Gần một thập kỷ tạo lập và khuếch đại đế chế Kpop khắp các châu lục, thế hệ thứ 2 của ngành công nghiệp thần tượng âm nhạc Hàn Quốc đã bước vào hàng ngũ huyền thoại. Ngỡ như ánh hào quang của “thế hệ hoàng kim” sẽ mãi chói lòa không tắt, song đến năm 2025, chỉ còn 9 girlgroup cùng thế hẻn duy trì hoạt động tại thị trường nội địa và quốc tế.

Gen 2 hoàng kim của Kpop đến nay chỉ có 9 girlgroup còn hoạt động

1. Big Mama

Big Mama có lẽ là nhóm nhạc lâu năm nhất trong các girlgroup Gen 2 đến ngày nay, khi debut từ năm 2003 với album Like The Bible , cùng thời gian với nhóm nhạc mở đầu Gen 2 là DBSK. Tuy hoạt động lâu dài, nhưng nhóm nhạc đàn chị không có quá nhiều dấu ấn nổi bật ngoại trừ vocalist Lee Young Hyun thường tham gia các show âm nhạc như Immortal Songs và được công nhận là một trong những nghệ sĩ R&B hàng đầu tại xứ sở kim chi. Nhóm đã “đóng băng” trong khoảng 2012 - 2021 và nên không ít khán giả đã lỡ nhịp cập nhật hoạt động của nhóm.

Big Mama sở hữu nhưng vocalist nổi bật giữa dàn idol cùng thế hệ

2. Sunny Hill

Thời điểm mới debut vào năm 2007, Sunny Hill là một nhóm nhạc hỗn hợp, về sau chuyển sang nhóm nhạc nữ toàn phần. Girlgroup có một số single và mini album nổi bật như Love Letter (2007) và Midnight Circus (2011). Tuy nhiên, khán giả tại Hàn Quốc và Việt Nam nhớ đến cái tên Sunny Hill nhiều nhất nhờ vào loạt ca khúc được sử dụng trong “tựa game quốc dân” Audition như You Don’t Know, Pit A Pat, Pray và đặc biệt là Waiting Tone. Là 1 nhóm nhạc không phát triển sự nghiệp mainstream, không phải khán giả nào cũng nhớ đến Sunny Hill dù nhóm vẫn ra nhạc đều đặn.

Sunny Hill là một nhóm nhạc hỗn hợp, về sau chuyển sang nhóm nhạc nữ toàn phần

Waiting Tone - Sunny Hill

3. OKDAL (Rooftop Moonlight)

Nhóm nhạc nữ kín tiếng với 2 thành viên debut vào năm 2010 với EP Okdal Radio. Với phong cách Indie pop nhẹ nhàng, hai cô gái Kim Yoon Ju và Park Se Jin thường là gương mặt quen thuộc tại các lễ hội âm nhạc, các đêm diễn nhỏ hơn là xuất hiện rầm rộ trên truyền hình và show thực tế. Đây cũng là nhóm nhạc thực hiện các soundtrack cho các TV Series như I Need Romance 2012 (2012), The Time We Were Not In Love (2015), Drinking Solo (2016), Miss Lee (2019), Hush (2020) và đặc biệt là OST cho cuộc thi Miss Korea (2014) và BTS World: Original Soundtrack (2019). Lần cuối OKDAL làm nhạc là vào năm 2020. Một bộ phận khán giả đặt dấu chấm hỏi về sự nghiệp nghệ thuật và đời tư của 2 cô gái vì tất cả đều kín tiếng.

Kim Yoon Ju và Park Se Jin thường là gương mặt quen thuộc tại các lễ hội âm nhạc, các đêm diễn nhỏ hơn là xuất hiện rầm rộ trên truyền hình và show thực tế

OKDAL đã từng hợp tác với BTS trong BTS World: Original Soundtrack (2019)

4. J Rabbit

Ra mắt cùng năm với OKDAL, J Rabbit cũng là nhóm nhạc 2 thành viên gồm Jung Hye-sun và Jung Da-woon. Sự nghiệp nghệ thuật của nhóm cũng không có quá nhiều dấu ấn nổi bật, cũng như không sở hữu bản nhạc viral nào. Tuy nhiên, nhóm vẫn thường xuyên tham gia biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc ở Hàn Quốc với phong cách Acoustic pop nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cũng như những nhóm nhạc kể trên, OKDAL không còn ra nhạc phẩm mới kể từ năm 2020, thay vào đó là đi chạy show nên 2 thành viên bị cho là đã về hưu.

J Rabbit thường xuyên biểu diễn ở các lễ hội âm nhạc với phong cách Acoustic pop

Happy Things - J Rabbit

5. DAVICHI

Cho đến ngày nay, fan vẫn còn thổn thức mỗi khi giai điệu We Were In Love - do DAVICHI và T-ARA thể hiện, vang lên. Gần 20 năm trong nghề, vị thế của DAVICHI sau ngần ấy năm vẫn vững vàng, là một trong những nhóm nhạc nữ ballad hàng đầu Hàn Quốc. 2 cô gái Lee Hae Ri và Kang Min Kyung sở hữu vô số bản hit chạm đến trái tim khán giả như 8282, Turtle, Promise…

DAVICHI là một trong những nhóm nhạc nữ ballad thành công nhất tại Hàn Quốc

Khán giả có thể dễ dàng nhận ra chất giọng đặc biệt của 2 thành viên DAVICHI qua các bản nhạc OST cho loạt phim đình đám như This Love (Hậu Duệ Mặt Trời - 2016), It’s Okay, That’s Love (It’s Okay, That’s Love - 2014), Don’t You Know (Iris II - 2013), Because It’s You (Big - 2012)…

