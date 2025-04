Vậy là 2 tuần lễ Coachella 2025 đã chính thức kết thúc, khép lại cuộc vui “quẩy” tới bến của hàng chục, hàng trăm nghìn khán giả tại vùng thung lũng sa mạc. Dù thế, dư âm đại nhạc hội lớn nhất hành tinh vẫn chưa ngừng hạ nhiệt. Các từ khóa liên quan đến nghệ sĩ, ca khúc, phản ứng… vẫn đang được bàn tán rôm rả trên sóng mạng.

Mới đây, fanpage tích xanh của X (tên cũ là Twitter) chuyên về âm nhạc, đã đưa ra BXH chính thức về top 5 nghệ sĩ được thảo luận / nhắc đến nhiều nhất xuyên suốt mùa lễ hội Coachella vừa qua. Cụ thể, 5 cái tên được liệt kê ra lần lượt là Megan Thee Stallion, Charli XCX, Lady Gaga, T-Pain và ENHYPEN.

BXH 5 nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất tại Coachella năm nay khiến một bộ phận fan không hài lòng

Điều này đã ngay lập tức nổ ra tranh cãi vì tính xác thực và số liệu chưa được chứng minh rõ ràng. Đặc biệt, 2 đại diện Kpop, cũng là 2 gương mặt hot nhất nhì Coachella 2025 - Jennie và Lisa, lại biến mất một cách khó hiểu. Dù chất lượng giọng hát và âm thanh gây ra luồng ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận sức hút cực khủng từ bộ đôi BLACKPINK khi đặt chân lên sân khấu Coachella năm nay.

Lisa

và Jennie đã có 2 tuần Coachella thành công

Qua 2 tuần trình diễn, Jennie và Lisa đều phủ sóng truyền thông trên diện rộng, hàng loạt bài đăng mạng, tin báo tràn lan. Không quá khi nói spotlight Coachella năm nay thuộc về 2 đại diện nữ Kpop. Thị trường âm nhạc Hàn quốc vốn nổi tiếng với công thức gây dựng fandom lớn mạnh, sẵn sàng hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động, thành tích cho idol. Chưa kể, cặp bài trùng là 2 top idol nữ hàng đầu. Do vậy, dù có thể độ nhận diện và di sản chưa đọ lại được Lady Gaga hay Post Malone, nhưng lượng người hâm mộ “cứng cựa” của Jennie - Lisa không thua kém bất kỳ tên tuổi nào thuộc line-up Coachella năm nay.

Sự thật đã được làm sáng tỏ ở ngay bức hình BXH: số liệu được thống kê qua kho dữ liệu trên nền tảng X chính thức. BXH cũ nơi Lisa chiếm đóng Top 1 với hơn 19 triệu lượt nhắc đến, “đoạn tầng” với 9 vị trí còn lại, được cho là thông tin chưa được kiểm chứng. Và nên nhớ, BXH này tổng hợp dữ liệu truyền thông chỉ ở trên nền tảng X, không bao hàm toàn bộ những nền tảng, trang thông tin hay MXH nào khác.

Thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng, chưa kể nó được tổng hợp bởi AI

Dưới đây là 5 nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất tại Coachella 2025:

1. Megan Thee Stallion

Không ít fan Kpop cảm thấy sốc khi biết Top 1 không thuộc về Jennie hay Lisa, hay Gaga mà lại là Megan Thee Stallion. Có thể không được biết đến rộng rãi ở khu vực Á châu nhưng Megan Thee Stallion là gương mặt nổi bật thuộc lứa rapper trẻ US - UK, bên cạnh Doja Cat. Cô nàng đem đến set diễn gồm 7 ca khúc, cùng 6 tiết mục kết hợp với 3 sao nữ nổi bật của dòng nhạc R&B và Hip-hop - Queen Latifah, Ciara và Victoria Monét. Diện lên trang phục cao bồi quyến rũ mang đậm tinh thần quê nhà Houston, Texas lẫn Coachella, Megan gây ấn tượng với năng lượng bùng nổ, vũ đạo mạnh mẽ và độ “slay” tự tin ngập tràn màn hình.

Megan diện lên bộ outfit cao bồi nóng bỏng, đậm chất Texas

Cô kết hợp với nhiều tên tuổi lớn khác như "nữ hoàng nhạc club" Ciara

Thể hình và ngoại hình bốc lửa của Megan chuẩn gu Âu Mỹ cũng là yếu tố quan trọng giúp cô đạt độ thảo luận cao hàng đầu dàn line-up năm nay. Nữ rapper sinh năm 1995 thu về 2.5 triệu tweet, 125 triệu lượt xem video và 1.2 tỷ lượt tương tác. Dù không phải headliner nhưng màn trình diễn xuất sắc của Megan xứng tầm ngôi sao vedette.

Megan đang là rapper xu hướng của làng nhạc Âu Mỹ

2. Charli XCX

Cô nàng Charli XCX “đốt cháy” không gian âm nhạc nơi đây với set diễn gồm 15 bài hát 365, 360, Von Dutch, Club Classics, Unlock It, Talk Talk, I Might Say Something Stupid, Apple, Girl, So Confusing, Everything Is RomantIs, Sympathy Is A Knife, Guess, Track 10 và I Love It. Cô nàng còn gây chú ý khi “rủ rê” hội bạn toàn sao trẻ đình đám collab với mình gồm Billie Eilish, Lorde và Troye Sivan.

Cô nàng rủ rê bộ 3 Billie EIlish, Lorde và Troye Sivan tới hỗ trợ set diễn cho mình

Charli XCX hiện là ca sĩ xu hướng nói chung và là biểu tượng âm nhạc mới trong cộng đồng LGBT nói riêng. Album BRAT hè năm ngoái đã tạo nên cơn sốt, người người nhà nhà đều update giao diện xanh lá đặc trưng. BRAT chính là case study thành công về mặt truyền thông đối với 1 sản phẩm âm nhạc. Ngoài ra, phong cách làm nhạc điện tử của ngôi sao xứ Anh rất phù hợp với bối cảnh “xõa tới bến” như Coachella.

Charli XCX từng phủ xanh cả mùa hè năm ngoái với album BRAT của mình

3. Lady Gaga

Lady Gaga đã mở ra cánh cổng tới thành trì địa ngục La Mã cổ đại, diễn “máu lửa” 1 mạch với 20 ca khúc xuyên suốt qua nhiều năm trong nghề. Mở màn với hình tương nữ chúa Mayhem, “Mẹ Quái Vật” biến hóa khôn lường với 6 trang phục lẫn kiểu tóc, các set diễn cũng thay đổi theo từng giai đoạn set diễn. Qua đây, Lady Gaga đã chứng minh cho khán giả thấy, cô vẫn là ngôi sao giải trí hàng đầu nền âm nhạc đại chúng và chất quái tính - tiền đề giúp Lady Gaga có được vị trí như hôm nay, vẫn chưa hề mất đi.

Lady Gaga bùng nổ với set diễn địa ngục Mayhem gồm 20 ca khúc

Dù vậy, hiệu ứng nhận về chưa thực sự như mong đợi

Dù bùng nổ đến vậy nhưng hiệu ứng từ set diễn vẫn chưa thực sự vượt kỳ vọng, so với 1 tên tuổi như Lady Gaga, cũng là headliner nổi bật nhất năm nay.

4. T-Pain

Không phải là cái tên hot ở khu vực châu Á, T-Pain lại là rapper rất có tiếng bên trời Âu Mỹ. Set diễn kéo dài 50 phút của “ông hoàng auto-tune” được nhận xét là “đi vào lịch sử. Sân khấu Coachella năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của T-Pain sau nhiều năm hạn chế hoạt động do bị chỉ trích kịch liệt về việc lạm dụng auto-tune và… hát quá nhiều. Phối cảnh sân khấu được T-Pain lên ý tưởng, mô phỏng Trái Đất hậu tận thế vô cùng mới lạ.

T-Pain là nhân tố đặc biệt ở mùa Coachella năm nay. Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh 2025 đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng auto-tune"

5. ENHYPEN

Chốt sổ danh sách là 1 đại diện Kpop - ENHYPEN. Không phải Jennie hay Lisa, “gà nhà” HYBE thâu tóm Coachella năm nay với phần thể hiện 45 phút cực sung. Từng bị chỉ trích về khả năng ca hát, 7 chàng trai bất ngờ gặt hái cơn mưa lời khen trước trình độ hát live tốt, ổn định khi trình diễn vũ đạo yêu cầu thể lực khỏe.

ENHYPEN là đại diện Kpop duy nhất góp mặt trong BXH

Ngoài ra, nghi vấn màn trình diễn của ENHYPEN flop, chỉ lác đác một bộ phận khán giả đến xem cũng thu hút sự chú ý lớn từ dân mạng. Tuy nhiên, sự thật là do khoảng cách từ màn trình diễn trước tới địa điểm ENHYPEN trình diễn khá xa, nên người hâm mộ chưa thể tập trung đầy đủ khi tới tiết mục của 7 nam idol. Sự việc này nhận được sự quan tâm của đông đảo fan Kpop.