - những bài hát đã đưa Maroon 5 bay cao trên bầu trời nhạc Pop toàn cầu, Priceless là tuyên ngôn tìm về chất bản đã nguyên đặt nền móng cho nhóm nhạc. Ca khúc mang dư vị Rock nhẹ nhàng, có Pop mà phảng phất chút Soul.

Priceless mang màu sắc âm nhạc của Maroon 5 thập niên 2000

Màn collab với Lisa có thể nói không có cao trào nhất định, thiếu sự sôi động nhưng vừa đủ với một bản nhạc khởi động cho album sắp tới. Lời ca ngọt ngào nhưng có phần đơn giản, không đủ “wow” so với nội dung “ngược tâm” toàn rượt đuổi rồi âu yếm. Đáng chú ý, Lisa cũng góp phần “chắp bút” cho phần lyrics cùng trưởng nhóm Maroon 5. Nhìn chung, Priceless là 1 sản phẩm an toàn, dễ nghe và chắc chắn sẽ được lòng cộng đồng fan Maroon 5, đặc biệt là những người yêu thích những album đầu tay.

Priceless cũng khẳng định Lisa hiểu rõ bản thân cần gì và phải làm gì. Dần “thoát kén” khỏi mác idol Kpop, mỹ nhân Thái giờ đây gần như chuyển hẳn sang thị trường US - UK. Album Alter Ego đã chứng minh cho nhận định này. Táo báo, gợi cảm, bất cần, nhiều tham vọng… có lẽ là những tính từ miêu tả cho lối đi của Lisa. Dù còn gây tranh cãi về giọng hát và chất lượng âm nhạc, nhưng phải công nhận, Lisa đang nở rộ cả về nhan sắc lẫn phong cách âm nhạc hơn bao giờ hết, kể từ khi rời YG.