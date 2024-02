BTS có tới 2 bài hát lọt vào top 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại của Rolling Stone

Tạp chí danh giá Rolling Stone vừa tung ra BXH top 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại. Trong đó, vị trí dẫn đầu thuộc về "Nữ hoàng nhạc soul" Aretha Franklin cùng ca khúc Respect được ra mắt vào năm 1967. Top 50 còn có nhiều cái tên quen thuộc xuất hiện như Get ur freak on (Missy Elliott), Hey ya! (Outkast), Crazy in love (Beyoncé ft. Jay-Z), Imagine (John Lennon), Royals (Lorde), Billie jean (Michael Jackson), Paper Planes (M.I.A)...

"Respect" của Aretha Franklin dẫn đầu BXH

BTS là đại diện Kpop duy nhất xuất hiện trong BXH này đến tận 2 lần với Spring day (hạng 280) và Dynamite (hạng 347). Chia sẻ về Spring day, tạp chí này đã viết: "Là sự chiêm nghiệm vượt thời gian về tình bạn, nỗi buồn và sự tiếc nuối, Spring day là một ví dụ điển hình về khả năng độc đáo của BTS trong việc truyền tải những cảm xúc phức tạp vào các ca khúc nhạc pop phổ thông. Bản ballad mạnh mẽ năm 2017 chứa đựng nhiều giọng hát hay cùng phần rap có hồn, khi nhóm gợi lên nhiều cảm xúc về những mất mát và hy vọng mạnh mẽ về tương lai: Đây cũng là lời tri ân đến những vị khách trong độ tuổi thanh thiếu niên qua đời trong thảm họa chìm phà Sewol năm 2014. Spring day tạo ra chất liệu nghệ thuật mạnh mẽ từ sự hoang tàn và vẫn luôn được gọi tên trong số các bài hát được yêu thích nhất của nhóm".

Với Dynamite, tạp chí này bình luận: "Ca khúc đạt vị trí số 1 đầu tiên tại Mỹ của BTS cũng như bài hát tiếng Anh đầu tiên của họ, Dynamite là một khoảnh khắc bước ngoặt, mang tính dẫn đầu đối với các nhóm nhạc Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. BTS đã dùng tài năng thanh nhạc, được dẫn dắt bởi Jungkook đầy nổi bật trẻ trung, để thể hiện ca khúc này - được đồng sáng tác bởi nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ người Anh Dave Stewart và Jessica Agombar. Dave nói với Rolling Stone rằng Columbia Records đang tìm kiếm một bản hit crossover bằng tiếng Anh cho BTS: "Nó phải có nhịp độ cũng như thú vị... một điều tôi làm giỏi là viết tóm tắt".