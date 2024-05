Sau gần 2 tháng lên sóng, cuối cùng Queen of Tears - bộ phim làm mưa làm gió châu Á thời gian qua cũng đã đến hồi kết. Phim mang đến cái kết có hậu cho cặp đôi Kim Soo Hyun - Kim Ji Won, nhưng với các fan phim vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Dù phát sóng tập cuối cách đây 2 tuần, nhưng người hâm mộ vẫn chưa hết "suy" phim. Minh chứng là khi Queen of Tears đã kết thúc, nhưng mới đây video diễn live ca khúc OST The Reason of My Smiles lại bất ngờ viral MXH vì được dân tình sốt sắng "đào" lại.

Phim đã kết thúc nhưng fan vẫn còn "suy"

Một bộ phim viral đình đám, không thể không kể đến phần OST chất lượng góp phần lan toả. Queen of Tears cũng không ngoại lệ. Sau khi phim lên sóng, các bài nhạc phim nhanh chóng trở thành "nhạc gối đầu giường" của các fan. Tiêu biểu có thể kể đến như Tell me it’s not a dream - 10CM; Hold me back - Heize hay Love you with all my heart - Crush . Trong list OST Queen of Tears, đình đám nhất chính là track số 1 The Reason of My Smiles của bộ ba SEVENTEEN BSS.

Nhạc phim Queen of Tears được thể hiện bởi bộ ba Hoshi

Seungkwan

và DK - là những giọng ca nổi tiếng của SEVENTEEN

Hồi đầu tháng 4, SEVENTEEN BSS tham dự lễ trao giải Golden Wave ở Đài Loan. Tại đây, bộ ba Hoshi - DK và Seungkwan mang đến loạt hit của nhóm, đặc biệt là sân khấu live đầu tiên cho The Reason of My Smiles. Là unit có đến 2 main vocal đáng gờm của SEVENTEEN, bên cạnh đó còn có Hoshi nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào, sân khấu The Reason of My Smiles hoàn toàn "đốn tim" fan qua sự thể hiện của bộ ba BSS.

Sân khấu live OST Queen of Tears - The Reason of My Smiles của bộ ba SEVENTEEN BSS

Sân khấu được dàn dựng lãng mạn, SEVENTEEN BSS tạm ngưng "tấu hề" để mang đến một set diễn thực thụ khoe trọn khả năng hát live. Cảm xúc được truyền tải trọn vẹn qua giọng hát nhẹ nhàng, đầy lưu luyến. Queen of Tears kết thúc, fan phim liên tục tìm kiến video trình diễn của SEVENTEEN BSS, giúp sân khấu thu về tương tác khủng trên MXH. Loạt video được đăng tại ở TikTok đạt hàng triệu lượt xem.

Sân khấu lễ trao giải của BSS bỗng dưng gây sốt vì fan... "suy phim"

Nhiều người cảm thán chỉ cần nghe nhạc, từng cảnh phim như tuôn về một cách sống động, thậm chí có thể khóc vì giọng hát quá truyền cảm. SEVENTEEN BSS cũng là unit có fan cứng đông nhất nhì nhóm nam triệu bản, nghe idol hát nhạc phim yêu thích, fan càng thêm nức nở. Chất lượng từ phim cho đến nhạc phim, không khó hiểu khi Queen of Tears trở thành "bá chủ" rating thế hệ mới của đài TvN, gây bão toàn châu Á.