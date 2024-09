Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta là chương trình truyền hình thực tế âm nhạc mới được mua bản quyền từ format gốc cùng tên. Chương trình quy tụ 16 nghệ sĩ đến từ hai thế hệ: 8 ca sĩ gạo cội và 8 ca sĩ trẻ tài năng. Họ sẽ kết hợp thành 8 cặp đôi, trải qua 6 vòng thi để chọn ra 3 đội có lượt bình chọn cao nhất bước vào đêm gala chung kết.



Luật chơi của Our Song khá đơn giản nhưng hấp dẫn. Các nghệ sĩ sẽ lần lượt thể hiện phần trình diễn solo, sau đó kết hợp với nhau trong các màn song ca. Điểm số được tính dựa trên sự bình chọn của khán giả trong trường quay cùng ý kiến nhận xét của các nghệ sĩ khác. Điều thú vị là các nghệ sĩ có quyền từ chối ghép đôi nếu cảm thấy không phù hợp, tạo nên những tình huống bất ngờ và kịch tính.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đều là những giọng ca hàng đầu. Thế hệ nghệ sĩ gạo cội gồm có: Thanh Lam, Thu Minh, Quang Linh, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu và Mai Tiến Dũng. Đây đều là những tên tuổi lớn, gắn liền với nhiều bản hit đình đám một thời. Phía nghệ sĩ trẻ có: Orange, Vũ Thảo My, LyLy, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh, Dương Edward, Lâm Bảo Ngọc và OgeNus. Họ là những giọng ca triển vọng, đại diện cho thế hệ Gen Z đầy tài năng.

Dù format không quá mới mẻ, nhưng Our Song được đặt trong tay nhà sản xuất đơn vị từng làm nên thành công của nhiều chương trình hot như 2 Ngày 1 Đêm,... tạo nên một sự “bảo chứng” về chất lượng ngay từ đầu, thu hút ngày càng đông đảo khán giả.

Những màn song ca và kết hợp khán giả không bao giờ nghĩ đến, khi khán giả được “dát vàng lỗ tai”

Our Song đã mang đến cho khán giả những màn kết hợp đầy bất ngờ và thú vị. Có thể kể đến sự kết hợp giữa Thanh Lam và Orange trong ca khúc Bùa Yêu hứa hẹn “tạo bão” trong tập 4 chuẩn bị lên sóng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, diva Thanh Lam thể hiện một ca khúc không thuộc dòng nhạc quen thuộc của mình, Sự táo bạo này không chỉ khiến khán giả thích thú mà còn cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích nghi tuyệt vời của các nghệ sĩ gạo cội cũng như độ “chịu chơi” khi đứng cùng với đàn em mà tuổi nghề lẫn tuổi đời cách mình vài thập niên.

Bùa Yêu - Thanh Lam x Orange ma mị với bản phối mới mẻ tại Our Song Vietnam

Một màn kết hợp ấn tượng khác là giữa Quang Linh và Phạm Anh Duy với ca khúc "Thương quá Việt Nam". Sự hòa quyện giữa giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của Phạm Anh Duy và giọng ca mộc mạc đặc trưng của Quang Linh đã tạo nên một phiên bản mới mẻ, đầy cảm xúc của bài hát quen thuộc này. Màn trình diễn đã nhận được 100% lượt bình chọn từ khán giả trong trường quay, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của sự kết hợp này.

Thương Quá Việt Nam - Quang Linh x Phạm Anh Duy tại Our Song Việt Nam

Không chỉ có những bài hát quen thuộc được làm mới, Our Song còn mang đến những sự kết hợp táo bạo giữa các thể loại âm nhạc. Ví dụ như màn trình diễn của Lâm Bảo Ngọc với ca khúc "Trái tim của em cũng biết đau" được phối lại theo phong cách jazz pha Broadway. Sự sáng tạo này không chỉ giúp khoe trọn giọng hát đầy kỹ thuật của Lâm Bảo Ngọc mà còn mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho bài hát. Mặc dù khi lên sóng, bản phối lẫn cách hát của Lâm Bảo Ngọc vẫn nhận về một số ý kiến trái chiều song không thể phủ nhận NSX đã rất táo bạo trong các dòng nhạc thể nghiệm trên thế giới.

