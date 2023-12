Tổng kết AAA 2023: 9 tiếng dài lê thê, nhiều giải thưởng vô nghĩa, nhóm nam hàng đầu bị lợi dụng

9 tiếng lê thê gây mệt mỏi

Chiều tối 14/12, AAA 2023 (Asia Artist Award) đã diễn ra tại Philippines với sự tham gia của nhiều idol, diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Thảm đỏ diễn ra từ 11h30 trưa, kéo dài 9 tiếng dưới sự dẫn dắt của 3 MC Jang Wonyoung, Kang Daniel và Sung Hanbin. AAA quy tụ được dàn line-up biểu diễn nổi bật như NewJeans, SEVENTEEN BooSeokSoon, LE SSERAFIM, Stray Kidz, ZB1, NMIXX,... Thế nhưng, với gần nửa ngày dài lê thê, sự kiện này khiến khán giả theo dõi mệt mỏi.

Jang Wonyoung gây sốt với visual xinh đẹp tại AAA

Dàn MC gồm Jang Wonyong - Sung Hanbin và Kang Daniel phải dẫn chương trình trong 7-8 tiếng

Với cả khán giả dự trực tiếp lẫn fan theo dõi qua livestream trên nền tảng Weverse, 9 tiếng cho một lễ trao giải vẫn là quá sức chịu đựng. Giữa lúc sự kiện diễn ra, nhiều topic phàn nàn về chất lượng AAA đã diễn ra trên MXH Hàn. Tại sự kiện, khu vực khán đài trống nhiều chỗ. Đối với fan xem live, Weverse là nền tảng duy nhất phát trực tiếp nhưng chất lượng đường truyền không tốt dẫn đến trải nghiệm liên tục bị giật lag, không theo dõi được các màn trình diễn.

Tại sự kiện, khu vực khán đài trống nhiều chỗ so với quy mô là một lễ trao giải

Quy tụ loạt sao hàng đầu và để lại nhiều "miếng hài" viral MXH, AAA 2023 vẫn khiến dân tình tranh cãi và thất vọng. Đặc biệt, AAA bị cư dân mạng chỉ trích cố tình lợi dụng SEVENTEEN BooSeokSoon "tấu hài" cho chương trình. Unit của nhóm nam nhà HYBE có một năm thành công với hit quốc dâ Fighting và nổi tiếng với tính cách hoạt náo, tương tác duyên dáng dễ khuấy động đám đông.

Boo Seungkwan - DK - Hoshi là 3 thành viên SEVENTEEN hợp nên unit BooSeokSoon

BooSeokSoon vừa là nghệ sĩ biểu diễn kết màn vừa đảm đương các "miếng hài" cho AAA

Trong suốt lễ trao giải, BooSeokSoon thường xuyên được ghi lại những khoảnh khắc ngẫu hứng gây cười. BooSeokSoon còn là nghệ sĩ biểu diễn kết màn. Với lịch trình dài và mệt mỏi như vậy, nhiều người cho rằng BTC nên sắp xếp quãng nghỉ hợp lý cho nhóm, không cần thiết phải xuất hiện xuyên suốt chỉ để "quăng miếng hài".

Giải nhiều nhưng vô nghĩa

Những năm gần đây, AAA vẫn thường bị "la ó" vì chất lượng giải thưởng giảm sút. Nhiều giải phụ được đặt ra với những cái tên gây khó hiểu, thậm chí… vô nghĩa. Các fan của nghệ sĩ tham dự thậm chí còn không biết về hạng mục thần tượng vừa chiến thắng là gì. AAA 2023 kéo dài hơn nửa ngày vì số lượng giải thưởng quá lớn. Nhưng trong đó, không có mấy giải mang tính chuyên môn giúp nghệ sĩ chiến thắng được công nhận.

Suho (EXO) nhận giải Nghệ sĩ giàu cảm xúc

AAA có Daesang cho hạng mục Fandom của năm, trao cho Lim Young Woong

Một số giải thưởng còn bị cư dân mạng mang ra "chế meme" vì hài hước, ví dụ như Giải nghệ sĩ phi thường (Fabulous Artist), Giải Hot-trend, Giải tập trung, Giải nghệ sĩ giàu cảm xúc hay kể cả Daesang Fandom của năm được trao cho Lim Young Woong.

NewJeans thắng lớn với 2 Daesang và 4 giải phụ

BooSeokSoon đại diện SEVENTEEN nhận Daesang Album của năm và Daesang riêng cho unit

Tuy nhiều tranh cãi nhưng AAA 2023 cũng có một số điểm sáng được khen ngợi. Các hạng mục Daesang được nhận xét là trao "đúng người đúng việc", không gây tranh cãi vì kết quả. Theo đó, NewJeans một lần nữa nhận Double Daesang Song of the Year và Singer of the Year cho sự thành công của Ditto. Album of the Year không đại diện nào xứng đáng hơn SEVENTEEN với album kỷ lục FML, nhóm nhỏ BooSeokSoon mang về giải thưởng đầu tiên Performance of the Year. Stray Kidz được vinh danh ở Stage of the Year và giải Actor of the Year trao cho Lee Junho.