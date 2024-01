IU buồn vui lẫn lộn: Ca khúc mới debut No.1 nhưng lại gây tranh cãi với fan quốc tế vì một động thái quan tâm ekip V (BTS)!

Vừa qua, IU đánh dấu màn comeback sau 3 năm vắng bóng làng nhạc với MV mở đường Love Wins All. Đầu tư cực khủng cho 1 MV dài hơn 5 phút, Love Wins All của IU như một thước phim điện ảnh thu nhỏ, có sự tham gia diễn xuất đặc biệt từ nam thần BTS - V. Sau khi lên sóng, Love Wins All "phá đảo" MXH bằng loạt khung hình ngọt ngào và màn khoe visual đỉnh cao từ hai ngôi sao. Giữ vững phong độ, IU debut thẳng vị trí #1 các BXH nhạc số nội địa Hàn bao gồm MelOn, Genie, Bugs chỉ sau 1 giờ phát hành digital.

V là nam chính trong MV mới nhất của IU

Hai ngôi sao phủ sóng MXH với những hình ảnh "tình bể bình"

Nổi tiếng với tính cách ấm áp, chân thành, IU lần nữa khiến fan "ôm tim" với hành động cám ơn ekip V cực tinh tế. Cô nàng gửi đến toàn bộ staff của nam thần BTS thẻ cà phê của một thương hiệu nổi tiếng, không quên kèm lời nhắn: "Tôi rất xin lỗi vì gây ra nhiều khó khăn cho bạn trong thời tiết mùa đông lạnh giá này. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều vì sự quan tâm và chăm chỉ làm việc." IU mang thông điệp "tình yêu chiến thắng tất cả" gửi đến tất cả mọi người. Chỉ một hành động nhỏ đã đủ chứng minh sự quan tâm tinh tế IU dành cho mọi người xung quanh.

Staff của V khoe thẻ cà phê do IU tặng

Nhưng, động thái tích cực của IU lại vô tình gây ra tranh cãi không đáng có trong cộng đồng fan quốc tế. Tất cả liên quan đến thương hiệu cô nàng lựa chọn tặng staff. Gần đây, thương hiệu cà phê này vấp phải sự phản đối của fan vùng Trung Đông. Nhiều idol Kpop bị fan quốc tế chỉ trích, thậm chí tẩy chay vì công khai sử dụng sản phẩm của thương hiệu này. Tranh cãi chưa dịu xuống khi mới đây một bộ phận dấy lên làn sóng tẩy chay 4 "ông lớn" HYBE, YG, SM và JYP vì vấn đề tương tự. Do đó, thương hiệu này trở thành chủ đề nhạy cảm khi liên quan đến các idol Kpop.

Nhiều người cho rằng việc chỉ trích IU là vô lý

Sau khi thông tin IU tặng thẻ cà phê cho staff V lan rộng trên MXH, nhiều ý kiến lo ngại cô nàng sẽ bị vướng vào lùm xùm không đáng có. Phần đông người hâm mộ bảo vệ IU, cho rằng cô không công khai sử dụng sản phẩm của thương hiệu đang bị tẩy chay. Tại Hàn Quốc, đây là nhãn cà phê quốc dân, nhiều người sử dụng. Do đó việc chỉ trích IU vì vấn đề này là vô lý.