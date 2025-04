Đại nhạc hội có Sơn Tùng M-TP ế vé

Ngày 12/4 tới đây, Sơn Tùng M-TP sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội SKY WAVE HA LONG. Đây là một trong những sự kiện âm nhạc hiếm hoi mà Sơn Tùng xác nhận tham gia từ đầu năm 2025 đến nay. Theo nhiều nguồn tin, nam ca sĩ gốc Thái Bình sẽ mang đến set nhạc tận 12 bài hát - con số chưa từng có ở bất kỳ sân khấu nào. Trước đó, Sơn Tùng đã gây sốt MXH với loạt bài đăng “nhá hàng” việc sẽ đến Hạ Long, làm fan đứng ngồi không yên. Nhờ có sự quảng bá nhiệt tình từ giọng ca Chúng Ta Của Tương Lai, mà đại nhạc hội SKY WAVE gây chú ý, là sự kiện được quan tâm nhất thời gian này.

Nổi bật nhất line-up là Sơn Tùng M-TP

Ngoài Sơn Tùng, line-up của SKY WAVE cũng có nhiều cái tên nổi tiếng khác như Isaac, Orange, Hoàng Dũng



Ngoài Sơn Tùng, line-up của SKY WAVE cũng có nhiều cái tên nổi tiếng khác như Isaac, Orange, Hoàng Dũng. Tuy nhiên, công tác bán vé của đại nhạc hội lại diễn ra chưa như kỳ vọng. Càng đến ngày diễn ra show, MXH lại càng nhiều bài đăng than thở về tình hình ế ẩm của show dù line-up toàn tên nổi tiếng, đặc biệt là ngôi sao số 1 Vpop. Trong số đó, nổi cộm nhất là các nhà bán lẻ đã đầu tư số tiền lớn để “ôm vé” về phân phối. Ban đầu loạt bài đăng này bị cư dân mạng phớt lờ vì nghi ngờ chiêu trò, nhưng về sau, mới càng thấy rõ tình hình thực tế.

Chú thích ảnh

Việc show có Sơn Tùng ế vé gây chú ý trên các diễn đàn âm nhạc. Vốn là cái tên “bảo chứng” cho các đại nhạc hội, luôn thu hút đám đông khủng mỗi lần đi diễn, việc show dùng tên tuổi Sơn Tùng để quảng bá bán vé chậm làm ảnh hưởng đến danh tiếng nam ca sĩ. Chưa kể, đây còn là show hiếm hoi được Sơn Tùng quảng bá trực tiếp trên fanpage hơn 3 triệu người theo dõi, làm cả video TikTok bài bản.

Sơn Tùng còn làm hẳn video về Hạ Long, hút hơn 11,8 triệu views trên TikTok

Dân mạng “phốt” loạt vấn đề, chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 9/4, một tài khoản đăng bài lý giải về lý do đại nhạc hội có Sơn Tùng ế vé, đại lý than khóc. Nội dung gây chú ý bởi chi tiết đề cập đến việc có một fanpage (sau đây gọi là C) bán vé show hạ giá tới 25%, trong khi BTC show ký chiết khấu cho các đại lý phân phối chỉ 10%.. Đáng nói, người phụ trách bán hàng của trang C này có liên hệ với BTC đại nhạc hội - công ty 1900 Event. Từ đây làm dấy lên nhiều nghi ngờ không có lời giải. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận đồng cảm, chất vấn công tác phân phối của BTC show.

Vấn nạn bán vé show SKY WAVE tràn lan MXH, đặc biệt là từ các đơn vị phân phối vé lẻ

Trên fanpage chính thức của đại nhạc hội, sơ đồ sân khấu và giá vé được công khai. Show bán ra 8 hạng vé giao động từ 850 nghìn (thấp nhất) - 3.8 triệu đồng (cao nhất). Đơn vị C bị nhắc đến trong các bài đăng “bóc phốt” được BTC show liệt kê trong danh mục các đơn vị đồng hành - hỗ trợ khán giả chỗ ở, dịch vụ du lịch và đổi vé cứng.

