"Cỗ máy nhảy" BTS nhập ngũ vẫn ra album hoành tráng: Kết hợp cả Jung Kook lẫn "em gái" LE SSERAFIM, loạt vocal khủng góp giọng!

0h ngày 27/2 (theo giờ Hàn Quốc), j-hope đã chính thức tung thông tin tracklist về album đặc biệt sắp phát hành. Trước đó, "cỗ máy nhảy" BTS khiến dân tình đứng ngồi không yên khi thả hint về dự án khủng ngay trong thời gian tại ngũ. Album Hope On The Street mang ý nghĩa đặc biệt với fan khi được chuẩn bị trong quãng nghỉ 2 năm của nhóm nhạc toàn cầu vì các thành viên đi nhập ngũ.

j-hope tung album đặc biệt ngay trong thời gian tại ngũ

Mang đến 6 ca khúc, j-hope khiến dân tình choáng ngợp với những màn collab đỉnh cao xứng danh idol toàn cầu. Track 1 của Hope On The Street là phiên bản solo của On The Street - ca khúc kết hợp J Cole từng "phá đảo" iTunes toàn cầu. Đặc biệt hơn cả, j-hope còn mời Jung Kook góp giọng trong track 2 của album - I Wonder. Đây là dự án đầu tiên hai thành viên BTS collab sau khi nhóm đồng loạt debut solo.

Em út vàng Jung Kook góp giọng cùng j-hope trong 1 track thuộc Hope On The Street

Chưa dừng lại, j-hope còn kết hợp cả nghệ sĩ quốc tế - Benny Blanco và Nile Rodgers cho màn comeback bất ngờ ở track 3 - lock/unlock. Với fan nhóm nữ, hào hứng hơn cả là sự xuất hiện của giọng ca chính LE SSERAFIM Yunjin trong i don't know. "Đu idol" thành công như gái Mỹ, mới ngày nào còn dành sự yêu mến cho j-hope, nay đã được collab cùng đàn anh khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ở bài chủ đề NEURON, j-hope hợp tác với vocal đình đám Yoon Mi Rae - "chiến thần nhạc phim" xứ Hàn.

"Gái Mỹ" Huh Yunjin đu idol thành công với màn hợp tác trong album mới cùng j-hope

Làm fan BTS không lo đói nhạc, điều này đã được chứng minh với các Army. Dù nhập ngũ, nhưng các thành viên đã chuẩn bị sẵn nhiều dự án, luôn có cách chiếm sóng truyền thông giúp người hâm mộ không cảm thấy trống vắng. Highlight medly của Hope On The Street hé lộ phần nào không gian âm nhạc đa màu sắc, catchy hơi hướng Âu - Mỹ đầy hứa hẹn. Có thể dự đoán sức bùng nổ của album này khi phát hành, các Army đã sẵn sàng để đưa j-hope on top các BXH âm nhạc.