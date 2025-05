Một sự cố "khó đỡ" vừa xảy ra với hai nữ thần nhà SM - Irene và Seulgi (Red Velvet) khiến cộng đồng mạng không biết nên vui hay buồn. Cụ thể, dù đang trong thời gian chạy tour diễn R To V tại các chặng Châu Âu như Paris, Berlin... cả 2 nữ idol vẫn dành thời gian riêng để góp mặt tại siêu concert của Beyoncé tại sân vận động Tottenham Hotspur (London), thuộc khuôn khổ Renaissance World Tour.

Red Velvet

Thế nhưng những rắc rối "từ trên trời rơi xuống" đã khiến Irene và Seulgi phải ngậm ngùi đứng ngoài cuộc vui. Hình ảnh Irene và Seulgi đứng vật vờ, mặt mày căng thẳng bên ngoài sân vận động vì trục trặc vé nhanh chóng được fan chụp lại và lan truyền chóng mặt trên X.

Một fan kể lại: “Tôi thấy Irene và Seulgi đứng ở cổng, trông có vẻ đang gặp vấn đề gì về vé concert. Nhìn 2 chị căng thẳng lắm, concert thì bắt đầu rồi nên mình cũng không thể nán lại lâu. Chắc là đi nhầm cổng hay sao ấy, mong là hai chị vào được”.

Bức hình hiếm hoi bắt trọn Seulgi và Irene loay hoay với chiếc vé xem concert của Beyoncé

Theo bạn fan này kể lại, 2 nữ idol lúc đó sốt sắng, khuôn mặt buồn bã vì lỡ mất concert (ảnh minh hoạ)

Sau vài giờ đồng hồ, Seulgi đã lên Bubble chia sẻ toàn bộ câu chuyện éo le về hành trình đu idol của chính cô. Cụ thể, vé của 2 người đẹp SM hoàn toàn bình thường nhưng staff đi cùng thì lại không may mắn như vậy. Vì vậy, cả 2 đã quyết định ra quầy vé để tìm cách giải quyết cho bạn staff. Xong xuôi mọi chuyện, thì nhân viên an ninh lại phũ phàng từ chối cho cả Irene và Seulgi vào SVĐ với lý do vé đã được quét rồi.

Đáng nói, Seulgi vốn là một "fan cứng" chính hiệu của Beyoncé. Nàng “Gấu” từng không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt dành cho “Ong Chúa”. đẹp cũng rất phấn khích khi hí hửng lên DearU Bubble khoe với fan về chiến tích săn được vé Renaissance World Tour.

Seulgi vốn là một "fan cứng" chính hiệu của Beyoncé

Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ bùng lên, khi vô số netizen đồng cảm với Irene và Seulgi vì họ đã từng trải qua vấn đề này khi đi xem concert. Fan khắp nơi bày tỏ sự tiếc nuối cho 2 nữ idol, đặc biệt là Seulgi - người đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Nhiều fan còn chơi lớn bằng cách liên hệ với cả ê-kíp của Beyoncé chỉ để hy vọng có thể "xin" cho hai cô gái tấm vé cho các show diễn sau. Dù hy vọng khá là mong manh nhưng hành động này cũng đủ thấy fan thương hai chị đẹp Red Velvet đến nhường nào.

Fan kêu gọi đòi lại công bằng cho 2 cô gái, truy lùng được đại diện truyền thông của Beyoncé để yêu cầu hoàn lại vé

Irene và Seulgi sẽ có một chuyến lưu diễn solo mang tên BALANCE vào năm 2025 tại châu Á. Chuyến lưu diễn này sẽ đến các địa điểm như Seoul (ngày 14-15/6), Singapore (ngày 4/7), Macau (ngày 12/7), Bangkok (ngày 19/7), Đài Bắc (Trung Quốc) (ngày 3/8), Kuala Lumpur (ngày 13/9) và Tokyo (ngày 24-25/9).

Mới đây, 2 mảnh ghép Red Velver đã thả xích lần MV Tilt, đánh dấu 5 năm kể từ khi unit ra mắt khán giả qua ca khúc Monster. Tuy nhiên, Tilt lại không có đạt được thành tích ấn tượng, cả về lượt xem lẫn tình trạng nhạc số. Sau 21 giờ, MV thu về vỏn vẹn 1,6 triệu lượt xem, không tạo được chút bọt sóng nào trên MXH. Lần trở lại này cũng vướng không ít chỉ trích vì nhiều người cho rằng công ty quản lý lạm dụng yếu tố "ô môi" để hút fan, gây tranh cãi.