Don't Say Goodbye - DAVICHI

6. Apink

Apink thường được gọi là nhóm nhạc nữ thuộc Gen 2.5 - tức là nửa sau của Gen 2, tiệm cận Gen 3 do debut vào năm 2011, thời kỳ cuối cùng Gen 2. Tuy vậy, các cô gái đến từ nhà IST Entertainment sở hữu nhiều thành tích ấn tượng khi giành chiến thắng với hàng chục giải thưởng âm nhạc trong các chương trình âm nhạc. Trong đó, năm 2015, nhóm nhạc đã lập kỷ lục với chiến thắng 5 lần liên tiếp trên Music Core. Đặc biệt, Apink cũng góp phần đưa dòng nhạc retro tái khởi phát trở lại Kpop qua siêu hit No No No.

I'm So Sick - Apink

Ở thời điểm hiện tại, Apink là nhóm nữ gen 2 hiếm hoi vẫn duy trì được lượng fan cứng hùng hậu, âm nhạc được đón nhận tích cực và độ nhận diện của từng thành viên đồng đều.

Apink được xem là nhóm nữ Gen 2.5 sở hữu nhiều thành tích ấn tượng

7. KARA

KARA, từng là “ngựa chiến” gánh doanh thu cho DSP Media- cùng công ty chủ quản với “đối thủ đầu tiên của DBSK” - SS501. Tuy single Pretty Girl (2008) đã giúp nhóm được chú ý hơn tại Hàn Quốc, song phải đến Mister (2009) với vũ đạo lắc mông huyền thoại, KARA mới chính thức bật lên và sau đó tiếp tục gặt hái thành công với Lupin (2010), Jumping (2010), STEP (2011)…

STEP- KARA

Trong quá trình hoạt động, KARA cũng vài lần thay đổi đội hình và phong cách, trong đó lần thay đổi năm 2008 với sự tham gia của cố idol Goo Hara, KARA từng được mệnh danh là girlgroup Hàn thành công nhất tại Nhật Bản thời kỳ 2010-2013 khi công phá mãnh liệt các bảng xếp hạng âm nhạc Nhật với Jet Coaster Lover (2011), Go Go Summer! (2011), Winter Magic (2011) và Cupid (2015). Mới đây, nhóm nhạc cũng thông báo sẽ chính thức mở tour diễn tại Nhật Bản trong năm 2025 này.

Trào lưu quần ống xắn cùng vũ đạo lắc mông huyền thoại trong Mister giúp KARA bật hit thành công

8. T-ARA

Có lẽ trong các girlgroup Gen 2 tại Hàn, không nhóm nhạc nào có hành trình lận đận, gian truân như T-ARA nhưng chưa từng đánh mất tệp fan cứng trung thành. Debut vào năm 2009 dưới trướng MBK Entertainment, T-ARA đã sớm khẳng định tài năng với nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám, trong đó có không ít “hit thanh xuân” như Bo Peep Bo Peep (2009), Roly Poly (2011), Cry Cry (2011), We Were In Love (ft DAVICHI - 2012), Lovey-Dovey (2012), Day By Day (2012), Sexy Love (2012),...

T-ara từng là 1 trong những nhóm nữ Gen 2 đông fan nhất Kpop

Những bản hit của T-ARA không chỉ nổi tiếng, mang tính bền vững trong lòng khán giả, mà còn đi vào lịch sử Kpop với hàng loạt thành tích nổi bật tại các bảng xếp hạng, chương trình âm nhạc và mở màn cho các trào lưu cover viral đến ngày nay. Sau nhiều năm vướng phải các lùm xùm nội bộ, T-ARA giờ đây đã được giải oan nhưng không còn duy trì được sức nhiệt trong quá khứ.

Number Nine - T-ARA

9. SNSD và “thời đại thiếu nữ” bất diệt

Hào quang rực sáng của Gen 2 Kpop chắc chắn không thể nào thiếu vắng cái tên SNSD với đội hình hoàn hảo, tất tay trong mọi concept nghệ thuật. Dưới định hướng phát triển từ SM Entertainment, SNSD đã định hình phong cách thời trang và hình ảnh của giới idol nữ trong giai đoạn 2007-2014, từ quần skinny jeans đa sắc, concept thuỷ thủ, cheerleader, nhạc trộn…

Những người còn nhớ style quần jean ôm nhiều màu giờ chắc đã là “đại thụ” trong ngành đu Kpop

Xuyên suốt nhiều năm làn sóng Hallyu chinh phục thế giới, các bản nhạc bất hủ của SNSD luôn hiện diện và công phá khắp các bảng xếp hạng. Những Into The New World (2007), Gee (2009), Genie (2009), Oh! (2010), Run Devil Run (2010), Hoot (2010), The Boys (2011), I Got A Boy (2013), Mr. Mr. (2014), Lion Heart (2015) đều thống trị Kpop. Đến nay, các thành viên đều đã có sự nghiệp solo thành công, nhưng vẫn luôn hướng về những hoạt động chung của nhóm. Có thể nói, SNSD đã góp phần đặt nền móng cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn cuối thâp niên 2000 - đầu thập niên 2010, cũng như tái định hình mô hình nhóm nhạc nữ Kpop. SNSD được coi là 1 biểu tượng của làn sóng Hallyu lẫn nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Nếu 1 ngày SNSD thông báo tan rã, không còn hoạt động, ngày đó chắc chắn sẽ khiến cộng đồng fan Kpop toàn thế giới khóc ròng.