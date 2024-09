Vừa qua, nhóm nam triệu bản SEVENTEEN đã tổ chức buổi fansign tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Là một trong những nhóm nhạc hot nhất hiện tại, sự xuất hiện của SEVENTEEN lập tức gây “ùn tắc". Nhóm ngày càng nổi tiếng, mở rộng sức ảnh hưởng ra ngoài phạm vi châu Á. Nhưng thị trường SEVENTEEN “phá đảo” nhất vẫn là 3 quốc gia Hàn, Trung và Nhật. Do đó, sự kiện fansign của 13 thành viên thu hút sự chú ý cực lớn tại xứ tỷ dân.

Sau khi fansign của SEVENTEEN diễn ra, một video hé lộ khoảnh khắc thú vị giữa thành viên The8 và “fan phú bà" đang gây bão từ Weibo đến TikTok. Fan Trung Quốc nổi tiếng chịu chi, lần này cũng không ngoại lệ.

Đến gặp trực tiếp thần tượng, “fan phú bà" chuẩn bị hẳn 1 thỏi vàng để làm quà đặc biệt. Video ghi lại khoảnh khắc fan bí mật tặng vàng cho The8. Nhận thấy món quà quá giá trị, chàng dancer nhóm nam triệu bản tinh tế trả lại cho fan nhân lúc nắm tay giao lưu.

Dù rất kín kẽ, nhưng khoảnh khắc này vẫn lọt vào ống kính của các master-nim chuyên nghiệp. Video thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem trên TikTok, viral trên các diễn đàn Kpop. Ai nấy đều trầm trồ trước cách xử lý nhẹ nhàng, tinh tế của The8. Dù không thể nhận món quà quá giá trị, The8 đã khéo léo không khiến bạn fan cảm thấy khó xử. Cư dân mạng Hàn lần nữa “há hốc" trước sự chi bạo của các “đại fan" Trung Quốc.

Phản ứng cư dân mạng:

- Một fan đã tặng The8 một thỏi vàng trong buổi fansign ở Trung Quốc sao? Nhưng anh chàng đã khéo léo trả lại cho fan, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy chuyện như thế này.

- Tặng cái gì cơ? Mấy bà Trung Quốc điên quá trời, còn tặng vàng nữa…



- Các chị Trung Quốc giàu quá.



- Nếu là tôi, tôi sẽ lấy nó



- Wow đúng là đầu tàu Trung Quốc.



- Cách anh ấy trả lại nó một cách tự nhiên thật khiến fangirl tan chảy.



- Giờ thì tôi biết tại sao nhóm này hút fan nữ.



- Vòng tay Van Cleef. Đúng như mong đợi từ các chị đại Trung Quốc...



- Tay của Myungho đẹp quá.



Trong 13 thành viên SEVENTEEN, The8 là một trong những người có người hâm mộ đông nhất tại Trung Quốc. Nam thần tượng sinh năm 1997, quê ở Liêu Ninh. Ngoài nghệ danh The8, anh chàng còn được biết đến với tên thật là Xu Minghao, tên tiếng Hàn Myungho. Năm 2015, The8 “khăn gói" đến Hàn Quốc, gia nhập Pledis Entertainment và được debut chỉ sau vài tháng luyện tập.



Sau buổi fansign, SEVENTEEN có buổi tụ họp đủ 13 thành viên. Sự kiện này có ý nghĩa cực đặc biệt ngay trước thềm thành viên Jeonghan lên đường nhập ngũ ngày 26/9 tới. SEVENTEEN bắt đầu bước vào thời gian quảng bá “không đủ đội hình", khi các thành viên Hàn khác sẽ tiếp tục lên đường nhập ngũ. Dù vậy, nhóm nam triệu bản vẫn chăm chỉ quảng bá, cho ra sản phẩm mới.

Ngày 14/10 tới đây, SEVENTEEN sẽ comeback lần thứ 2 trong năm nay cùng mini album Spill the Feels. Nhóm đã hoàn thành quay hình MV với đủ đội hình. Nhưng các sân khấu quảng bá cùng World Tour 17 Is Right Here sẽ chỉ có 11 thành viên. Chùm ảnh quảng bá của SEVENTEEN hiện đang gây sốt tại Hàn Quốc. Bởi sau 10 năm, SEVENTEEN đã đi 1 vòng tròn. Nhóm trở lại điểm bắt đầu và toả sáng hơn với những dự định tương lai.

Gần 1 thập kỷ hoạt động, khó có nhóm nhạc đông thành viên nào vẫn giữ nguyên đội hình, ngày càng thành công như SEVENTEEN. Điều này khiến fan vô cùng tự hào.