Jack làm tất cả cũng chỉ vì top trending?

Sự trở lại toan tính của Jack

Sau thời gian dài im lặng trước những cáo buộc, tin đồn đời tư và cả chế giễu của cư dân mạng, Jack quyết định lên tiếng đáp trả. Jack tuyên bố kiện Thiên An. Nam ca sĩ lần đầu nói về mối quan hệ và trách nhiệm con chung, tố Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con. Từ một bê bối tình ái xảy ra từ 5 năm trước, nay được “xới lên” với nhiều diễn biến phức tạp. Mọi thông tin đều được ekip Jack đăng tải công khai trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và ý kiến trái chiều từ cư dân mạng vốn hiếu kỳ.

Ngoài những động thái kiện tụng, Jack còn gây xôn xao bởi dòng trạng thái ẩn ý việc bị hãm hại, bày tỏ sự bất mãn trước những “góc khuất” trong ngành. Hay như bài nhạc Jack chọn để làm nền cho bài đăng kiện Thiên An trên TikTok - Fear (Song Mino ft. Taeyang) đều có chủ đích hướng đến việc làm nổi bật hình ảnh một tài năng bị vùi dập nhưng không sợ hãi, không bỏ cuộc.

Song song với ồn ào kiện tụng Thiên An, mọi thứ xoay quanh Jack đều hot trở lại. Đặc biệt là vụ việc lightstick. Tranh cãi việc công ty Jack chưa trả lightstick cho fan bùng lên trở lại và nhận phản ứng gay gắt hơn bao giờ hết khi chương trình Chuyển động 24h của VTV vào cuộc, đưa ra nhiều lập trường khiến công ty J97 phải đối chất.

Liên tục trong nhiều ngày, Jack và 2 bê bối lớn ngập tràn mạng xã hội. Nhưng lần này nam ca sĩ không ở thế bị động, mà là chủ động công khai tin tức, đáp trả các bên theo chiến lược bài bản. Ekip Jack có “thông báo số 1”, “thông báo số 2”, các bài đăng tham khảo kiến thức pháp lý, thậm chí là soạn bằng AI. Mỗi một nội dung lên sóng “đều như vắt tranh”, có thể thấy là được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Khi mạng xã hội đủ ồn ào, Jack ra nhạc

Khi mạng xã hội đủ ồn ào, Jack ra nhạc. Đúng như dự đoán của khán giả, Jack cho lên sóng ca khúc thứ 3 nằm trong album đầu tay - Trạm Dừng Chân. Nội dung bài hát xoay quanh người tình cũ, mối tình đã gây ra nhiều “vết cắt” cho Jack. Ra nhạc giữa bão drama đã giúp Jack mang về lượng người nghe khổng lồ dù không cần MV hay hình ảnh hoành tráng. Tính đến 23h30 ngày 7.6, lyric video Trạm Dừng Chân thu về 3 triệu lượt xem, leo thẳng top 1 trending YouTube mảng âm nhạc. Đây là sản phẩm có tốc độ tăng tưởng lẫn lượt xem cao nhất Vpop thời gian này. Nhưng, toàn bộ sự chú ý Jack có được hoàn toàn đến từ drama.

Việc Jack tố ngược Thiên An không chỉ gây chú ý diện rộng mà còn khiến chúng ta nhìn thấy lực lượng Đom Đóm - fan Jack vẫn còn rất đông. Dưới các bài đăng cập nhật tình hình, không khó nhận ra fan Jack đã xuất hiện nhiều hơn trước. Vốn đang là cái tên gây tranh cãi nhất nhì MXH, cứ lên sóng là bị chế nhạo, nay Jack đã có một bộ phận bình luận bênh vực, thậm chí là tấn công phía đối đầu với nam ca sĩ. Sau mỗi bài đăng mà phía Jack đăng tải, là hàng loạt những bài đăng trên các trang truyền thông lên theo làn sóng, người ủng hộ có - người phản đối cũng nhiều, tất cả tạo nên một mớ hỗn độn. Video ca khúc Trạm Dừng Chân có hơn 21 nghìn bình luận sau 1 đêm, và đa số trong đó là trải lòng, cảm thông cũng như phân tích nỗi lòng thay chính chủ.

Để đáp trả những tranh cãi liên quan đến Thiên An và lightstick, công ty Jack để 1 cá nhân ra mặt - Quang Minh, tự xưng là PR Director của J97 Entertainment. Lấy danh nghĩa cá nhân, Quang Minh đại diện cho công ty Jack đưa phản hồi xoay quanh tranh cãi lightstick. Sau đó, thông qua tài khoản TikTok riêng, Quang Minh đăng tải 20 video ám chỉ nhiều chuyện “râu ria” liên quan đến Thiên An và mối quan hệ với Jack. Quang Minh thay Jack lên tiếng nhiều vấn đề. Nhưng đến nay, không ai biết nhân vật này thực sự là ai, gắn bó với Jack từ lúc nào. Tài khoản TikTok, Instagram lẫn Threads của Quang Minh đều không cập nhật gì ngoài những ồn ào của Jack dù lượng người theo dõi và tương tác rất cao. Quang Minh khiến người ta đặt câu hỏi, truy tìm danh tính.

Tham khảo chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh - founder của công ty truyền thông London&Hong, anh nhận định Jack và ekip có một chiến lược truyền thông rõ ràng, từ các hành động pháp lý cho đến kế hoạch ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, cách tiếp cận lại cứng nhắc và thiếu nhân văn: “Về mặt truyền thông, những động thái của phía Jack từ cách công bố văn bản pháp lý đến thông cáo báo chí cho thấy một chiến lược rõ ràng: cố gắng ‘chuyển hoá khủng hoảng thành tranh chấp pháp lý’, nhằm giảm tính cảm xúc của dư luận và đưa cuộc đối đầu về hướng lý trí giấy trắng mực đen. Tuy nhiên, điểm yếu của hướng tiếp cận này là bỏ qua yếu tố quan trọng bậc nhất trong truyền thông khủng hoảng: sự đồng cảm. Khi khủng hoảng có liên quan đến con cái, tình cảm và đạo đức cá nhân đặc biệt trong bối cảnh người phụ nữ đơn thân nuôi con như Thiên An nhận được nhiều sự cảm thông từ công chúng thì chiến lược lý trí hóa thông tin lại dễ tạo cảm giác lạnh lùng, phòng thủ và né tránh. Việc phản hồi bằng văn bản pháp lý không sai về mặt chiến thuật, nhưng thiếu tính nhân văn, thiếu cảm xúc, khiến thông điệp bị xem là cứng nhắc, khó tạo được sự kết nối hoặc thuyết phục từ phía công chúng. Trong khủng hoảng, đúng chưa chắc đã đủ, điều quan trọng là đúng cách và đúng thời điểm.”

Điều Jack quan tâm là top trending - không che giấu nỗ lực cứu vãn sự nghiệp chạm đáy

Kể từ khi tách khỏi KICM vào năm 2021, âm nhạc của Jack đã không còn độ phủ “quốc dân” như thời hoàng kim. Nhưng cú sốc lớn nhất của nam ca sĩ vẫn là ồn ào đời tư, bị tố lăng nhăng và “bỏ con”. Drama với Thiên An kéo dài 5 năm, khiến hình ảnh Jack chạm đáy. Những sản phẩm ra mắt gần đây như Ngôi Sao Cô Đơn, Từ Nơi Tôi Sinh Ra hay Thiên Lý Ơi đều lần lượt vướng ồn ào đạo nhạc, mượn hình ảnh Messi trái phép hay bị ViruSs tố không biết làm nhạc. Cuối năm 2024, Jack bị cả mạng xã hội chế nhạo. Cùng lúc này, nam ca sĩ công bố dự án album đầu tay, mở màn bằng Dưới Tán Cây Khô Hoa Nở. Jack ra nhạc đều, có lượng người nghe nhất định, leo top trending nhưng sản phẩm không “thoát vòng” fan. Người thực sự nghe nhạc Jack chỉ có Đom Đóm, còn phần đông cư dân mạng sẽ biến nhạc Jack thành “meme”, trò đùa chế giễu. Với một nghệ sĩ, viral theo chiều hướng này không phải là 1 điều tích cực. Hình ảnh xấu trong mắt công chúng khiến Jack ế show, lâu lâu chỉ diễn ở các sự kiện không mấy quy mô. Vì điều này, Jack quyết tâm trở lại, cứu vãn sự nghiệp bằng cách “gỡ nút thắt” lớn nhất - ồn ào tình ái và con gái chung với Thiên An.

Khi khơi lại drama, Jack chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình. Đỉnh điểm trong drama tình ái của Jack là tâm thư Thiên An chiều 5.6. Thiên An xin lỗi Jack, con gái và chính mình. Ngay sau khi Thiên An viết tâm thư xin lỗi, Jack chỉ đăng tải loạt ảnh mới, đính kèm là dòng trạng thái khoe top trending.

Trong khi đó, công ty Jack đã đưa thông báo số 3 sau 1 tiếng kể từ bài đăng của Thiên An. Công ty Jack không phản hồi cụ thể mà chỉ thông báo tiếp tục chờ kết luận từ cơ quan chức năng. J97 Entertainment cũng phủ nhận thông tin “hai tấm bài vị” Thiên An đăng tải đầu năm nay. Ở góc độ cá nhân Jack, nam ca sĩ không phản ứng trực tiếp về tâm thư của Thiên An.

Từ đầu đến cuối, Jack để công ty cập nhật tình hình vụ kiện. Sự dửng dưng của Jack và tâm thư của Thiên An là hai trạng thái trái ngược. Khán giả nhận định, Jack và Thiên An, không ai đúng trong câu chuyện này.

Khi bố mẹ đấu tố nhau, tổn thương nhất là đứa con. Thiên An chỉ chờ một câu xin lỗi từ Jack. Còn khán giả thì chờ xem khi nào Jack thẳng thắn đối diện với con gái của mình, thấu hiểu cho tổn thương con trẻ phải chịu trong trận chiến “không ai thắng” giữa bố và mẹ. Vụ việc giữa Jack và Thiên An không còn là chuyện của hai người. Khi mọi tổn thương riêng tư bị phơi bày giữa dư luận, hậu quả không dừng ở mất fan hay giảm view, mà còn khắc sâu vào tuổi thơ của một đứa trẻ vô tội. Và khi đứa bé lớn lên, Jack sẽ làm gì để hàn gắn hay mãi mãi trốn chạy. Đây là câu hỏi mà khán giả để ngỏ khi chứng kiến ồn ào không điểm kết này.

Chuyên gia Hồng Quang Minh cho rằng việc Jack phản hồi ồn ào tình cảm thông qua công ty đã mất đi sự công nhận và đồng cảm của công chúng. Vì rõ ràng, đây không phải là đối thoại trực tiếp của người đàn ông là cha của đứa bé trong sự việc, Jack đang vào vai một nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp, tách bản thân khỏi ồn ào tình cảm. Tuy nhiên, hành động này cũng không thể giúp Jack lấy lại hình ảnh.

“Khi Jack chọn không trực tiếp lên tiếng mà để công ty phát ngôn, điều đó gửi đi hai thông điệp: 1 là nỗ lực giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, tức “tách cá nhân Jack” khỏi phần tranh chấp pháp lý, để duy trì vai trò “chuyên tâm làm nghề”. 2 là tránh những phát ngôn cảm tính dễ sai sót, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dư luận lớn và đề tài nhạy cảm như con cái, điều từng khiến Jack trả giá đắt trong giai đoạn khủng hoảng đầu tiên năm 2021. Tuy nhiên, với một khủng hoảng mang tính cá nhân sâu sắc như thế này, sự im lặng của chính nhân vật chính hoặc việc “ủy quyền cho công ty lên tiếng” dễ bị công chúng hiểu là thiếu trách nhiệm hoặc vô cảm. Thêm vào đó, những lời văn của phía công ty mang nặng tính hành chính, không có sự chia sẻ cảm xúc, không một dòng nào thể hiện sự thấu hiểu với vai trò làm mẹ của Thiên An, càng khiến dư luận khắt khe hơn với Jack.