Bên cạnh những màn trình diễn đặc sắc, Our Song còn ghi điểm bởi những màn đối đáp thú vị giữa các thế hệ nghệ sĩ. Các nghệ sĩ gạo cội như được "trẻ hóa" khi sẵn sàng "đu trend" cùng các đàn em. Ví dụ như cách Quang Linh hóm hỉnh nói rằng mình đang "chơi chiêu" để chương trình trở nên hấp dẫn hơn khi từ chối ghép đôi với Phạm Anh Duy. Hay như Thu Minh chia sẻ về thời đi học "chỉ chơi với bạn trai, ít chơi với bạn gái", tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, đời thường với khán giả.

Ngược lại, các nghệ sĩ trẻ cũng có cơ hội học hỏi những bài học quý giá từ đàn anh, đàn chị. Họ không chỉ được trau dồi kỹ năng biểu diễn mà còn học được cách ứng xử, cách vượt qua áp lực trong nghề. Điều này tạo nên những "đôi bạn tri kỉ" rất đặc biệt dù cách biệt tuổi tác, như cách Orange chia sẻ về việc Thanh Lam lo lắng, áp lực khi phải thể hiện một ca khúc không thuộc sở trường.

Những khoảnh khắc đời thường, những câu chuyện hậu trường được chia sẻ trong chương trình cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho Our Song. Khán giả không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao mà còn được hiểu thêm về con người thật của các nghệ sĩ, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa người xem và chương trình.

Một màu sắc khác biệt giữa loạt gameshow đang hot

Mặc dù Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta chưa tạo nên cơn sốt bùng nổ như kỳ vọng, nhưng chương trình đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Ngay từ tập đầu tiên, Our Song đã đạt vị trí top 1 rating trên sóng VTV3, theo số liệu từ Kantar Media Việt Nam. Cụ thể, chỉ số rating trung bình ở 4 thành phố lớn của Our Song Vietnam - Bài hát của chúng ta đạt 4.9, cao nhất trong khung giờ vàng trong tuần so với các chương trình khác cùng thời điểm.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng Our Song vẫn chưa có độ lan tỏa bùng nổ như mong đợi, đặc biệt khi so sánh với dàn nghệ sĩ tham dự tên tuổi. Một lý do khách quan có thể là do thời điểm lên sóng của chương trình trùng với giai đoạn nước rút của hai show "Anh Trai" đang rất hot trên thị trường, cùng với đó là sự trở lại của Rap Việt và Chị Đẹp Đạp Gió. Điều này phần nào ảnh hưởng đến sự chú ý của khán giả đối với Our Song.

Nhưng với tiềm năng sẵn có, Our Song hoàn toàn có khả năng trở thành chương trình gây bão trong thời gian tới. Lý do đầu tiên nằm ở chất lượng âm nhạc mà chương trình mang lại. Với dàn nghệ sĩ gồm những vocalist hàng đầu của mỗi thế hệ, Our Song hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đẳng cấp, đáp ứng kỳ vọng của những khán giả khó tính nhất.

Format của chương trình tạo ra nhiều yếu tố bất ngờ và kịch tính. Việc các nghệ sĩ có quyền từ chối ghép đôi tạo ra những tình huống thú vị, kích thích sự tò mò của khán giả và chắc chắn sẽ tạo nên không ít tranh luận khi tiến vào các vòng sau. Ví dụ như việc Quang Linh từ chối ghép đôi với Phạm Anh Duy dù cả hai có màn trình diễn ăn ý, hay việc Thu Minh và Lâm Bảo Ngọc không chọn nhau dù được đánh giá rất cao. Những tình huống này tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem theo dõi các tập tiếp theo để xem ai sẽ kết hợp với ai, những màu giọng hay dòng nhạc nào sẽ xuất hiện cũng là điều giúp độ hot của chương trình ngày càng tăng.

Our Song mang đến một góc nhìn mới mẻ về sự giao thoa giữa các thế hệ âm nhạc. Chương trình không chỉ đơn thuần là cuộc thi tài giữa các nghệ sĩ, mà còn là nơi để hai thế hệ âm nhạc học hỏi, truyền cảm hứng cho nhau. Điều này tạo nên một giá trị đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Khi chương trình bước vào những vòng thi gay cấn hơn, cùng với sự xuất hiện của những màn kết hợp bất ngờ và những câu chuyện hậu trường thú vị, Our Song hoàn toàn có thể tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta đang đứng trước cơ hội lớn để mang đến cho khán giả một chương trình âm nhạc chất lượng, đánh sâu vào chuyên môn. Với format độc đáo, dàn nghệ sĩ thuộc trường phái thực lực, những màn trình diễn đẳng cấp và tiềm năng tạo ra những câu chuyện thú vị, Our Songs hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ!