Hơn 12 năm sự nghiệp, Sơn Tùng M-TP vẫn đang giữ “ngôi vương Vpop” với nhiều kỷ lục thành tích khó phá vỡ. Từ sức nóng mạng xã hội đến các chỉ số thành tích như view YouTube, streaming các nền tảng nhạc số - Sơn Tùng đều “out trình”. Vì lý do này, nam ca sĩ gốc Thái Bình từ lâu đã trở thành chuẩn mực cho sự thành công. Mỗi khi có nghệ sĩ “vượt mặt” Sơn Tùng ở mảng thành tích nào đó, cư dân mạng lại dậy sóng. Tuy nhiên, mới đây có 1 bài đăng thống kê Sơn Tùng đang sở hữu kỷ lục không ai muốn phá. Chủ đề này lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sơn Tùng M-TP đang giữ “ngôi vương Vpop” với nhiều kỷ lục thành tích khó phá vỡ

Cụ thể, bài đăng liệt kê số MV của Sơn Tùng đã từng bị khóa/ẩn khỏi YouTube trong suốt sự nghiệp lên đến 5 MV. Theo bài đăng này, Sơn Tùng đang dẫn đầu về kỷ lục nhiều MV bị gỡ/ẩn nhất Việt Nam, bao gồm Em Của Ngày Hôm Qua, Không Phải Dạng Vừa Đâu, Chắc Ai Đó Sẽ Về, Chúng Ta Của Hiện Tại và There’s No One At All. Gắn liền với mỗi MV này là lùm xùm tiêu cực, từ bất kính tiền bối, đạo nhạc cho đến thông điệp sai lệch. Và theo phân tích của chủ bài đăng, kỷ lục này quá xui xẻo, nên đây sẽ là kỷ lục duy nhất mà không nghệ sĩ nào muốn tranh giành với Sơn Tùng.

Chủ đề này lập tức gây tranh cãi. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều, có antifan chớp thời cơ chê bai sự nghiệp của Sơn Tùng.

Bài đăng về kỷ lục 5 MV bị gỡ/ẩn khỏi YouTube của Sơn Tùng

Bất bình nhất là cộng đồng SKY - fandom Sơn Tùng. Không mất nhiều thời gian, SKY lập tức đăng đàn phản biện, phân tích rõ từng trường hợp bị gỡ/ẩn MV của Sơn Tùng. Đầu tiên là trường hợp Em Của Ngày Hôm Qua. MV này phát hành trên YouTube của 1 nhà phân phối, lần đầu biến mất là do lỗi kỹ thuật. Nhưng sau đó vào năm 2021, MV hoàn toàn bị ẩn, Sơn Tùng mất MV trăm triệu view vì lý do hợp đồng. Sơn Tùng không quản lý kênh đăng MV này, do đó mất quyền kiểm soát với Em Của Ngày Hôm Qua.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Sơn Tùng thiếu kinh nghiệm trong việc hợp tác phát hành sản phẩm, chịu sự quản lý của công ty khác dẫn đến việc không thể quản lý MV của chính mình

Thứ hai là MV Không Phải Dạng Vừa Đâu, thời điểm lên sóng năm 2015, Sơn Tùng vướng ồn ào với 2 tiền bối trong ngành là nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Phó Đức Phương. MV chứa hình ảnh bị cho là ám chỉ đến 2 nghệ sĩ này đã gây tranh cãi, công ty quản lý Sơn Tùng khi ấy - WEPRO đã chủ động xóa MV.

Về phần Chắc Ai Đó Sẽ Về - nhạc phim Chàng Trai Năm Ấy, Sơn Tùng cũng không có quyền kiểm soát hiển thị MV vì phân phối qua kênh thứ 3. Năm ấy, Sơn Tùng cũng đang trực thuộc WEPRO. Vì các vấn đề liên quan đến hợp đồng quản lý, hợp đồng phát hành, mà hiện nay Chắc Ai Đó Sẽ Về không nằm trong danh mục kiểm soát bởi M-TP - công ty Sơn Tùng.

Sau khi giải quyết khiếu nại, YouTube hiển thị lại Chúng Ta Của Hiện Tại và đây là một trong những MV bài bản nhất của Sơn Tùng

Trong số 5 MV kể trên, chỉ có Chúng Ta Của Hiện Tại và There’s No One At All là thuộc quản lý của kênh chính chủ công ty Sơn Tùng. Chúng Ta Của Hiện Tại từng bị ẩn lúc vừa phát hành vì vướng khiếu nại thủ công liên quan đến phần nhạc. Nhưng sau đó, hai bên đã giải quyết vấn đề và YouTube hiển thị lại Chúng Ta Của Hiện Tại như bình thường. Đến nay, MV này đã thu về hơn 112 triệu lượt xem, nằm top những bản hit hay nhất của Sơn Tùng.

MV There's No One At All bị gỡ theo yêu cầu xử lý từ cơ quan chức năng

MV duy nhất Sơn Tùng chủ động xóa là There's No One At All vào năm 2022. Công ty M-TP bị phạt 70 triệu đồng vì “Lưu hành bản ghi hình There's No One At All trên trang mạng xã hội YouTube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lí xã hội”. MV bị gỡ theo yêu cầu xử lý từ cơ quan chức năng.

Sau khi gỡ MV có thông điệp sai lệch, Sơn Tùng phát hành tại phiên bản mới cho There's No One At All