j-hope (BTS) sẽ ra mắt dự án mới vào tháng 3

Đoạn clip bắt đầu với cảnh j-hope, vũ công chính của BTS, đang thực hiện màn trình diễn của mình tại một phòng tập nhảy vào năm 2015. Đoạn clip sau đó tua nhanh đến năm 2024 và j-hope xuất hiện nhảy theo nhịp với khung cảnh về đêm của một thành phố ở phía sau.

"j-hope đã đưa ra ý tưởng của riêng mình cho dự án này" - công ty quản lý của BTS Big Hit Music cho biết trong thông cáo báo chí của mình - "Anh ấy đã làm việc đó trước khi bắt đầu nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ thích dự án này".

Tuy thông tin chi tiết không được tiết lộ nhưng nhiều người đồn đoán rằng đây sẽ là nội dung solo mới của j-hope liên quan đến các video luyện tập vũ đạo được anh tải lên YouTube vào năm 2015.

Nội dung cá nhân cuối cùng j-hope phát hành trước khi nhập ngũ là phim tài liệu j-hope in the Box trên Disney+ vào tháng 2 năm ngoái. Bộ phim tài liệu dài một giờ kể về quá trình sản xuất album solo Jack in the Box và màn ra mắt của anh trên sân khấu Lollapalooza.

j-hope đã thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 4 năm ngoái và dự kiến sẽ trở lại với người hâm mộ vào ngày 17/10 năm nay.