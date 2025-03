Đại nhạc hội quy tụ dàn Anh Trai khủng bị hoãn vì ế vé

Cuối tuần qua, BTC đại nhạc hội Huế Mega Booming gây chú ý khi cập nhật thông tin hoãn show. Ban đầu, Huế Mega Booming dự kiến tổ chức vào đúng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày 5 và 6/4/2025. Sự kiện quy tụ dàn line-up với nhiều cái tên nổi tiếng, đặc biệt là dàn Anh Trai hot của show Say Hi như Isaac, HURRYKNG, WEAN, Quân A.P, Anh Tú, Lyly,... Tuy nhiên, gần đến ngày tổ chức show thì BTC thông báo sẽ hoãn sự kiện đến tháng 7 vì ế vé.

Poster Huế Mega Booming

Tại thông báo toàn văn của BTC Huế Mega Booming gửi lời xin lỗi đến các khán giả bị ảnh hưởng, đồng thời đề cập đến lý do hoãn show: "Ban tổ chức đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho công tác chuẩn bị, mời nghệ sĩ, lên ý tưởng, kịch bản, quảng bá và truyền thông với mục tiêu đem đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách khi dừng chân tại Huế trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025. BTC đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Quý khán giả mua vé thưởng thức chương trình và Quý đối tác đồng hành tạo nên những trải nghiệm tốt nhất cho kỳ nghỉ kéo dài. Tuy nhiên số lượng mua vé trước còn khiêm tốn, chưa đủ điều kiện để tổ chức theo kế hoạch ban đầu. Theo đó, BTC sau khi cân nhắc quyết định hoãn tổ chức đêm nhạc 5/4/2025 và 6/4/2025 và sẽ dời lại vào một thời điểm khác phù hợp trong tháng 7/2025..."

Về cách thức xử lý thiệt hại, BTC show cam đoan hoàn tiền vé cho khán giả đã mua, với trường hợp khán giả không có nhu cầu hoàn vé, BTC sẽ dành tặng nâng lên 2 hạng vé sau khi có thông báo ngày diễn mới. Đứng sau Huế Mega Booming là BAA - công ty của cựu CEO M-TP Ent. thành lập hậu dừng hợp tác với Sơn Tùng.

Thông báo hoãn show của BTC show Huế Mega Booming

Phía dưới bài đăng, khán giả bức xúc khi show diễn không được diễn ra theo kế hoạch. Cư dân mạng khá bất ngờ khi đại nhạc hội quy tụ dàn sao nhiều Anh Trai vẫn đối diện với thách thức bán vé. Nhưng đây là điều có thể lý giải. Show tổ chức tại Huế, làm hạn chế khả năng tiếp cận tệp khán giả chính của các Anh Trai.

Chưa kể, concert Anh Trai Say Hi vừa tổ chức tại TP.HCM, đến nay đã là concert thứ 5. Có nhiều thông tin Anh Trai Say Hi sẽ tổ chức concert thứ 6 tại Hà Nội. Do đó, người hâm mộ muốn gặp gỡ các Anh Trai chắc chắn sẽ chọn concert của chương trình. Lý do này khiến show bán vé không như mong đợi.

Qua đây, các nhà làm show cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, đo lường phản ứng và dự tính trước khả năng bán vé mỗi khi quyết định tổ chức đại nhạc hội. Nếu không sẽ để lại nhiều thiệt hại cho chính nhà làm show lẫn khán giả đã mua vé.