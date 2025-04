Vừa qua, nữ ca sĩ Lorde đã hẹn người hâm mộ tụ họp tại công viên Washington Square Park (New York) lúc 7 giờ tối để cùng nghe trước ca khúc mới sắp phát hành mang tên What Was That?. Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng đơn giản này đã có một cú twist bất ngờ khi lượng fan đến quá đông, vượt ngoài dự tính của Lorde.

Lorde nhắn tin hẹn người hâm mộ đến công viên cùng thưởng thức bài hát mới

Ngay từ trước 7 giờ, hàng trăm người đã đổ về công viên, tụ tập quanh đài phun nước, một số fan thậm chí còn trèo cả lên cây để có được tầm nhìn tốt hơn. Không khí trở nên hỗn loạn đến mức lực lượng cảnh sát phải can thiệp để giải tán đám đông vì lý do an toàn.

Khung cảnh người hâm mộ tập trung đông đúc tại Washington Square Park để chờ Lorde đến

Lorde sau đó đã lên tiếng qua Instagram Story lúc 7 giờ: “Trời ơi, cảnh sát đang chặn chúng ta lại @thepark. Tôi thực sự không ngờ lại có nhiều người đến như vậy! Họ yêu cầu mọi người phải giải tán… Tôi xin lỗi rất nhiều.”

Sự kiện buộc phải tạm hoãn, nhưng Lorde không hề bỏ rơi người hâm mộ. Đến khoảng 9 giờ tối, cô bất ngờ quay lại công viên để gặp những fan vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đúng như lời hứa ban đầu, nữ ca sĩ đã phát ca khúc What Was That? cho tất cả cùng nghe, tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt dù không trọn vẹn như dự định.

Lorde trình diễn What Was That trước hàng trăm người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi

Điều khiến nhiều fan “phì cười” là vì Lorde đã không lường trước được sức hút của mình. Sau gần 4 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, cô nàng vẫn “triệu hồi” được hàng trăm người đến chỉ bằng một dòng thông báo trên mạng xã hội.

Dường như ở ẩn quá lâu khiến Lorde quên mất mình là ngôi sao nổi tiếng

Đám đông xem stage giới thiệu nhạc mới ngẫu hứng của Lorde

Lần hoạt động âm nhạc gần đây nhất của Lorde là màn kết hợp cùng Charli xcx trong ca khúc Girl, So Confusing. Cả hai sau đó đã cùng nhau biểu diễn ca khúc này tại lễ hội Coachella 2025, đánh dấu màn tái xuất hiếm hoi của Lorde trên sân khấu lớn và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Lần hoạt động âm nhạc gần đây nhất của Lorde là màn kết hợp cùng Charli xcx trong ca khúc Girl, So Confusing

Lorde cùng loạt ngôi sao là khách mời set diễn Coachella của Charli xcx

Đây cũng là lần đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của Lorde trước công chúng sau thời gian dài vắng bóng kể từ sau album Solar Power phát hành vào mùa hè năm 2021. Tính đến nay, Lorde vẫn trung thành với chu kỳ phát hành album 4 năm một lần: Pure Heroine (2013), Melodrama (2017) và Solar Power (2021).

Được biết, sau khi vừa ra mắt, Solar Power đã nhanh chóng gặt hái thành tích ấn tượng. Ca khúc chủ đề cùng tên debut ở vị trí #4 trên bảng xếp hạng Spotify Global, thu về gần 4,2 triệu lượt nghe. Tính đến thời điểm hiện tại, bài hát đã vượt mốc 168 triệu lượt stream trên nền tảng Spotify sau gần 4 năm phát hành, đây là một con số chứng minh sức hút bền bỉ của Lorde trong lòng người hâm mộ toàn cầu.

Solar Power là album gần nhất được phát hành của Lorde sau vài năm trở lại đây

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho lần trở lại này, Lorde đã xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram và website chính thức, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên âm nhạc mới. Vì vậy, không ít fan kỳ vọng rằng hè năm nay sẽ là thời điểm nữ ca sĩ sẽ khuấy động thị trường âm nhạc với album thứ tư What Was That?, thậm chí còn mong cô có một sân khấu riêng tại Coachella vào năm 2026.