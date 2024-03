Concert IU như "đại hội nam thần": Kim Soo Hyun - Park Bo Gum gây sốt, bạn trai Lee Jong Suk thì sao?

IU hội ngộ Kim Soo Hyun

Khởi động World Tour H.E.R, IU hiện đã hoàn thành 4 đêm diễn đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc. Là sao nữ solo số 1 Hàn Quốc, concert của IU quy tụ không ít người nổi tiếng tham dự. "Nghía" qua dàn sao dự show IU, dân tình phải tấm tắc vì không khác gì đại hội nam thần. Mới đây, Kim Soo Hyun đã khoe ảnh hậu trường concert chụp cùng em gái quốc dân.

Kim Soo Hyun đăng hình cùng IU tại hậu trường concert H.E.R

Bên cạnh IU, Kim Soo Hyun nở nụ cười trìu mến, chung vui với đêm diễn thành công của cô em gái. Bộ đôi đã thân thiết hơn 1 thập kỷ từ sau Dream High. Kim Soo Hyun và IU khiến cư dân mạng ngưỡng mộ với tình bạn khăng khít.

Park Bo Gum làm khách mời đặc biệt, Lee Jun Ki vào tận hậu trường chúc mừng

Trong 4 buổi concert H.E.R tại Seoul vừa qua, mỗi một đêm IU sẽ mời đến một khách mời đặc biệt. Lần lượt từ NewJeans, RIIZE, LE SSERAFIM và mới đây nhất là Park Bo Gum. IU giới thiệu anh chàng bạn thân với ánh mắt tràn đầy tự hào. Park Bo Gum mang đến concert IU hai ca khúc Not Spring, Love, or Cherry Blossoms và Let's Go See The Stars.

Park Bo Gum là khách mời thứ 4 tại concert H.E.R

Park Bo Gum hát Not Spring, Love, or Cherry Blossoms tại concert IU

Sự xuất hiện của nam thần Reply 1988 khiến fan vô cùng phấn khích. Park Bo Gum không tiếc lời khen ngợi sự ấm áp của IU, chia sẻ sân khấu này như một sự chữa lành.

Park Bo Gum chụp hình cùng cô bạn thân

Bên trong hậu trường, Park Bo Gum chụp hình cùng cô bạn thân và gặp gỡ cả Lee Jun Ki. "Tứ hoàng tử" cũng đích thân đến show diễn ủng hộ IU. Hai ngôi sao duy trì mối quan hệ đáng ngưỡng mộ trong hơn 8 năm qua, kể từ lần hợp tác trong Người Tình Ánh Trăng. Trên Instagram của mình, Lee Jun Ki hào hứng khoe khung ảnh chung với IU và Park Bo Gum.

Lee Jun Ki hào hứng khoe khung ảnh chung với IU

2 nam chính của Người Tình Ánh Trăng và Mây Hoạ Ánh Trăng từng "đối đầu" hè 2016 nay hội tụ ở concert IU

Bạn trai Lee Jong Suk thì sao?

Yên ắng nhưng gây sốt nhất chính là sự xuất hiện của Lee Jong Suk tại đêm đầu tiên của concert H.E.R. Công khai hẹn hò hơn 1 năm, nhưng Lee Jong Suk và IU ít khi xuất hiện cùng nhau. Cả hai chọn cách bên nhau yên bình. IU khởi động World Tour quan trọng trong sự nghiệp, Lee Jong Suk đã âm thầm đến đêm diễn đầu tiên ủng hộ bạn gái.

Lee Jong Suk âm thầm đến concert IU hôm đầu tiên

Không kèn, không trống, Lee Jong Suk ngồi trên khán đài theo dõi từng màn trình diễn của IU. Hình ảnh được fan ghi lại và truyền tay nhau. Chuyện tình đẹp của hai ngôi sao khiến dân tình ngưỡng mộ không thôi.