Việc Jack lên tiếng dù gián tiếp vào thời điểm này, rõ ràng là để phục vụ mục tiêu truyền thông, cụ thể là: mở đường cho việc trở lại sân khấu hoặc ra mắt sản phẩm. Ở góc độ chiến lược, đây là bước đi bắt buộc trước khi làm bất kỳ điều gì mới, vì nếu im lặng, khủng hoảng sẽ trở thành “quả bom treo lơ lửng”, đe doạ mọi sản phẩm nghệ thuật sau đó.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu duy nhất của việc lên tiếng là giảm nhiệt dư luận để làm nghề, mà không đi kèm một hành động mang tính chịu trách nhiệm thực sự (như xin lỗi, hỗ trợ nuôi con, hay thừa nhận sai lầm đạo đức), thì công chúng rất khó chấp nhận và sẽ tiếp tục kháng cự mạnh mẽ”, anh nói.

Một bình luận trên mạng xã hội nói rằng “Sau cùng thì Jack lên tiếng về việc với Thiên An cũng chỉ là để cứu vãn sự nghiệp”. Tất cả những đơn kiện, phiên tòa và giấy xét nghiệm ADN, có phải chỉ đổi lấy top trending cho Jack?

Đến cuối cùng, Thiên An vẫn thừa nhận đã từng yêu Jack và hi vọng ba của Sol sẽ tiếp tục sự nghiệp như một nghệ sĩ. Bài hát ra giữa tâm bão của Jack đã lên top 1 trending, phản ứng cũng phần nào đảo chiều vì số lượng bình luận áp đảo đến từ fan Jack. Với đà này, chắc chắn Jack sẽ làm tiếp công việc của mình, ra lần lượt các bài hát, album đầu tay và có thể là 1 concert quy mô.

Nhưng sau tất cả những điều đã phơi bày trước công chúng, thì hình tượng tích cực của một người nghệ sĩ, sự công nhận của khán giả dành cho Jack - đã tan biến. Chiều 6/6, bài hát mới của Jack bị Nhan Nhân Trung - nhạc sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) tố đạo nhái. Thậm chí, trên Spotify của Nhan Nhân Trung còn viết lời mô tả bằng tiếng Việt “Jack - J97 ăn cắp bài hát của tôi”. Đây tiếp tục là 1 chủ đề gây tranh cãi khi có quá nhiều điểm khó hiểu liên quan đến Nhan Nhân Trung và bài hát gốc bị cho là Jack tham khảo. Jack lên tiếng gay gắt phủ nhận đạo nhạc, nhưng lại khiến khán giả đặt câu hỏi việc “có hay không chiêu trò thu hút sự chú ý” ở drama này. Càng ngày, thứ đưa Jack đến với công chúng càng là thị phi mà không phải sản phẩm chất lượng. Từ ồn ào đời tư, nhập nhằng trong việc bán lightstick đến nay là cáo buộc đạo nhạc, mọi thứ diễn ra dồn dập. Thị phi đổ chồng thị phi. Khán giả đã mất kiên nhẫn với Jack.

FC Đom Đóm chỉ chiếm phần rất nhỏ trong cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm âm nhạc sau này của Jack vẫn sẽ chịu sự phán xét khắt khe từ công chúng. Liệu Jack có thể vượt bão, trở lại đỉnh cao một lần nữa hay không là câu hỏi chưa thể trả lời. Chuyên gia Hồng Quang Minh cho rằng Jack còn 1 chặng đường dài phải đi và cần hành động thiết thực để kết nối với công chúng, cho thấy bản thân nam ca sĩ đã dám đối diện và chuộc lỗi. “Về khả năng tái xuất, Jack vẫn có một lượng fan trung thành đó là nền tảng quan trọng. Nhưng để vượt qua được lớp định kiến xã hội đang ngày càng dày lên, Jack cần nhiều hơn là sự im lặng hoặc các văn bản pháp lý. Anh cần một hành động hoặc một sản phẩm mang tính chuộc lỗi và kết nối lại với phần người trong trái tim công chúng. Nếu không, mọi nỗ lực cứu vãn sẽ chỉ là thao tác kỹ thuật truyền thông ngắn hạn, không đủ để tái thiết hình ảnh lâu dài”, chuyên gia nhận định.