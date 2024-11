Sao cũ đã hết thời giữa dàn nghệ sĩ thế hệ mới?

Những màn kết hợp của sao cũ và giọng ca mới luôn mang đến những thú vị tại "Bài hát của chúng ta"

Đã đi hơn nửa chặng đường, "Bài hát của chúng ta" (Our song Việt Nam) gây ấn tượng bởi sự kết hợp, hòa quyện giữa các giọng ca đa thế hệ. Điều đặc biệt trong "Our song Việt Nam - Bài hát của chúng ta" chính là sự kết hợp của các giọng ca ngôi sao cũ và những giọng ca triển vọng của tương lai nhạc Việt.

Nếu các ca sĩ thế hệ cũ sở hữu một kho tàng kinh nghiệm âm nhạc phong phú, được tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật thì giọng ca mới mang đến sự trẻ trung, mới mẻ.

Trong đó, Thanh Lam là sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật âm nhạc và cá tính biểu diễn, Thu Minh mang đến những màn trình diễn bùng cháy và đầy năng lượng, Thanh Hà là một cú nổ lớn tại Our Song còn Quang Linh là thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả bởi giọng ca ngọt ngào, truyền cảm,

Ngọc Anh - một trong những giọng ca nữ trung trầm hiếm có của làng nhạc Việt hay Hoàng Hải sở hữu chất giọng nam cao hiếm có, Mai Tiến Dũng ghi dấu với giọng ca ấm áp, đầy nội lực thì thần tượng ngàn giọng Lương Bích Hữu gây ấn tượng với khả năng biến hóa đa dạng từ những bản ballad ngọt ngào đến những ca khúc trẻ trung, sôi động…

Tất cả những giọng ca này đều chinh phục khán giả và minh chứng rõ nhất là vị thế của họ trên thị trường nhạc Việt.

Sao cũ hay sao mới đều có được những trải nghiệm thú vị

Và khi kết hợp với các giọng ca trẻ, cả hai thế hệ ngôi sao đã tạo nên những màn biểu diễn chất lượng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ cũ và sự sáng tạo của thế hệ trẻ sẽ tạo ra những bản hòa ca độc đáo. Các ca sĩ trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, trong khi các ca sĩ gạo cội có thể học hỏi sự năng động và sáng tạo của thế hệ trẻ.

Hai nghệ sĩ "Our Song Việt Nam" Hoàng Hải - Vũ Thảo My với giọng vocal cực chất vừa qua đã được đơn vị sở hữu bản quyền mời sang Trung Quốc trình diễn trong đêm chung kết Our song Trung Quốc. Việc này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp của hai nghệ sĩ mà còn là cơ hội vàng để quảng bá âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Vũ Thảo My và Hoàng Hải sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật điêu luyện và phong cách biểu diễn cuốn hút, đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của sân khấu quốc tế. Ca khúc "Hoang mang" là một sự lựa chọn thông minh, vừa mang đậm chất Việt Nam, vừa có khả năng chinh phục khán giả quốc tế.

Nhưng hơn hết "Our Song Việt Nam" là kênh đưa nhạc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế

Sau thành công này, cả hai nghệ sĩ đều có thể nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước. Sự thành công của Vũ Thảo My và Hoàng Hải sẽ là động lực lớn cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn xa.

Sự kiện hai nghệ sĩ Việt Nam được mời đến một chương trình tên tuổi về vocal của Trung Quốc cũng mở ra những cơ hội mới cho âm nhạc Việt Nam. Đây cũng là một minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng của các nghệ sĩ Việt Nam.