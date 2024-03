IU yêu Lee Jong Suk, tâm tình thay đổi?

IU gần đây nhìn như idol Gen Z

Trở lại làng nhạc sau 3 năm vắng bóng, IU “khuấy đảo" Kpop bằng mini album The Winning và liên hoàn 4 MV được đầu tư khủng. Nếu Love Wins All và Shh.. vẫn là IU nồng nàn, đằm thắm thì hai ca khúc chủ đề Shopper cùng Holssi lại ngập tràn thanh sắc tuổi trẻ. Tinh thần này được IU mang trọn vẹn vào tour diễn H.E.R đang diễn ra.

IU - Holssi

IU và tạo hình nổi bật trong đợt quảng bá The Winning:

Visual của IU có sẵn lợi thế đáng yêu, sự lanh lợi giúp cô luôn trông trẻ trung khác tuổi. Trên những sân khấu gần đây, IU cực kỳ nổi bật với những tạo hình năng động, cá tính. IU đổi nhiều màu tóc trong thời gian ngắn. Ở tuổi 30, IU không ngại trưng dụng những item gây sốt giới trẻ như mũ lông, quần ống thụng, áo croptop rực rỡ màu sắc. Nhìn IU hiện tại, cư dân mạng Hàn phải cảm thấy “em gái quốc dân" nhìn không khác gì idol Gen Z.

Trang phục biểu diễn gần đây của IU

IU biểu diễn như idol Gen Z

Các sân khấu của IU cũng được đầu tư về mặt vũ đạo và dàn dancer hùng hậu. Danh sách khách mời trong 4 đêm diễn đầu tiên của H.E.R tại Seoul đã có đến 3 nhóm nhạc thế hệ mới, bao gồm NewJeans, RIIZE và LE SSERAFIM.

IU mời toàn nhóm nhạc thế hệ mới tham gia concert H.E.R tại Seoul

Có thể thấy rõ sự thay đổi hình ảnh của IU hiện tại so với trước đây. Khi ở độ tuổi 20, IU ít khi nhuộm tóc, biểu diễn cũng không có quá nhiều vũ đạo. IU từng được ví như “Taylor Swift Hàn Quốc", thuộc hệ tự hát nhạc mình sáng tác. Âm nhạc của IU không phải âm nhạc idol. Cô nàng có câu chuyện riêng và định hình màu sắc cá nhân rõ rệt.

Có thể thấy rõ sự thay đổi hình ảnh của IU hiện tại so với trước đây

Những người yêu quý IU chính là người tìm được sự đồng cảm ở những sáng tác tự hát. “Em gái quốc dân" có hình ảnh nghệ sĩ khác hẳn với phần đông thần tượng nữ được đào tạo bởi một nền công nghiệp giải trí nhiều quy chuẩn.

IU có câu chuyện riêng và định hình màu sắc cá nhân rõ rệt

Hình ảnh nghệ sĩ của IU còn khác biệt hơn trong thời gian cô phát triển tư cách diễn viên Lee Ji Eun. Tóc dài nền nã, trang phục nữ tính, sang trọng không khác phần đông Kbiz. Hình ảnh này đang được thay thế bởi một IU sảng khoái, tươi mới và tràn đầy màu sắc.

IU yêu Lee Jong Suk, tâm tình thay đổi?

Bàn về hình ảnh hiện tại của IU, Knet “5 người 10 ý", nhưng tựu chung đều lý giải nguyên do đến từ những thay đổi trong tư duy. Đặc biệt, chuyện tình cảm viên mãn cùng Lee Jong Suk cũng được người ta “mổ xẻ". Dân tình phỏng đoán, IU có bạn trai nên tâm tình cũng thay đổi.

Dân tình phỏng đoán, IU có bạn trai nên tâm tình cũng thay đổi

IU và Lee Jong Suk công khai hẹn hò từ đầu năm 2023 và nhận được sự chúc phúc từ người hâm mộ. Chuyện tình của cả hai không rình rang trên mặt báo, nhưng luôn dành cho nhau sự quan tâm tinh tế, đồng hành trong cuộc sống và công việc. Các fan IU bắt gặp “anh rể" âm thầm đến concert ủng hộ bạn gái. Đệm lót chỗ ngồi tại concert vẫn được anh gìn giữ và sử dụng thường nhật. Cả hai nhắc về nhau bằng tình yêu chân thành và sự tự hào vì là điểm tựa tinh thần của người kia.

IU nhún nhảy và để bản thân được toả sáng trong những bản phối vui tươi

IU trên sân khấu H.E.R không còn đứng hát những tình ca đầy suy tư. Cô nhún nhảy và để bản thân được toả sáng trong những bản phối vui tươi. IU vui vẻ trên sân khấu là phản chiếu Lee Ji Eun đang hạnh phúc trong tình yêu.

Trong phần mô tả về ca khúc Holssi, IU viết "Ở tuổi 30, tôi nhận ra rằng không có lý do gì và cũng chẳng cần thiết rằng mọi thứ trên đời đều phải trở thành những bông hoa, nên tôi quyết định sẽ sống như là hạt bồ công anh, bay lượn nhẹ bẫng giữa trời."

Tuổi 30 của IU không hề cứng nhắc hay cố trưởng thành

Có thể thấy, IU như muốn thổi cơn gió thanh xuân đến tất cả khán giả, khẳng định tuổi trẻ của cô vẫn đang tiếp diễn. Cô nàng yêu và mê mẩn sự lột xác tươi mới của chính mình. Tuổi 30 của IU không hề cứng nhắc hay cố trưởng thành. Cô đắm chìm vào niềm vui và nhiệt huyết vẫn đang nồng cháy.

Dù là bất kỳ lý do nào, những thay đổi tích cực của IU đều vô cùng truyền cảm hứng. Khán giả không lỗ khi IU mang đến âm nhạc mới lạ, thử nghiệm độc đáo cùng những sân khấu đầy niềm vui và hứng khởi. Chắc hẳn ai cũng muốn mình luôn tràn đầy năng lượng, tận hưởng không khí vui vẻ, hạnh phúc như những gì IU đang truyền tải.