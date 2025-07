Tối 8/7 là 1 bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn của Vpop khi có đến 2 album ra mắt đồng thời. Ngoài PILLZCASSO của 2pillz quy tụ dàn sao đình đám tlinh, MONO, GREY D, Văn Mai Hương, Orange,... thì còn có dự án khủng của HLV Rap Việt B Ray. Sau nhiều lời hứa để fan chờ đợi “dài cổ”, cuối cùng B Ray cũng trình làng album Cho Bảo đánh dấu hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật. Album gồm 11 track nhạc, khai thác toàn bộ câu chuyện cá nhân của B Ray.

B Ray trình làng album Cho Bảo

B Ray thực sự cho thấy “trình” của HLV Rap Việt, khi deliver trọn vẹn nỗi đau, hoài nghi, tình yêu và cả ánh sáng phía cuối đường vào 1 album - gọn gàng, tinh tế và đa dạng trải nghiệm âm thanh. Album được ứng dụng nhiều màu sắc âm nhạc từ Rap, Hip-hop đến Pop, Lo-fi. B Ray bắt tay với nhiều producer đình đám như Masew, Hipz, JustaTee, Gxxfy, Darrys, ducnn và mời 2 cộng sự quen thuộc Đạt G, Young H cùng giọng nữ duy nhất là V# góp giọng.

Âm nhạc của B Ray không nặng nề hay quá gai góc mà vẫn giữ được tính chân thật và “sát thương” người nghe bằng ca từ

Đúng như tên Cho Bảo, album không chỉ là lời tự sự dành cho Trần Thiện Thanh Bảo - tên thật của nam nghệ sĩ mà còn mang ý nghĩa món “bảo vật” cần được giữ gìn. B Ray chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh kể thật về con người mình mà không giấu diếm, phòng thủ. Âm nhạc của B Ray không nặng nề hay quá gai góc mà vẫn giữ được tính chân thật và “sát thương” người nghe bằng ca từ. B Ray đã cân bằng cái tôi cá nhân với thị hiếu khán giả, cho ra sản phẩm chất lượng từ nội dung đến giai điệu.

Track được đánh giá cao nhất về storytelling - Track 02 Vùng An Toàn ft. V#

Ngoài intro, 10 track nhạc trong album được chia thành 4 chủ đề gồm: “Bản ngã và sự trưởng thành” với Vùng An Toàn, Areyousad; “Tình yêu và tan vỡ” với The One, Viết Em Bản Tình Ca, Còn Ai Ngoài Anh Với Em; “Cô độc và mất mát” với các ca khúc Feel At Home, Selfish Man, Không Thuộc Về Nơi Này; “Thói quen độc hại” với Ghệ Mới, YChangEm. Đây là album tự sự mang tính cinematic rõ nét nhất trong sự nghiệp B Ray, với âm thanh đa dạng, bố cục cảm xúc rõ ràng và storytelling mạch lạc.

B Ray không ngại bóc trần chính mình nhưng vẫn giữ được sự tếu táo, lyric sát thương - Track 03 The One ft. Đạt G

Không MV cầu kỳ, album của B Ray thực sự chạm đến khán giả bằng câu chuyện âm nhạc. Loạt track nhạc lọt top tìm kiếm chỉ sau vài giờ phát hành, là chủ đề tranh luận hot nhất ngay trong đêm. Trong đó, Vùng An Toàn, Areyousad, Viết Em Bản Tình Ca, The One,... đang là những track nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Danh sách người yêu cũ dài như cái sớ của B Ray gây sốt MXH

B Ray thực sự bóc trần chính mình. Anh công khai luôn list người yêu cũ “dài như cái sớ” qua lyric bài The One “Sau đó anh gửi nó cho Betty, Ly, Si, Vy, Chi, Di, My, và Nhi, Christina, Mina, Tina, Lena,”. B Ray dùng dấu phẩy để kết câu, cho thấy danh sách không chỉ dừng lại tại đây. Hiếm có nghệ sĩ Việt nào táo bạo, không ngại phơi bày tình trường như B Ray.

B Ray vẫn là B Ray, không chỉ giữ được bản sắc mà còn làm nó trở nên dễ nghe với công chúng

Sau khi lên sóng, Cho Bảo nhận về nhiều lời khen. Album của B Ray được dự đoán là “cú nổ” Việt rap nửa cuối năm nay. Rap fan nhận định, B Ray vẫn là B Ray, không chỉ giữ được bản sắc mà còn làm nó trở nên dễ nghe với công chúng. Cho Bảo vừa có tính replay, vừa là lời kể rõ ràng nhất của 1 người nghệ sĩ ôm quá nhiều câu chuyện trong lòng.