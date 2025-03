Sáng 3/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby Atmos, Los Angeles, Mỹ. Với fan BLACKPINK, đây là một ngày khó quên vì đánh dấu cột mốc sự nghiệp quan trọng của nữ thần tượng người Thái Lisa. Trước đó, Viện Hàn lâm đã công bố Lisa cùng Doja Cat và Raye sẽ có sân khấu biểu diễn tại Oscar lần thứ 97. Với sân khấu này, Lisa ghi danh vào danh sách idol Kpop đầu tiên trong lịch sử biểu diễn tại Oscar.

Lisa và khí chất ngôi sao ấn tượng tại sân khấu Oscar 2025

Lisa cùng Doja Cat và Raye

Bộ ba Lisa, Doja Cat và Raye mang đến Oscar 2025 sân khấu đặc biệt tri ân huyền thoại Hollywood James Bond. Mỗi người đảm nhận 1 bài hát chủ đề của bộ phim, Lisa là người trình diễn mở màn cùng ca khúc Live and Let Die, Doja Cat đảm nhận Diamonds Are Forever và Raye hát Skyfall. Màn chào sân của nữ thần tượng người Thái để lại dấu ấn sâu đậm với người hâm mộ.

Lisa xuất hiện cực hoành tráng với màn đu dây từ không trung

Lisa xuất hiện cực hoành tráng với màn đu dây từ không trung, tự tin cất giọng thể hiện ca khúc nhạc phim biểu tượng. Thần thái ngôi sao chiếm trọn spotlight. Lisa kết hợp giữa hát và nhảy. Bài nhảy được biên đạo tinh tế, kết hợp với khiêu vũ, làm bật lên thế mạnh của Lisa mà vẫn hợp với không khí trang trọng của lễ trao giải Oscar. Đặc biệt, sân khấu này có sự góp mặt của Margaret Qualley, trong điệu nhảy tri ân huyền thoại Hollywood.

Full màn trình diễn tri ân James Bond của Lisa, Doja Cat và Raye tại Oscar 2025

Là ngôi sao Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh, việc Lisa được đón nhận như thế nào được dân tình cực kỳ quan tâm. Nhất là khi nữ thần tượng sinh năm 1997 phải biểu diễn trước những tên tuổi đình đám nhất của làng phim thế giới. Ngay sau khi màn trình diễn được dân tình truyền tay nhau lên MXH, netizen bắt đầu "soi" kỹ phản ứng của dàn sao Hollywood trước màn thể hiện của Lisa.

Phân đoạn vũ đạo của Lisa, máy quay bắt trọn khán đài toàn sao hạng A

Nhiều người chỉ ra, phản ứng của dàn sao khá lạnh nhạt, không mấy ai cổ vũ khi Lisa trình diễn Live and Let Die

Trong phân đoạn vũ đạo của Lisa, máy quay bắt trọn khán đài nơi dàn sao điện ảnh ngồi trang trọng theo dõi sân khấu. Nhiều người chỉ ra, phản ứng của dàn sao khá lạnh nhạt, không mấy ai cổ vũ khi Lisa trình diễn Live and Let Die. Hiện tượng này từng xảy ra với sân khấu Victoria's Secret của Lisa hồi tháng 10 năm ngoái. Hình ảnh dàn sao ngồi yên xem Lisa diễn làm dấy lên không ít tranh luận về việc nữ thần tượng người Thái bị phân biệt, thờ ơ ở trời Tây.

Khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay sau sân khấu của Lisa, Doja Cat và Raye

Dàn sao Hollywood cổ vũ bộ ba một cách nồng nhiệt

Nhưng, đây chỉ là một phân đoạn quay lướt qua khán đài khi Lisa biểu diễn, hoàn toàn không thể xác định phản ứng cụ thể của dàn sao Oscar. Sân khấu của Lisa được tiếp nối bởi Doja Cat và Raye. Sau khi Raye hoàn thành set diễn cùng Skyfall, khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Dàn sao Hollywood cổ vũ bộ ba Lisa, Doja Cat và Raye một cách nồng nhiệt.

Ariana Grande (góc phải ảnh) phấn khích cổ vũ Lisa, Doja Cat và Raye

Hot nhất là hình ảnh Ariana Grande phấn khích đứng lên, vỗ tay không ngớt dưới khán đài. Tiểu diva nước Mỹ nhìn thẳng vào góc Lisa đứng, thể hiện sự yêu thích. Tương tác của Ariana Grande gây sốt cộng đồng fan BLACKPINK. Trước đây, Ariana Grande và BLACKPINK có mối quan hệ khá thân thiết, các ngôi sao luôn dành sự ủng hộ hết mình cho nhau.

Người hâm mộ không ngừng ca ngợi, chúc mừng cột mốc mới trong sự nghiệp Lisa

Mức độ thành công và sức ảnh hưởng của nữ thần tượng vượt ranh giới idol Kpop

Lisa hiện đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Người hâm mộ không ngừng ca ngợi, chúc mừng cột mốc mới trong sự nghiệp cô nàng. Lisa đang sở hữu những cơ hội "có một không hai" tại thị trường Mỹ. Mức độ thành công và sức ảnh hưởng của nữ thần tượng vượt ranh giới idol Kpop. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với sự góp mặt của Lisa trong đêm vinh danh loạt phim James Bond. Một bình luận đặt câu hỏi: "Đừng hiểu lầm, tôi không có gì chống lại Lisa, nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây và hát ca khúc của James Bond?".