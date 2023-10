MAMA 2023 công bố đề cử: tân binh gây tranh cãi, Daesang “dọn sẵn đường” cho một nhóm nhà HYBE?

Một số hạng mục quan trọng của MAMA 2023:

Best Male Group: EXO; NCT DREAM; SEVENTEEN; Stray Kids; TOMORROW X TOGETHER; TREASURE

Best Female Group: (G)I-DLE; aespa; IVE; LE SSERAFIM; NewJeans; TWICE

Best Male Artist: Jimin (BTS); Jung Kook (BTS); Lim Young Woong; Park Jae Jung; Taeyang; V (BTS)

Best Female Artist: Hwasa; Jeon Somi; Jihyo (TWICE); Jisoo (BLACKPINK); Lee Chaeyeon; Yena

Daesang:

Nghệ sĩ của năm, tiêu chí: 20% giám khảo + 40% download/streaming ca khúc (25% Hàn Quốc + 15% toàn cầu), 40% bán album.

Đề cử:

(G)I-DLE; ADYA; aespa; BOYNEXTDOOR; EL7Z UP; EVNNE; EXO; HWASA; IVE; Jeon Somi, Jihyo; Jimin; Jisoo; Jung Kook; KISS OF LIFE; LE SSERAFIM; LEE CHAE YEON; Lim Young Woong; LIMELIGHT; NCT DREAM; NewJeans; Parc Jae Jung; RIIZE; SEVENTEEN; Stray Kids; Taeyang; TXT; TREASURE; tripleS; TWICE; V; xikers; Yena; ZB1

Album của năm, tiêu chí: 20% giám khảo + 80% bán album.

Đề cử:

"I Feel" - (G)I-DLE; "MY WORLD" - aespa; "D-DAY" - Agust D; "Hopeless Romantic" - Big Naughty; "WIND AND WISH" - BTOB; "7+UP" - EL7Z UP; "Target: ME" - EVNNE; "EXIST" - EXO; "I’ve IVE" - IVE; "GAME PLAN" - JEON SOMI; "ZONE" - JIHYO; "FACE" - JIMIN; "Rover" - KAI; "KISS OF LIFE" - KISS OF LIFE; "UNFORGIVEN" - LE SSERAFIM; "Over The Moon" - Lee Chae Yeon; "LOVE & HAPPINESS" - LIMELIGHT; "ISTJ" - NCT DREAM; "Get Up" - NewJeans "Alone" - Parc Jae Jung; "FML" - SEVENTEEN; "TEENFRESH" - STAYC; "5-STAR" - Stray Kids; "Down to Earth" - TAEYANG; "SHALALA" - TAEYONG; "The Name Chapter: TEMPTATION" - TXT; "REBOOT" - TREASURE; "ASSEMBLE" - tripleS; "READY TO BE" - TWICE; "Layover" - V; "House Of Tricky: How To Play" - xikers; "YOUTH IN THE SHADE" - ZEROBASEONE

Bài hát của năm, tiêu chí: 20% giám khảo + 80% download/streaming ca khúc (50% Hàn Quốc + 30% toàn cầu).

Đề cử:

"Queencard" - (G)I-DLE; "Spicy" - aespa; "People Pt.2" - Agust D feat. IU; "Love Lee" - AKMU; "Expectations" - Anne-Marie, MINNIE; "Goodbye" - ASH ISLAND feat. Paul Blanco; "Hopeless Romantic" - Big Naughty feat. Lee Su Hyun; "With me" - Big Naughty; "Fighting" - BSS feat. Lee Young Ji; "Wind And Wish" - BTOB; "Take Two" - BTS; "The Planet" - BTS; "Dear My Light" - DAWN; "I Love My Body" - HWASA; "I AM" by IVE; "on the street" - j-hope with. J. Cole; "Candy" - Jay Park feat. Zion.T; "Fast Forward" - JEON SOMI; "Killin’ Me Good" - JIHYO; "Like Crazy" - JIMIN; "FLOWER" - JISOO; "Seven" - JUNGKOOK; "Rover" - KAI; "UNFORGIVEN" - LE SSERAFIM; "KNOCK" - Lee Chae Yeon; "Ordinary Confession" - Lee Mujin; "Heaven (2023)" - Lim Jae Hyun; "London Boy" - Lim Young Woong; "Eternity" - M.C The Max; "Shinging Day" - MeloMance; "Ay-Yo" - NCT 127; "Candy" - NCT DREAM; "Ditto" - NewJeans; "Let’s Say Goodbye" - Parc Jae Jung; "You Remember" - Paul Kim; "Super" - SEVENTEEN; "Teddy Bear" - STAYC; "S-Class" - Stray Kids; "VIBE" - TAEYANG feat. JIMIN; "SHALALA" - TAEYONG; "Goodbye Now" - TXT; "Sugar Rush Ride" by TXT; "Love Me Again" - V; "In Bloom" - ZEROBASEONE; "CHRISTIAN" - Zior Park