Nhóm nam có sân khấu choáng ngợp nhất MAMA 2023, phát biểu nhận Daesang khiến dân tình nức nở, LE SSERAFIM bật khóc!

Tối 29/11, MAMA 2023 đã chính thức khép lại mùa giải thứ 24, với 4 giải thưởng quan trọng nhất đều thuộc về “gà nhà" HYBE. Theo đó, NewJeans "ôm" về 2 giải Daesang: Artist of the Year - Song of the Year; BTS lần thứ 6 chiến thắng Worldwide Icon of the Year và hạng mục cuối, Album of the Year dành cho album FML - SEVENTEEN. Kết quả Daesang nhận được sự ủng hộ từ đông đảo fan Kpop vì thuộc về những chủ nhân xứng đáng.

SEVENTEEN thắng lớn tại MAMA 2023

Có năm 2023 hoạt động bùng nổ, từ TMAs cho đến MAMA, SEVENTEEN đều “càn quét" Daesang một cách thuyết phục. Là nhóm nam gen 3 hiếm hoi tham dự lễ trao giải năm nay, 13 chàng trai đã mang đến sân khấu kết hợp hai hit triệu bản God of Music - Super cực kì ấn tượng.

SEVENTEEN diễn God of Music tại MAMA 2023

Sân khấu Super

Với thế mạnh về kỹ năng trình diễn, đặc biệt là vũ đạo luôn dàn dựng công phu và hoành tráng, SEVENTEEN đã mang đến những giây phút mãn nhãn nhất. Màn trình diễn bùng nổ trong fanchant cực khủng tại Tokyo Dome.

Hoshi khuấy động không khí với màn nhảy intro ấn tượng

Thế mạnh vũ đạo của SEVENTEEN được phô diễn triệt để

Năng lượng tích cực từ stage God of Music

Nhiệt huyết cháy hừng hực, SEVENTEEN còn biên đạo riêng nhiều phần dance break, mô phỏng cả bàn DJ lên sân khấu khuấy động không khí. Kỹ năng trình diễn của nhóm nam 8 năm tuổi lần nữa mang về cơn mưa lời khen. So với những stage tại MAMA 2023, màn kết của SEVENTEEN chính là sân khấu choáng ngợp nhất, từ set up cho đến năng lượng biểu diễn.

Điểm nhấn của sân khấu Super

Kết màn MAMA bùng nổ

Sau 2 ngày, SEVENTEEN mang về tổng cộng 5 giải thưởng, bao gồm: Daesang Album of the Year cho FML, Best Male Group, Best Dance Performance Male Group, Worldwide Fans' Choice và Culture & Style Award. Đây cũng là năm đầu tiên nhóm đạt giải Album of the Year và Best Male Group của MAMA.

Giây phút được xướng tên ở hạng mục Daesang, SEVENTEEN khiến cả khán phòng vỡ oà với màn xuất hiện bất ngờ của trưởng nhóm S.Coups. Vì chấn thương chân, S.Coups đã tạm dừng hoạt động từ tháng 8 năm nay. Thời gian qua, SEVENTEEN hoạt động với 12 thành viên. Khoảnh khắc hội ngộ đầy đủ 13 người, cầm chiếc cúp danh dự đã làm fan nức nở xúc động.

SEVENTEEN khiến cả khán phòng vỡ oà với màn xuất hiện bất ngờ của trưởng nhóm S.Coups cùng cả nhóm lên sân khấu nhận giải

Khoảnh khắc hội ngộ đầy đủ 13 người, cầm chiếc cúp danh dự đã làm fan nức nở xúc động

Hoạt động đến năm thứ 8, SEVENTEEN đang ngày càng thể hiện sức ảnh hưởng, chinh phục nhiều cột mốc mới. Nhóm không ngừng nỗ lực, chăm chỉ hàng ngày, tự sản xuất âm nhạc, liên tục ra mắt sản phẩm mới và quảng bá tại nhiều quốc gia. 2 mini album phát hành trong năm 2023 đều đạt kỷ lục doanh thu đứng đầu Kpop, nhất là FML lần đầu tiên đạt 6,2 triệu bản bán ra.

Phát biểu nhận giải của các thành viên ngập tràn cảm xúc, Seungkwan dành lời cám ơn đặc biệt gửi đến Moonbin (ASTRO)

Phát biểu nhận giải của các thành viên nhanh chóng viral MXH vì quá nhiều cảm xúc. Thành viên Seungkwan dành lời cám ơn đặc biệt gửi đến Moonbin - cựu thành viên ASTRO, người bạn thân đã tạm biệt thế giới hồi tháng 3. Dù không nói ra, nhưng ai nấy đều hiểu sự mất mát lớn lao của Seungkwan sau khi bạn mình rời đi: “...Dù công việc này là một nghề không dễ dàng, nhưng cùng nhau ta ủng hộ nhau và hãy cùng hoạt động lâu thật lâu. Mình không biết mình có được phép nói lời này không? Thời gian qua cảm ơn những người đã yêu thương và ủng hộ nhóm. Và bạn của mình - Binie, mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn ấy.”

Khoảnh khắc Sakura và Eunchae (LE SSERAFIM) rơi lệ gây sốt MXH

Khoảnh khắc này in sâu vào ký ức người hâm mộ theo dõi SEVENTEEN và cả ASTRO. Hai thành viên LE SSERAFIM Sakura cùng Eunchae cũng không nén được nước mắt, rơi lệ khi nghe những lời chia sẻ chân thành từ Seungkwan. Đêm trao giải thứ 2 của MAMA 2023 đã kết thúc trọn vẹn, với nhiều hình ảnh không thể nào quên.