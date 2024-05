Họp công ty ở đám cưới, nhóm nam mang luôn sân khấu lễ trao giải "quẩy tung" cùng quan viên hai họ!

Mới đây, đám cưới của cặp đôi nhân viên công ty giải trí xứ Hàn viral MXH với sự xuất hiện của loạt sao đình đám. Hôn lễ thuộc về cặp đôi là chuyên viên trang điểm và quản lý nghệ sĩ của Pledis Entertainment - công ty con thuộc HYBE. Tại đây, loạt "gà nhà" Pledis như SEVENTEEN, NU'EST Baekho - Hwang Minhyun, fromis_9, TWS, Bumzu, Han Dong Geun,... đã có mặt cùng chung vui, biến đám cưới thành một buổi họp mặt công ty đầy ấm cúng.

Hình ảnh "đại gia đình" Pledis tụ họp, trong đó có đến 13 thành viên nhóm nam triệu bản chiếm số lượng áp đảo đã nhanh chóng gây sốt. Và một "đặc sản" không thể thiếu mỗi khi idol đi đám cưới người quen đó chính là hát mừng cô dâu chú rể. SEVENTEEN tham gia, chắc chắn sân khấu sẽ nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Đại diện được anh em SEVENTEEN tin tưởng giao trọng trách hát mừng cặp đôi mới chính là BSS - unit của bộ ba Hoshi, DK và Seungkwan. Bộ ba siêu quậy mang đến hôn lễ sân khấu hoành tráng như lễ trao giải cuối năm. SEVENTEEN BSS biểu diễn Fighting, Just Do It - bài hát thương hiệu và cả ca khúc nhạc phim Queen of Tears làm mưa làm gió thời gian qua The Reason of My Smiles.

Năng lượng nhiệt huyết cùng giọng ca nội lực của bộ ba BSS "đốt cháy" không khí buổi lễ theo đúng nghĩa đen. Nhóm cùng quan viên hai họ "quẩy tung" đám cưới, còn khuyến mãi thêm "dịch vụ tấu hài" mang đến những trận cười sảng khoái. Không ngoa khi nói ở đâu có SEVENTEEN, ở đó có niềm vui.

Nhân viên Pledis và SEVENTEEN như người một nhà, thậm chí hoa cài áo của chú rể cũng là màu hồng - xanh biểu tượng của 13 chàng trai. Nhìn tình cảm gắn bó giữa các nghệ sĩ và staff công ty, fan Kpop không khỏi xúc động.