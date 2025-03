Khoảnh khắc tệ hại nhất Oscar 2025

Khoảnh khắc đáng nhớ

Màn trình diễn khai mạc của Ariana Grande và Cynthia Erivo đã mang đến khởi đầu ngoạn mục cho Oscar 2025. Grande xuất hiện với chiếc váy đỏ rực, cất giọng hát Somewhere Over the Rainbow, ngay sau đó là Erivo với Home. Khi cả hai nắm tay nhau và cùng thể hiện những nốt cao kinh điển của Defying Gravity, khán giả gần như vỡ òa.

Ariana Grande và Cynthia Erivo "bay cao" với nhạc phim Wicked. Ảnh: Getty.

Dù không được đề cử, Adam Sandler vẫn chiếm trọn spotlight tại lễ trao giải. Xuất hiện giữa đám đông trong bộ hoodie và quần short thể thao, Sandler ngay lập tức trở thành "nạn nhân" của MC Conan O’Brien: “Anh trông như người chơi poker vào lúc 2h vậy”. Adam Sandler giả vờ tức giận và rời khỏi khán phòng, nhưng không quên rủ mọi người ra ngoài đấu trận bóng rổ.

Adam Sandler tại lễ trao giải Oscar. Ảnh: Shutterstock.

Chiến thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim A Real Pain, Kieran Culkin không quên gửi lời cảm ơn vợ - Jazz Charton. Nhưng điều khiến khán giả bật cười chính là câu chuyện anh tiết lộ trên sân khấu: “Năm ngoái, tôi từng nói nếu thắng giải Emmy, vợ tôi sẽ cho tôi đứa con thứ ba. Cô ấy đồng ý vì nghĩ tôi sẽ không thắng. Sau đó tôi nói muốn có bốn đứa con, và cô ấy bảo: ‘Anh chỉ có được đứa thứ tư khi thắng Oscar’”. Và giờ khi tượng vàng đã trong tay, Culkin không bỏ lỡ cơ hội nhắc lại lời hứa.

Kieran Culkin tiết lộ mong muốn có bốn con ngay trên sân khấu. Ảnh: Getty.

Sau những vinh danh trang trọng dành cho Sở cứu hỏa Los Angeles (LAFD), Conan O’Brien đã mời họ lên sân khấu… để kể chuyện cười! Một trong những câu đùa đáng nhớ nhất: “Chúng tôi xin chia buồn với tất cả ai đã mất nhà cửa - ý tôi là các nhà sản xuất của Joker 2”. Cách tôn vinh vừa ý nghĩa, vừa hài hước này khiến cả khán phòng bật cười.

Khoảnh khắc gây tranh cãi

Trong khi hàng triệu người trên thế giới theo dõi Oscar, một số khán giả tại Mỹ lại không thể xem được do Hulu gặp lỗi hệ thống. Theo trang DownDetector, hơn 30.000 người đã bị ảnh hưởng. Việc một nền tảng phát sóng lớn như Hulu "sập" ngay trong đêm quan trọng nhất của Hollywood là cú sốc lớn với nhiều người.

Theo Entertainment Weekly, phần tri ân 60 năm của James Bond với sự tham gia của Lisa (BLACKPINK), Doja Cat và Raye đã khiến khán giả bối rối. Dù đoạn video tổng hợp về lịch sử 007 khá hợp lý, nhưng ngay sau đó, Margaret Qualley bất ngờ nhảy trên sân khấu, Lisa bay xuống từ trần nhà, rồi Doja Cat và Raye lần lượt hát ca khúc chủ đề của Bond.

Màn tri ân James Bond bị cho là khó hiểu và tệ nhất trong đêm trao giải Oscar 2025, theo Entertainment Weekly.

Điều đáng nói là chương trình năm nay đã cắt bớt các màn biểu diễn của đề cử Ca khúc gốc xuất sắc nhất, khiến nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao lại dành thời lượng cho phần này mà không phải các ca khúc được đề cử?”.