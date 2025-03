Sáng 3/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã khép lại với nhiều kết quả bất ngờ. Là giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh, mọi diễn biến tại Oscar đều được công chúng quan tâm hết mực. Trong loạt đề cử liên quan đến nhạc/âm thanh tại Oscar năm nay, chỉ có Ariana Grande và Cynthia Erivo - bộ đôi Wicked có sân khấu biểu diễn. Cynthia Erivo và Ariana Grande trình diễn với Somewhere Over The Rainbow và Defying Gravity - nhạc phim Wicked mở màn Oscar 2025.



Giọng ca trời phú của bộ đôi Cynthia Erivo - Ariana Grande toả sáng trên sân khấu Oscar, mang đến màn hoà giọng tuyệt vời, tràn đầy cảm xúc. Ariana Grande xứng danh "tiểu diva", từng nốt cao của cô nàng khiến người nghe xao xuyến không thôi. Tuy biểu diễn xuất sắc, nhưng Wicked hoàn toàn "trắng tay" với 3 hạng mục liên quan đến nhạc/âm thanh trong phim.

Kết lại mùa giải lần thứ 97, 3 hạng mục liên quan đến âm nhạc của Oscar lần lượt thuộc về: Nhạc phim xuất sắc nhất - The Brutalist; Bài hát trong phim xuất sắc nhất - El Mal (từ bộ phim Emilia Pérez) và Âm thanh xuất sắc nhất - Dune 2. Wicked thậm chí còn không được đề cử ở 2 hạng mục Nhạc phim và Bài hát xuất sắc nhất của Oscar. Tổng hợp âm thanh trong Wicked lọt đề cử Âm thanh xuất sắc nhất, nhưng vẫn thất thế trước Dune 2.

Tại lễ trao giải Grammy 2025, Ariana Grande "thua trắng" ở 3 đề cử phụ - Best Pop Vocal Album cho album eternal sunshine, Best Pop Duo/Group Performance cho the boy is mine (remix) và Best Dance Pop Recording cho yes, and?.



Đáng nói, album phòng thu eternal sunshine dù đạt thành công về mặt thương mại và được giới chuyên môn công nhận vẫn không được đề cử Big4 - các hạng mục quan trọng của Grammy như Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Grammy hoàn toàn "phớt lờ" album tái xuất của Ariana Grande, làm dấy lên nhiều tranh cãi về tiêu chí đánh giá của giải thưởng này.

Những tưởng cô sẽ "gỡ gạc" với Oscar, nhưng cuối cùng đời không như mơ. Vai diễn Glinda trong Wicked giúp "tiểu diva" nước Mỹ được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng này thuộc về Zoe Saldaña trong phim Emilia Pérez, Ariana Grande tiếp tục ra về tay trắng. Ariana Grande "số nhọ" từ Grammy đến Oscar, khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Dù kết quả không như trông đợi, nhưng công chúng vẫn đánh giá Ariana Grande là một nghệ sĩ vô cùng tài năng. Thua trắng tại Grammy và Oscar 2025 chỉ là một bước lùi tạm thời trên con đường sự nghiệp của Ariana Grande.

Trong âm nhạc, Ariana Grande vẫn là một trong những cái tên dẫn đầu về thực tích lẫn sức ảnh hưởng. Ariana hoàn toàn có thể "phục thù", chuyên tâm làm nhạc để chinh phục những đỉnh cao mới. Với phim ảnh, vai diễn Glinda giúp cô chứng minh được khả năng diễn xuất, mở ra cơ hội cho những dự án tầm cỡ trong tương lai. Việc được đề cử tại Oscar đã là 1 vinh dự lớn cho một ca sĩ bắt đầu hành trình chinh phục điện ảnh.