Sơ đồ giá vé

Danh mục đối tác đồng hành do BTC show công bố

Về phía SKY WAVE, trưởng BTC show phản hồi với báo Công Lý về loạt tranh cãi liên quan đến việc phân phối vé. Theo đó, người này cam kết mọi khâu đều làm đúng pháp luật, cam kết không sai phạm: “Chúng tôi cam kết phát hành đúng số lượng vé đã truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc phân phối vé được tuân thủ theo quy định của pháp luật. Mọi giao dịch đều trên tinh thần tự nguyện, đáp ứng nhu cầu của người mua. Trong hợp đồng không có điều khoản nào quy định ban tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc vé được mua đi bán lại trên thị trường. Chúng tôi luôn cung cấp đầy đủ các thông tin để khán giả mua vé ở những đơn vị phân phối uy tín. Chúng tôi liên tục quảng bá SKYWAVE HA LONG đến với người hâm mộ. Việc lan truyền thông tin ban tổ chức thiếu hỗ trợ hay không truyền thông là không có căn cứ.”

SKY WAVE nhá hàng sân khấu khủng, trưởng BTC show cam kết mọi khâu phân phối vé đều làm đúng luật

Tranh cãi hiện vẫn chưa ngã ngũ. Không ai có câu trả lời chính xác về các vấn đề đang tranh cãi.

Thiệt hại nhất là nghệ sĩ

Lùm xùm bán vé của SKY WAVE đã dần trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, BTC show thiếu kinh nghiệm trong việc vận hành tổ chức, nhất là ở khâu quan trọng như bán vé. Thay vì uỷ thác cho 1 đơn vị phân phối uy tín như cách nhiều nhà làm show đang vận hành, thì BTC SKY WAVE cho phép nhiều đơn vị bán lẻ cùng “ôm” vé để bán, dẫn đến câu chuyện vé sold-out rất nhanh trên trang chính thức nhưng không thực sự đến tay khán giả, người hâm mộ nghệ sĩ. Vì có nhiều đơn vị cùng phân phối, việc cạnh tranh, tăng - hạ giá, chiết khấu theo gói khách sạn, hỗ trợ du lịch càng làm nhiễu loạn thông tin. Khán giả muốn mua vé cũng cảm thấy lo ngại trước tình hình này.

BTC thông báo sold-out nhưng vé không thực sự đến tay khán giả

Từ đây, làm nảy sinh vấn đề: Người cần không mua được vé, người ôm vé không tiếp cận được khán giả. Các đơn vị bán lẻ cũng đánh giá sai về tệp khách hàng và cách tiếp cận tiêu thụ vé. Đa số chỉ truyền thông và bán trên fanpage, tài khoản cá nhân, độ uy tín càng giảm sút. Điều cần thiết khi bán vé cho đại nhạc hội quy mô như trên, là cần đơn vị phân phối uy tín, hiểu rõ khâu vận hành và truyền thông tích cực đến người hâm mộ.

Nếu show diễn có trục trặc, người đầu tiên bị tác động là Sơn Tùng

Công tác truyền thông của SKY WAVE cũng có nhiều điểm bất cập. Fanpage chính thức của đại nhạc hội chỉ mới lập không lâu, đa số nội dung quảng bá đều dựa trên sức hút của cái tên Sơn Tùng và độ lan toả của fandom SKY. Vì vấn đề này, nếu show diễn có trục trặc, người đầu tiên bị tác động là Sơn Tùng. Có nhiều bình luận tiêu cực đã bắt đầu hướng về Sơn Tùng và dàn nghệ sĩ, dù vốn không liên quan đến vấn đề bán vé. Người hâm mộ bất bình trước khâu tổ chức của đại nhạc hội vì đã làm Sơn Tùng bị “réo tên” vô cớ, ảnh hưởng xấu đến uy tín.

Sơn Tùng bị réo gọi dù không liên quan đến bán vé

Chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa, đại nhạc hội sẽ chính thức diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh. Theo cập nhật của BTC, sân khấu khổng lồ đã được dựng lên, với dàn âm thanh ánh sáng hoành tráng. Nhưng khả năng lấp sân vẫn là câu hỏi bị bỏ ngỏ. Quảng Ninh có tiềm năng du lịch lớn, người hâm mộ Sơn Tùng đông và chịu chi, nhưng không có nghĩa là sẽ “gánh” được doanh thu cho cả đại nhạc hội quy mô tận 10 nghìn khán giả. Các nhà làm show cần khảo sát thị trường, đánh giá sức mua và xây dựng kế hoạch truyền thông, bán vé chuyên nghiệp để không xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.