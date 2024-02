IU ra E.P mới: Chỉ có 5 bài nhưng làm tận 4 MV, thể hiện quyền lực quốc dân ở 1 điểm gây choáng!

IU tung mini album sau 3 năm vắng bóng làng nhạc

16 giờ chiều 20/2 (theo giờ Việt Nam), IU đã chính thức tung mini album thứ 6 The Winning lên tất cả các nền tảng. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất làng nhạc sau 3 năm vắng bóng kể từ của "em gái quốc dân". IU đầu tư "tất tay" với 5 bài hát nhưng có đến 4 MV cực hoành tráng được ra mắt theo thứ tự.

IU - Shopper

MV chủ đề Shopper được lên sóng cùng thời điểm ra mắt The Winning. Shopper bản phối Electro-Pop Rock với âm thanh mạnh mẽ. Nền nhạc guitar chuyển tiếp không ngừng nghỉ, giọng ca của IU nổi bật qua những nốt cao kích thích tai nghe. IU sóng đôi với nam thần lai DPR Ian trong MV Shopper. Cả hai dẫn dắt không gian ngập tràn màu sắc, có hơi hướng thần tiên đầy nhiệm màu.

Visual trẻ trung của IU chiếm trọn spotlight

IU sóng đôi cùng nam thần lai DPR Ian trong MV Shopper

Không gian ngập tràn màu sắc thần tiên của IU

Trước đó vào ngày 16/2, IU đã "thả xích" một trong hai MV chủ đề của mini album - Holssi. Như quay lại thời đôi mươi, Holssi lấy gam màu tươi sáng làm chủ đạo, visual trẻ trung không tuổi của IU chiếm trọn spotlight. Holssi là IU phóng khoáng, tự do của tuổi 30. Trong phần mô tả bài hát, cô tâm sự: "Ở tuổi 30, tôi nhận ra rằng không có lý do gì và cũng chẳng cần thiết rằng mọi thứ trên đời đều phải trở thành những bông hoa, nên tôi quyết định sẽ sống như là hạt bồ công anh, bay lượn nhẹ bẫng giữa trời."

IU - Holssi

Được quay tại Mỹ, IU chơi lớn "mời" cả Tweety - chú chim hoàng yến màu vàng trong loạt phim hoạt hình Looney Tunes vào MV Holssi.

IU đưa cả Tweety vào MV Holssi

IU phóng khoáng, tươi trẻ của tuổi 30

Màn comeback hoành tráng thể hiện quyền lực quốc dân của IU

Ngoài 2 ca khúc chủ đề Shopper và Holssi, E.P The Winning còn 3 tracks bao gồm Love Wins All, Sh.. và I stan U. Trừ I stan U, mọi bài hát đều được chuẩn bị MV hoành tráng và đặc biệt là những cú collab gây choáng. Từ Love Wins All mời cả V (BTS) đóng chung, cho đến Sh.. có sự góp giọng của em út NewJeans Hyein hay MV Shopper có DPR Ian làm nam chính kiêm đạo diễn, tất cả đều khiến dân tình phải ngỡ ngàng.

Hyein (NewJeans) góp giọng trong ca khúc Sh.. cùng IU

Màn hợp tác chấn động cùng nam thần BTS

IU mời cả Thang Duy vào MV sắp ra mắt

Chưa dừng lại, MV Sh.. sắp ra mắt ngày 23/2 tới của IU còn mời cả Thang Duy đóng chính. Việc hợp tác diễn xuất cùng hoa đán - Ảnh hậu Rồng Xanh trong chính sản phẩm âm nhạc của mình chứng minh quyền lực quốc dân, tầm ảnh hưởng của IU tại Hàn Quốc không phải dạng vừa. IU trở lại, đường đua nhạc số tại Hàn lại gay cấn hơn bao giờ hết. Trước đó, Love Wins All đã giúp cô viết thêm kỷ lục Perfect All-Kill, các bài hát mới phát hành cũng đang tăng nhanh trên các BXH.