Gần đây, nhiều bài đăng bày tỏ sự khó hiểu đối với loạt động thái từ nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Netizen phát hiện ra rất nhiều MV ca nhạc, sân khấu trình diễn được phân phối thông qua hệ sinh thái kênh YouTube của đơn vị này, bất ngờ bị gắn hashtag liên quan đến show Anh Tài.

Đáng chú ý, những MV này đều không được đính kèm những từ khóa liên quan đến nội dung, tính chất, nghệ sĩ, tên bài hát… xuất hiện trong đó. Thậm chí, có những MV đã bị ẩn đi từ thuở nào như Chắc Ai Đó Sẽ Về - Sơn Tùng, nhưng mới đây được đăng lại mà không có thông báo trước. Những show giải trí cùng nhà cũng trong trường hợp tương tự. Ngoài Sơn Tùng, loạt nghệ sĩ như Lou Hoàng, Hòa Minzy, Hari Won, Trung Quân, Hương Tràm… cũng có MV bị gắn hashtag Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Loạt MV bị gắn hashtag liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tình trạng này khiến FC của nhiều nghệ sĩ bức xúc. Netizen cho rằng đây là cách thức để đơn vị này có thể “lót” số liệu, thành tích, hay “hút thêm fame” cho “gà cưng” thật sự - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhận định này không phải là không có cơ sở khi đội hình 33 Anh Tài hiện vẫn là nguồn thu chủ lực “gánh” lợi nhuận trong mảng truyền hình giải trí và âm nhạc cho “gà mẹ”.

Ở góc độ khác, có ý kiến cho rằng kênh quản lý video này đơn giản không muốn phải chỉnh sửa hashtag, thêm thắt nội dung từng video một nên mới phải dùng công cụ này. Câu lệnh sẽ áp dụng lên toàn bộ video thuộc sở hữu kênh để tiết kiệm thời gian, chứ chủ sở hữu không cố ý.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là "gà đẻ trứng vàng" của doanh nghiệp này

Theo tìm hiểu của chúng tôi từ một người có kinh nghiệm quản lý nhiều hệ thống phân phối video trên nền tảng YouTube, được biết việc sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt hashtag và nội dung mô tả là hoàn toàn khả thi. Đặc biệt, đối với các kênh lớn quản lý nhiều video cùng lúc, phương pháp này càng trở nên tối ưu hơn.

Phần nội dung các MV cũng chỉ để dòng thông tin về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, dù show đã kết thúc từ lâu

Đáng nói, công cụ này cho phép người dùng có thể toàn quyền lựa chọn video nhất định để thực hiện thay đổi, cập nhật. Do vậy, nếu một MV như Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng - vốn đã bị cho “đắp chiếu” nhiều năm liền, lại được mở lại và gắn hashtag mới, khả năng cao là do chủ đích của đơn vị quản lý nội dung đó. Lý do lỗi kỹ thuật hay thao tác thay đổi hàng loạt / ngẫu nhiên là không hợp lý.

Chắc Ai Đó Sẽ Về bất ngờ được mở lại sau quãng thời gian "đắp chiếu" được cho là dụng ý của chủ sở hữu kênh

Sau hơn 1 ngày bị cư dân mạng phát hiện, những video kể trên vẫn chưa được chỉnh sửa lại hashtag. Đến nay, mọi người vẫn chưa hiểu liệu đây là sơ suất trong khâu quản lý hay là ý đồ của chủ sở hữu. Chúng tôi đã liên hệ tới đơn vị sở hữu những kênh YouTube này nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức.