Giọng ca chính LE SSERAFIM hát "chay" nhạc IU tại concert chính chủ, cư dân mạng: Hát chưa hay vì bận diễn nét "slay"?

Tối 9/3 vừa qua, IU đã tổ chức đêm thứ 3 thuộc khuôn khổ World Tour H.E.R tại Seoul, Hàn Quốc. Sau NewJeans và RIIZE, LE SSERAFIM là khách mời tiếp theo biểu diễn tại concert IU. Có thể thấy, "em gái quốc dân" vô cùng yêu quý và ưu ái cho các nhóm nhạc thế hệ mới xuất hiện trên sân khấu của mình. Tại đây, LE SSERAFIM đã mang đến sân khấu ca khúc mới Easy và Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife.

LE SSERAFIM biểu diễn Easy tại concert IU

Trở lại với E.P Easy và ca khúc chủ đề cùng tên, LE SSERAFIM gặt hái được nhiều thành tích nhạc số mới nhưng cũng gây tranh cãi không ít vì encore lộ khuyết điểm hát live. Biểu diễn tại concert của tiền bối, sân khấu Easy được đánh giá khá ổn định, phát huy được thế mạnh vũ đạo và phong cách tươi mới, hiện đại.

Tuy nhiên, nhóm lại bật backtrack khá to. Dân tình cho rằng đây là cách nhóm nữ nhà HYBE "chữa cháy" khuyết điểm giọng hát. Sắp tới, LE SSERAFIM sẽ chinh phục sân khấu Coachella, netizen càng thêm lo ngại khả năng khuấy động sân khấu của 5 cô gái.

Yunjin chơi lớn hát chay (không có âm thanh hỗ trợ) một đoạn ca khúc dlwlrma của IU

Trong tâm điểm tranh cãi, ngoài Sakura bị đánh giá thấp về giọng hát thì main vocal Huh Yunjin cũng không khá khẩm hơn. Trên sân khấu H.E.R, Yunjin chơi lớn hát chay (không có âm thanh hỗ trợ) một đoạn ca khúc dlwlrma của IU. Nhạc IU luôn là thử thách cover với các idol thế hệ mới, cần cách thức xử lý độc đáo riêng biệt và cột hơi vững. Phần thể hiện của Yunjin lần nữa thu về ý kiến trái chiều.

Dù dù đứng im nhưng giọng hát của cô nàng khá run, cột hơi yếu, hát nhiều chỗ bị phô, mặc dù trước đó nhóm vừa biểu diễn ca khúc Easy khá mượt mà. Phong độ gần đây của Yunjin khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Vốn là giọng ca được đánh giá cao khi tham gia Produce 48, lại có khả năng sáng tác và thường hát mộc trên live rất ổn định. Nhưng càng quảng bá cùng LE SSERAFIM, giọng Yunjin lại càng lộ rõ khuyết điểm, xuống dốc trông thấy.

Nhiều bình luận cho rằng HYBE và Source Music cần cải thiện kỹ năng hát cho nữ idol

Cư dân mạng đánh giá về màn hát chay của Yunjin khá khắt khe. Thậm chí có ý kiến cho rằng cô nàng hát lệch hơi là vì… mải mê giữ thần thái. Nhiều bình luận cho rằng HYBE và Source Music cần cải thiện kỹ năng hát cho nhóm. Nhạc hay nhưng phong độ tuột dốc sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của LE SSERAFIM.

Phản ứng netizen:

- Chính ra giải Record of the year trong mấy lễ trao giải cuối năm phải trao cho producer điều chỉnh âm thanh của mấy nhóm hát live yếu như này mới đúng.

- Thật sự thì sợ cái biểu cảm của cô hơn là giọng hát.

- Hát chưa hay vì bận diễn nét slay?

- Mỗi lần rướn giọng là mắt cũng rướn theo trông hài.

- Cô này mỗi lần hát trên live giọng mộc đồ đó thấy cũng ok mà sao giờ kì nhỉ?

- Hồi lúc chưa debut giọng tốt lắm, ở Produce 48 chắc cũng phải nằm trong top vocal của show, lên highnote vèo vèo trong Into The New World mà. Nhưng từ lúc debut tới giờ giọng đúng xuống cấp luôn. Main vocal mà còn thế này thì chắc HYBE không train vocal cho nhóm luôn hả?

- Rồi Coachella hát sao, HYBE lo mà cải thiện kỹ năng cho mấy cô này đi!